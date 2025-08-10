You are Here
চলচ্চিত্র রানী তার প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গি দেখায়। তার স্বামীর জন্মদিনে অভিনন্দন। তিনি একবার ভোরের দিকে একটি আত্মঘাতী ঝড় লিখেছিলেন। তার একটি দু: খজনক শৈশব আছে। নিজেকে সমর্থন করার জন্য তিনি তৃতীয় স্তরের চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন, তবে বলা হয় যে তিনি তার পুরানো প্রেমে অপছন্দ করেন।
News

49 বছর বয়সী গোল্ডেন হর্স ফিল্মের কুইন শু কিউ বহু বছর ধরে হংকংয়ে রয়েছেন এবং একটি সেক্সি অভিনেত্রী থেকে রূপান্তর করেছেন যিনি তৃতীয় স্তরের ছবিটিকে একটি শক্তিশালী অভিনেত্রী হিসাবে পরিণত করেছিলেন। “একের পর এক অফ-পপিং পোশাক পরুন” এই উক্তিটি তখন তার বিখ্যাত উক্তি হয়ে উঠল। শু কিউয়ের প্রেমের জীবনটি বহু বছর ধরে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। ২০১ 2016 সালে, তিনি ফেং ডেলুনের সাথে তার সম্পর্কের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং অনেক লোক তাঁর জন্য খুশি। চোখের পলকে, তারা প্রায় 10 বছর ধরে বিবাহিত। এটি কিছুদিন আগে ফেং ডেলুনের 51 তম জন্মদিন ছিল। শু কিউ আইজি -তে স্ত্রীর দৃষ্টিকোণ ছবি ভাগ করে একটি বার্তা রেখেছিল: “শুভ জন্মদিন, শুভকামনা, ভাল স্বাস্থ্য, শুভ জন্মদিন!” একটি ফ্ল্যাশ অন্ধ নেটিজেন! শু কিউই ঘরোয়া সহিংসতায় বেড়ে ওঠেন এবং একবার বলেছিলেন যে তাঁর “শৈশব নেই”। শু কিউই তাইওয়ানের একটি দরিদ্র পরিবারে বেড়ে উঠেছে, এবং সে ছিল

