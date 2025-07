চতুর বাচ্চাদের টিভি: 13 ক্লাসিক লাইভ-অ্যাকশন শো যা আমাদের গুজবাম্পস দিয়েছে (এবং ইরি ভাইবস)

স্ট্রিমিং সারি এবং প্রতিপত্তি নাটকটির আগে, আমরা শনিবার সকালে, স্নিক এবং স্কুল-পরবর্তী ব্লকগুলি অদ্ভুত, ভুতুড়ে দেখায় যে আমাদের সেরা উপায়ে ভুতুড়ে ফেলেছিল।

তারা সবসময় দুর্দান্ত ছিল না, তবে তারা অবিস্মরণীয় ছিল-অংশ হরর, অংশ সায়েন্স-ফাই, অংশ “এটি কীভাবে তৈরি হয়েছিল?”

এই তালিকাটি কেবল মেমরি লেনের নীচে ট্রিপ নয় – এটি সেই পরিচিত মুখগুলির জন্য একটি ধন শিকার যারা আপনাকে আপনার বিছানার নীচে চেক করা শুরু করেছিল।

(এনবিসি/স্ক্রিনশট)

আপনি কখনই জানেন না যে আপনি কখন কোনও রায়ান গোসলিং, একটি টোবি মাগুয়ের বা এমনকি চির-বিরূপ স্টিফেন রুটকে দেখবেন।

সুতরাং আপনার সুইডিশ টোস্টটি ধরুন (আমাদের বিশ্বাস করুন), এবং আসুন 13 টি লাইভ-অ্যাকশন বাচ্চাদের শোতে খনন করা যাক যা আমাদের গুজবাম্পস দিয়েছে … এবং সম্ভবত বাচ্চাদের ভয়াবহতার আশ্চর্যজনকভাবে অদ্ভুত স্বর্ণযুগের জন্য একটি প্রশংসা।

(Editor’s note: We know some of the JustWatch widgets are empty, but we’re leaving them in place in the event the shows land on streaming. Those scrappy kids in the audience can find the missing shows on YouTube…. Shhhh.)

ইরি, ইন্ডিয়ানা (1991–1992)

(এনবিসি/স্ক্রিনশট)

এটিই এটিই শুরু করেছিল-বা কমপক্ষে আমাদের প্রতিবেশীদের দিকে নজর দেওয়া শুরু করে। মার্শাল টেলার আমেরিকার ক্রাইপিয়েস্ট শহরে চলে গেছে, যেখানে এলভিস বেঁচে আছেন, টুপারওয়্যার বার্ধক্য বন্ধ করে দেয় এবং কুকুরগুলি বিদ্রোহের আয়োজন করে।

আপনি ফিউচার স্পাইডার ম্যান টোবি মাগুয়েরকে ধরবেন এবং হ্যাঁ, এমনকি স্টিফেন রুটও ড্রপ হয়ে উঠবেন।

সেরা অংশ? মার্শালের মা, মেরি-মার্গারেট হুমস (ডসনের ক্রিক) অভিনয় করেছেন, সর্বদা সুইডিশ কিছু রান্না করছেন: সুইডিশ চিকেন, সুইডিশ টোস্ট, সুইডিশ মিটবলস… এটি একটি চলমান রসিকতা যা কখনই নিজেকে ব্যাখ্যা করে না, এবং এটির দরকার নেই।

মিস করবেন না: “ফোরএভারওয়্যার,” পর্বটি যা প্লাস্টিকের পাত্রে সম্পূর্ণ নতুন হরর সাবপ্লট দিয়েছে।

গুজবাম্পস (1995–1998; পুনরুত্থিত 2023–)

(20 শতকের ফক্স হোম বিনোদন/স্ক্রিনশট)

আরএল স্টাইনের জুগারনট বইয়ের সিরিজটি এই গৌরবময় চিটচিটে, স্বল্প-বাজেটের নৃবিজ্ঞানকে উত্সাহিত করেছে, যেখানে প্রতিটি পর্ব একটি ভিন্ন দুঃস্বপ্ন পরিবেশন করেছে: ভুতুড়ে মুখোশ, অভিশপ্ত ক্যামেরা, স্ল্যাপি নামের দুষ্ট ডামি-আপনি জানেন, সাধারণ শৈশব ট্রমা।

