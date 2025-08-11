You are Here
চাংশা ওয়ান রোড ডাবল লাশ হত্যা ｜ জানা গেছে যে একজন মহিলা তার মাকে হত্যা করেছিলেন এবং তার ভাই টিয়ান্টাই কোম্পানিকে মেরে ফেলেছিলেন পুলিশকে উদ্ধার করতে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে শংসাপত্র অনুসন্ধানের জন্য পিছনের গলিটি বন্ধ করে দিয়েছেন
News

চাংশা ওয়ান রোড ডাবল লাশ হত্যা ｜ জানা গেছে যে একজন মহিলা তার মাকে হত্যা করেছিলেন এবং তার ভাই টিয়ান্টাই কোম্পানিকে মেরে ফেলেছিলেন পুলিশকে উদ্ধার করতে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে শংসাপত্র অনুসন্ধানের জন্য পিছনের গলিটি বন্ধ করে দিয়েছেন

38 চেউং শ ওয়ান রোড, শাম শুই পো -তে একটি ট্র্যাজেডি ঘটেছিল। এক মহিলা তার 85 বছর বয়সী মা এবং 48 বছর বয়সী ভাইকে বাড়িতে হত্যা করেছিলেন এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। খবরে বলা হয়েছে, মহিলাটি তার অ্যাপার্টমেন্টে একটি শিয়ার দিয়ে তার মায়ের ঘাড়ে আক্রমণ করে এবং তার ভাইকে মৃত্যুর জন্য দমবন্ধ করে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। তারপরে তিনি ভবনের ছাদে গিয়ে ভবনের ছাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অস্ত্রটিকে পিছনের গলির ছাউনি থেকে ফেলে দিলেন। বিপুল সংখ্যক এজেন্ট প্রমাণ অনুসন্ধান করছিল এবং তদন্তের জন্য পিছনের গলিটি অবরুদ্ধ করছিল। সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি: ইউনিট হত্যাকাণ্ডে পুলিশ এবং দুই লাশের মামলায় কন্যা আটককারী পুলিশ চ্যাংশা ওয়ান রোডের তাং ভবনে প্রকাশিত হয়েছিল, শাম শুই পো জানিয়েছে যে মা এবং তিন ভাইবোন উপরের ইউনিটে বাস করত এবং উভয় ভাইবোনের মানসিক অসুস্থতার রেকর্ড ছিল। যেহেতু আমার ছোট ভাই দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তারকে পর্যালোচনা করেননি, তাই সমাজকর্মী গিয়েছিলেন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts