চতুর্থ হিটওয়েভ ইউকে গ্রিপ করতে সেট হিসাবে টাটকা হোসপাইপ নিষিদ্ধ সতর্কতা

হাজার হাজার মানুষকে তাদের জলের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে এবং কেবল যখন প্রয়োজনীয়, যখন যুক্তরাজ্যের চতুর্থ হিটওয়েভের দ্বারা আঁকড়ে ধরার ঠিক কয়েক দিন আগে কেবল ট্যাপগুলি চালু করা হয়েছিল।
সাউথ ইস্ট ওয়াটার (এসইডাব্লু) সাসেক্সে গ্রাহকদের জানিয়েছে যে এলাকার জলাধারগুলি “দ্রুত এবং স্বাভাবিকের চেয়ে আগের চেয়ে বেশি” পড়ছে।
এই অঞ্চলের লোকদের কেবল প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য জল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যেমন মদ্যপান, ধোয়া এবং রান্নার জন্য।
সাসেক্স এবং কেন্টে ইতিমধ্যে সেলাইয়ের একটি হোসপাইপ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তবে সতর্ক করেছেন যে এটি সারে, হ্যাম্পশায়ার এবং বার্কশায়ারের কিছু অংশে জলের সরবরাহ পর্যবেক্ষণ করছে যাতে আরও বিধিনিষেধের প্রয়োজন হয় কিনা তা দেখার জন্য।
জুলাই মাসে উষ্ণ আবহাওয়ার একটি বানানের পরে দক্ষিণী জল, টেমস ওয়াটার এবং ইয়র্কশায়ার জলও বিধিনিষেধ নিয়ে আসে, যুক্তরাজ্যের 8.5 মিলিয়নেরও বেশি পরিবার বর্তমানে হোসপাইপ নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে।
সর্বশেষ সতর্কতাটি আসে যেহেতু পরের সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের বৃহত অংশগুলির জন্য একটি হলুদ তাপ স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে, কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা 30C এর উপরে উঠে যায়।
যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা হিট সতর্কতা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক যত্ন পরিষেবাগুলিতে “উল্লেখযোগ্য প্রভাব” সতর্ক করে সোমবার রাত 12 টা থেকে বুধবার সন্ধ্যা 6 টা অবধি অবধি রয়েছে। সতর্কতাটি ইয়র্কশায়ার এবং হাম্বার, পূর্ব মিডল্যান্ডস, ইংল্যান্ডের পূর্ব, দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিমকে covers েকে রেখেছে।
সাপ্তাহিক ছুটিতে দক্ষিণ ইংল্যান্ডের কিছু অংশে তাপমাত্রা 27 সি হিট হতে চলেছে এবং তারপরে সোমবার এবং মঙ্গলবার মধ্য, দক্ষিণ এবং পূর্ব ইংল্যান্ডের অংশে 30 সেন্টিগ্রেডে উঠেছে।
সর্বশেষ হিটওয়েভের আগে, দক্ষিণ পূর্ব জলের একজন মুখপাত্র সতর্ক করেছিলেন: “আমাদের পৃষ্ঠতল জলাধারগুলি, আরডিংলি এবং আর্লিংটন, জলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্স এবং এটি দ্রুত এবং স্বাভাবিকের চেয়ে আগের চেয়ে বেশি পড়ছে।
“তাদের বেশিরভাগ জল নিকটবর্তী নদী থেকে নেওয়া হয়, যার প্রবাহ একাধিক হিটওয়েভের কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম।
“২০২২ সালের খরা হওয়ার পর থেকে এই সময়ে জলাধারগুলি এত কম ছিল না এবং খুব শীঘ্রই আরও উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে আমরা লোকদের সম্পদ রক্ষা করতে এবং বাড়ির চারপাশে জলের ব্যবহারকে কেবল প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে – যেমন পানীয়, ধোয়া এবং রান্না রাখতে বলছি।”
মেট অফিসে স্টিভেন কিটস বলেছেন: “আমরা নিশ্চিত যে আগামী সপ্তাহের শুরুতে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, সোমবার ইংল্যান্ডের কিছু অংশে কম 30 এর দশকের সেলসিয়াস এবং মঙ্গলবার কয়েকটি জায়গায় 30-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছবে।
“তবে, এই উষ্ণ বানানের দৈর্ঘ্য এখনও অনিশ্চিত, এবং এটি সম্ভব যে উচ্চ তাপমাত্রা পরবর্তী সপ্তাহে, বিশেষত দক্ষিণে আরও অব্যাহত থাকতে পারে”।
এই বছর চতুর্থ হিটওয়েভ জুনে একটি এবং জুলাইয়ে দুটি অনুসরণ করে। কর্তৃপক্ষগুলি একটি হিটওয়েভ নিবন্ধন করে যখন কোনও অবস্থান দৈনিক সর্বাধিক তাপমাত্রা সভা বা হিটওয়েভ তাপমাত্রার প্রান্তিকের চেয়ে বেশি সময় সহ কমপক্ষে তিন দিনের সময়কাল রেকর্ড করে।
স্কটল্যান্ডের 25 সি থেকে লন্ডনের 28 সি পর্যন্ত এই অঞ্চলটির উপর নির্ভর করে এই প্রান্তিকটি পরিবর্তিত হয়।