এটিতে একটি হ্যালোইন স্লিপওভারের ভাইবস এবং আশ্চর্যজনকভাবে স্ট্যাক করা অতিথির তালিকার ভাইবস ছিল। রায়ান গসলিং “বলুন পনির এবং ডাই” তে উপস্থিত হয়েছিল এবং হেডেন ক্রিস্টেনসেন “লাইভ ডামি তৃতীয়” নাইটে ক্রাইপ হয়ে গেলেন।

2023 এ ফ্ল্যাশ করুন, এবং গুজবাম্পস রিবুট চিকিত্সা পেয়েছিল-কেবলমাত্র এই সময়টি সপ্তাহে সাপ্তাহিক স্কয়ার-অফ-দ্য সপ্তাহের পরিবর্তে season তু দীর্ঘ তোরণ হিসাবে।

যদিও নতুন সংস্করণটির শক্ত উত্পাদন মান ছিল (এবং সমস্ত লোকের ডেভিড শ্বিমার), গল্পটি ইতিমধ্যে বলা হয়েছিল-এবং তর্কসাপেক্ষভাবে আরও ভাল-মূলটির 74-পর্বের রান জুড়ে। কখনও কখনও আপনার চাকা পুনরায় উদ্ভাবনের দরকার নেই। আপনার কেবল একটি ভুতুড়ে ভেন্ট্রিলোকুইস্ট ডামি দরকার।

মিস করবেন না: “দ্য হান্টেড মাস্ক” এবং “বেসমেন্টের বাইরে থাকুন” এখনও মূল সিরিজের সোনার মান।

তুমি কি অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছ? (1990-2000; পুনরুদ্ধার 2019–2022)

(সিবিএস সমস্ত অ্যাক্সেস/স্ক্রিনশট)

‘আগুনের চারপাশে জড়ো করুন। মিডনাইট সোসাইটি নিকেলোডিয়নে ইরি গল্পগুলি নিয়ে এসেছিল যা প্রায়শই স্মার্ট – এবং ভয়াবহ ছিল – তাদের কোনও অধিকারের চেয়ে বেশি ছিল।

শোটি এলিশা কুথবার্ট, জে বারুচেল এবং এমনকি নেভ ক্যাম্পবেলের মতো লোকদের প্রাথমিক কেরিয়ার চালু করেছিল।

এক মিনিট আপনি আগুনে যাদুবিদ্যার ধুলা ছুঁড়ে মারছেন, পরেরটি আপনি একটি ভয়াবহ ক্লাউন দ্বারা ভুতুড়ে পড়ছেন।

মিস করবেন না: “মৃত ব্যক্তির ভাসমানের কাহিনী,” ওরফে একটি পুল রাক্ষসের সাথে আমাদের সকলকে দাগ দিয়েছিল।

তাই অদ্ভুত (1999-2001)

(ডিজনি চ্যানেল/স্ক্রিনশট)

ডিজনি চ্যানেল এর লাইনআপটি খাঁটি ফ্লাফের মধ্যে স্যানিটাইজ করার আগে, তাই অদ্ভুত আমাদের এক্স-ফাইলগুলির একটি পাশ দিয়ে কিশোর অ্যাংস্ট দিয়েছে।

ফিওনা (কারা ডেলিজিয়া) তার রকস্টার মায়ের সাথে ভ্রমণ করেছিলেন (ম্যাকেনজি ফিলিপস অভিনয় করেছেন – হ্যাঁ, একদিনের খ্যাতিতে একদিনের), অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে ব্লগিং করে।

সময় লুপস, ঘোস্ট এনকাউন্টারস, এলিয়েন দর্শন – এটি এখানে ছিল এবং এটি বাস্তব অনুভূত হয়েছিল। যখন ফাই চলে গেল, সুরটি হালকা হয়ে গেল, তবে সেই প্রাথমিক মরসুমগুলি? বৈধ ঠান্ডা।

মিস করবেন না: “স্ট্রেঞ্জিং,” পর্বটি যেখানে ফাই তার গভীর পারিবারিক গোপনীয়তাগুলি উদ্ঘাটিত করে যা তার প্যারানরমাল আবেশের সাথে আবদ্ধ হয়।

