চাঙ্গো একিতের আলা, ওবামা আলেনেম, পাস করেছেন আইআই হ্যাঁ 82 এ এসেছেন

শুক্রবার হেলন একিতের আলার্ড, কিং অ্যাডেগোক অ্যাডডেরেমি, ৮২ জনের মধ্যে মারা গেলেন।
শনিবার এক বিবৃতিতে রাজার পরিবার তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিজ্ঞাপন
পরিবারটি তাঁর “অসাধারণ নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা এবং তাঁর লোকদের কল্যাণে উত্সর্গের” প্রশংসা করেছে, সম্প্রদায়ের উপর তাঁর রাজত্বের স্থায়ী প্রভাবকে তুলে ধরে।
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “সম্প্রদায়ের উপর ওবা আদিয়েমির প্রভাব চিরকাল তার স্থায়ী উত্তরাধিকারের প্রমাণ হিসাবে লালিত হবে।”
এটি আরও যোগ করেছে, “তাঁর নেতৃত্বের স্টাইলটি নম্রতার মধ্যে রয়েছে এবং আরমোকো একিতির বিকাশের জন্য একটি আসল উদ্বেগ ছিল।
আরও পড়ুন: https: //www.informationng.com/2025/08/adc-irrevide-in-kebbi-tate-apc-chairman.html
“তিনি অনেকের কাছে একজন পিতা এবং সম্প্রদায়ের জন্য শক্তির অটল স্তম্ভ ছিলেন।”
১৯৪২ সালের ৪ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণকারী ওবা আদিয়েমী ২০০৯ সালে সিংহাসনে আরোহণের আগে একজন শিক্ষক, সিনিয়র সিভিল সেবক এবং প্রাক্তন ইফেসোপাওপো স্থানীয় সরকারের একমাত্র প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
তিনি একিটি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে চ্যান্সেলরের পদও অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেখানে তিনি শিক্ষাগত মান বাড়ানোর এবং স্থানীয় শিক্ষার্থীদের অ্যাক্সেসের লক্ষ্যে উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য খ্যাতি পেয়েছিলেন।
পরিবারটি আরও উল্লেখ করেছে, “একিতী স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে তিনি শিক্ষা সংস্কারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এবং শিক্ষার্থী ও অনুষদের জীবন উন্নতিতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।
“তার প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি উন্নত করতে এবং একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল।”
আরামোকো একিতির আলারা হিসাবে, ওবা অ্যাডিয়েমি সম্প্রদায় সংহতি, উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, সংঘাতের সমাধান এবং যুব ক্ষমতায়নে উত্সাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
বিবৃতিতে এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “তাঁর রাজত্ব শান্তি ও অগ্রগতি নিয়ে এসেছিল এবং একটি united ক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের প্রজন্মকে গাইড করতে থাকবে।”
প্রয়াত রাজার জন্য ফিউনারাল ব্যবস্থা যথাযথভাবে ঘোষণা করা হবে। তাঁর মৃত্যু একিতী রাজ্যের traditional তিহ্যবাহী নেতৃত্বের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সমাপ্তি চিহ্নিত করে, কয়েক দশক ধরে তার লোকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য স্মরণ করে।