চলমান পিছনে আঘাতের কারণে পলা বাডোসা ইউএস ওপেন থেকে সরে এসেছেন
নিউ ইয়র্ক-৩০ শে জুন উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ডের পরাজয়ের পর থেকে তাকে পিঠের চোটের সাথে মোকাবিলা করার পরে শুক্রবার প্রাক্তন শীর্ষ-দশ খেলোয়াড় পাওলা বাদোসা ইউএস ওপেন থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

ইউএস টেনিস অ্যাসোসিয়েশন বাদোসার প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে এবং বলেছে যে জিল টিচম্যান তাকে মাঠে প্রতিস্থাপন করবেন। আলিজি কর্নেট, যিনি ২০২৪ সালে টেনিস থেকে অবসর নিয়েছিলেন তবে এই বছর অ্যাকশনে ফিরে এসেছিলেন, তিনি অন্য কেউ যদি বাইরে বের হন তবে ফ্লাশিং মেডোসে ড্রতে বার্থ পেতে পরবর্তী মহিলা।

বছরের 24 আগস্ট বছরের চূড়ান্ত গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টে একক বন্ধনীগুলিতে খেলা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

স্পেনের ২ 27 বছর বয়সী বাডোসা ২০২২ সালে ক্যারিয়ার সেরা র‌্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছেছেন এবং বর্তমানে ১২ নম্বরে রয়েছেন।

তিনি জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছেছিলেন। ইউএস ওপেনে তার সেরা প্রদর্শনটি গত বছর কোয়ার্টার ফাইনালে রান ছিল।