অ্যালেক্স ম্যাকের সিক্রেট ওয়ার্ল্ড (1994–1998)

(প্রতিভা বিনোদন/স্ক্রিনশট)

রহস্যময় রাসায়নিকগুলিতে বিভক্ত হওয়া আপনাকে বাস্তব জীবনে ক্যান্সার দিতে পারে তবে 90 এর দশকে? এটি আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছে।

লরিসা ওলেনিক অভিনয় করা অ্যালেক্স ম্যাক তার মন দিয়ে জিনিসগুলি সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন, বিদ্যুৎ জ্যাপ করে এবং গু -র একটি আক্ষরিক পোঁদে পরিণত হন।

এটি হরর ছিল না, তবে এটি আপনার ত্বকের নিচে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগজনক ছিল – বিশেষত একটি সিনিস্টার কর্পোরেশন সর্বদা লুকিয়ে থাকে।

মিস করবেন না: ড্যানিয়েল অ্যাট্রনের সাথে খুব সুন্দর কোনও পর্ব, ভিলেনাস সিইও যিনি অ্যালেক্সকে তার ব্যক্তিগত বিজ্ঞানের পরীক্ষা হিসাবে চেয়েছিলেন।

রাউন্ড দ্য টুইস্ট (1989-2001)

(ফক্স বাচ্চাদের নেটওয়ার্ক/স্ক্রিনশট)

আপনি যদি কখনও ভেবে দেখেন যে আমরা স্নিক নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালীন অস্ট্রেলিয়ান বাচ্চারা কী দেখছিল, তবে এটি ছিল।

রাউন্ড টুইস্ট ছিল বোনাররা। ভুতুড়ে হাউস, হিউম্যান-ফিশ হাইব্রিডস, বাতিঘরগুলিতে ভূত, ছেলেরা গাছ থেকে গর্ভবতী হচ্ছে (হ্যাঁ)-প্রতিটি পর্বটি ছিল আনহিনডের কিছু স্বাদ ছিল।

এবং তবুও এটি সম্পূর্ণ কাজ করেছে।

মিস করবেন না: “বার্ড বয়,” হাফ-বয়, অর্ধ-সমুদ্রের বাচ্চা যিনি আপনার স্বপ্নকে হান্ট করেন।

ক্যাম্পাসে বিগ ওল্ফ (1999-2002)

(এবিসি পরিবার/স্ক্রিনশট)

আপনার গড় উচ্চ বিদ্যালয়ের কোয়ার্টারব্যাক নিন, একটি ওয়েয়ারল্ফ কামড় যুক্ত করুন এবং আপনি এই কানাডিয়ান কাল্ট ক্লাসিকটি পান।

টমি ডকিন্স প্লিজেন্টভিলের অনিচ্ছুক নায়ক হয়ে ওঠেন, শহরটিকে রাক্ষস, ভ্যাম্পায়ার এবং অন্যান্য অতিপ্রাকৃত বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচিয়েছিলেন – সমস্ত কিছু কিশোরী হরমোন এবং জিম ক্লাসে জাগ্রত করার সময়।

এটি ছিল শিবির, আশ্চর্য হৃদয় দিয়ে সপ্তাহের দৈত্য-সপ্তাহের মজা। ভাবুন বুফি টিন ওল্ফের সাথে দেখা করে… তবে আরও হকি রেফারেন্সের সাথে, যা স্কট এবং স্টিলস টিডব্লিউতে খেলার পর থেকে অনেক কিছু বলে।

মিস করবেন না: মার্টনের পরিচয়, গোথ সেরা বন্ধু যিনি মূলত ওয়ান-লাইনার এবং এনসাইক্লোপেডিক দৈত্য জ্ঞানের সাথে শোটি বহন করেছিলেন।

জ্যাক ফাইলগুলি (2000-2002)

(ফক্স ফ্যামিলি চ্যানেল/স্ক্রিনশট)

