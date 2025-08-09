চাইনিজ টেক ফিনান্সার বাও ফ্যান তদন্তের পরে মুক্তি পেয়েছে: প্রাক্তন কোলিগ

চীনা টেক ফিনান্সার বাও ফ্যানকে দু’বছর আগে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিলুপ্ত করার পরে চীনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুক্তি দিয়েছে, তদন্তের সাথে “সহযোগিতা” করার সময়, একজন প্রাক্তন সহকর্মী শনিবার এএফপিকে জানিয়েছেন।
বিএও চীনের কয়েকটি বৃহত্তম প্রযুক্তি জায়ান্টদের উত্থানের মূল খেলোয়াড় ছিলেন, ব্লকবাস্টার আইপিও এবং রাইড-হেইলিং জায়ান্ট দিদি এবং এর শীর্ষ প্রতিযোগী কুয়াইদি দ্যাচের মধ্যে ল্যান্ডমার্ক 2015 এর একীকরণের তদারকি করেছিলেন।
২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে কর্তৃপক্ষ একটি ক্র্যাকডাউন চালু করার সাথে সাথে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন যে তদন্তাধীন বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট চীনা ফিনান্সারকে দেখেছিল।
গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে তার বিনিয়োগ ব্যাংক, চীন রেনেসাঁস জানিয়েছে যে তিনি মাথা হিসাবে পদত্যাগ করেছেন।
তার প্রাক্তন সহকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন যে তিনি বিএওর বিনিয়োগ ব্যাংকের সংস্পর্শে রয়েছেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন যে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, যেমনটি শুক্রবার ফিনান্সিয়াল আউটলেট কেক্সিনে রিপোর্ট করা হয়েছিল।
বাও দেশের শীর্ষ প্রযুক্তি কর্তাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য পরিচিত ছিল এবং তাকে উদ্যোগের মূলধন চেনাশোনাগুলিতে একজন সেলিব্রিটি হিসাবে দেখা হয়েছিল।
তার নিখোঁজ হওয়া – এবং চীন রেনেসাঁর পরবর্তী ঘোষণা যে তিনি “নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে সহযোগিতা করছেন” – আর্থিক পরিষেবা শিল্প জুড়ে শকওয়েভ প্রেরণ করেছিলেন।
চীনা কর্তৃপক্ষ কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের সুযোগ ঘোষণা করেনি।
বেইজিং তখন থেকে দেশের বেসরকারী খাতে একটি জলপাই শাখা প্রসারিত করেছে।
ফেব্রুয়ারিতে, রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং আলিবাবার জ্যাক মা, টেনসেন্টের পনি এমএ এবং শাওমির লেই জুন সহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।
কয়েক মাস পরে, চীন বেসরকারী খাতকে প্রচারের জন্য নিবেদিত একটি আইন চালু করেছিল।
ডেটলাইন:
বেইজিং, চীন
গল্পের ধরণ: সংবাদ পরিষেবা
আমরা উচ্চ সাংবাদিকতার মান মেনে চলার জন্য বিশ্বাস করি এমন একটি সংস্থা দ্বারা বাহ্যিকভাবে উত্পাদিত।