জ্যাক গ্রিনবার্গ অদ্ভুততার জন্য জিজ্ঞাসা করেনি – এটি কেবল তাকে খুঁজে পেয়েছিল।

একটি পর্বে, তিনি পিছনে বয়স বাড়ছেন, পরের দিকে তিনি ভূতের সাথে কথা বলছেন এবং অন্যটিতে তিনি একটি সময়ের লুপে আটকে আছেন। প্যারানরমাল বিজোড়তার একটি ঘোরানো দরজা এবং একটি আনন্দদায়ক শুকনো সুরের সাথে, এই কানাডিয়ান আমদানিটি ছিল স্বল্প-বাজেট এবং উচ্চ-প্রবাহ।

আপনি যদি 2000 এর দশকের প্রথম দিকে ফ্যাশন খুঁজছেন তবে এটিই জায়গা। এবং হ্যাঁ, এটি তার নিজস্ব সমস্ত হরর শো ছিল।

মিস করবেন না: “বোজো দ্য ক্লোন”, যেখানে জ্যাক নিজেই ক্লোন করে এবং জানতে পারে যে আপনার নিজের উইংম্যান হওয়া তার পক্ষে মূল্যবান হওয়ার চেয়ে বেশি ঝামেলা।

হাড় চিলার (1996)

(এবিসি/স্ক্রিনশট)

এই স্বল্পস্থায়ী এবিসি সিরিজটি মূলত গুজবাম্পসের স্ক্র্যাপি কাজিন ছিল।

বেটসি হেইনেসের বইগুলির উপর ভিত্তি করে, এটি সংবেদনশীল স্কুল সরবরাহ, মিউট্যান্ট লাঞ্চ লেডিস এবং একটি খুব রাগান্বিত কঙ্কাল পূর্ণ ছিল।

সুরটি বোকা ছিল, বাজেটটি ন্যূনতম ছিল এবং শিবিরের ফ্যাক্টরটি এগারোটিতে পরিণত হয়েছিল। এটি কেবল একটি মরসুম স্থায়ী হয়েছিল, তবে এটি গুস্টোর সাথে অদ্ভুতভাবে আলিঙ্গন করেছিল।

মিস করবেন না: পাইলট, যেখানে একজন শিক্ষক… বিজ্ঞানের কারণে একটি টিকটিকি প্রাণীতে পরিণত হয়? অবশ্যই, কেন না?

ওডিসি (1992–1994)

(সাই-ফাই চ্যানেল/স্ক্রিনশট)

কানাডিয়ান টিভি সত্যিই বলেছিল, “যদি কোমা হয় … তবে দার্শনিক?”

11 বছর বয়সী জে যখন একটি গাছের ঘর থেকে পড়ে এবং কোমায় অবতরণ করেন, তখন তিনি ডাউনওয়ার্ল্ড নামক একটি অদ্ভুত ডাইস্টোপিয়ায় জেগে ওঠেন-বাচ্চাদের দ্বারা শাসিত, কিশোরদের দ্বারা ভয় পেয়েছিল এবং সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে বঞ্চিত।

এটি অন্ধকার, পরাবাস্তব এবং স্মার্ট এমনভাবে যা সম্ভবত সেই সময়ে প্রচুর বাচ্চাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তবে যারা এটি পেয়েছিলেন তাদের পক্ষে এটি ছিল অবিস্মরণীয়।

মিস করবেন না: সিরিজের প্রিমিয়ার, যা আপনাকে ডাউনওয়ার্ল্ডে ডুবে যাওয়ার কোনও সময় নষ্ট করে না এবং কখনই পিছনে ফিরে তাকায় না।

সত্য বা ভয় (2001-2003)

(আবিষ্কার টুনস/স্ক্রিনশট)

বাফির নিজস্ব মিশেল ট্র্যাচেনবার্গ দ্বারা হোস্ট করা, এই আবিষ্কারের বাচ্চাদের সিরিজটি সমস্ত কিছু স্পোকির জন্য একটি নন -ফিকশন পদ্ধতির গ্রহণ করেছিল।

ভূত, শহুরে কিংবদন্তি, ভুতুড়ে দুর্গ – এটি টুইটসের জন্য অমীমাংসিত রহস্যের মতো ছিল। এটি আশ্চর্যজনকভাবে মুডি ছিল এবং সুগারকোট জিনিস দেয়নি।

ট্র্যাচেনবার্গের বিতরণটি ছিল বুধবার অ্যাডামস, পার্ট হিস্ট্রি চ্যানেল ইন্টার্ন এবং কোনওভাবে এটি কাজ করেছে।

মিস করবেন না: সালেম জাদুকরী ট্রায়ালস পর্ব, যা পুরো প্রজন্মকে historical তিহাসিক হরর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

(ফক্স/স্ক্রিনশট)

প্যারানরমাল ব্লগারদের সম্পর্কে একটি শো করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্লেয়ার জাদুকরী প্রকল্পের পিছনে দলটি কল্পনা করুন – এবং আপনি ফ্রেইকিলিংক পেয়েছেন।

এটি কিশোর-কিশোরীদের এবং 20-এর প্রথম দিকে লক্ষ্য করা হয়েছিল, আপনার গড় কিড হরর শোয়ের চেয়ে কিছুটা বেশি পরিপক্ক সুরের সাথে।

ভুতুড়ে ওয়েবসাইটগুলি, অভিশপ্ত বস্তু এবং প্রচুর চামড়ার জ্যাকেট ছিল। এটি এসেছিল এবং দ্রুত চলে গেছে, তবে এটি একটি ডিজিটাল পদচিহ্ন ছেড়ে গেছে।

মিস করবেন না: পাইলট, যা ফাউন্ড-ফুটেজ নান্দনিকতার দিকে কঠোর ঝুঁকেছিল এবং পুরো সিরিজের জন্য সুরটি সেট করে।

আগামীকাল থেকে মেয়ে (1991–1992)

(নয়টি নেটওয়ার্ক অস্ট্রেলিয়া/স্ক্রিনশট)

এই অসি টাইম-ট্র্যাভেল সিরিজটি একটি মেয়েকে 3000 থেকে 1990 এর দশকে পৃথিবীতে ফেলে দিয়েছে, যেখানে ভবিষ্যত ব্যাডিজ এড়িয়ে চলাকালীন তাকে আমাদের আদিম প্রযুক্তি এবং খারাপ ফ্যাশন বের করতে হয়েছিল।

কম হরর, আরও সাই-ফাই রহস্য, তবে এটি এখনও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত সেই উদ্বেগজনক, অফ-কিল্টার অনুভূতি সরবরাহ করেছে।

এছাড়াও, একা টাইম ক্যাপসুল প্লটলাইনটি দেখার পক্ষে উপযুক্ত ছিল।

মিস করবেন না: যে মুহুর্তে আলানা তার টেকনো-স্ফটিক ব্যবহার করে সময় থামাতে ব্যবহার করে, যা সেই সময়ে এত শীতল অনুভূত হয়েছিল।

ক্রাইপি ক্রেডিট রোল…

(20 শতকের ফক্স হোম বিনোদন/স্ক্রিনশট)

এই শোগুলি কেবল আমাদের বিনোদন দেয় নি; তারা আমাদের মস্তিষ্ককে সর্বোত্তম (এবং কখনও কখনও অদ্ভুত) উপায়ে পুনর্নির্মাণ করেছে।

তারা আমাদের সমস্ত কিছু প্রশ্ন করতে, পাশের চোখের কর্তৃত্বের পরিসংখ্যান এবং অপ্রত্যাশিত আশা করতে শিখিয়েছিল। এটি কোনও ভুতুড়ে ক্যামেরা, অভিশপ্ত লাঞ্চ লেডি, বা ভবিষ্যতের কোনও মেয়ে ছিল, ঝলমলে দুল সহ, টিভির এই যুগটি এমন একটি চিহ্ন রেখেছিল যা এখনও আমাদের সম্মিলিত পপ সংস্কৃতি ত্বকের নীচে স্পন্দিত।

এবং সম্ভবত পরের বার কেউ আপনার 90 এর দশকের শো সম্পর্কে আপনার এনসাইক্লোপিডিক জ্ঞানে উপহাস করে, কেবল তাদের বলুন যে আপনি প্যারানয়েড টাইম ট্র্যাভেল প্লট, টেলিকিনেটিক গু গার্লস এবং সুইডিশ চিকেন -এ উত্থাপিত হয়েছিলেন। কারণ, ভাল, আপনি ছিলেন।