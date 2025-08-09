চাদ মাইকেল মারে বলেছেন যে মেডিকেল ঘটনার সময় তিনি তার অর্ধেক রক্ত হারিয়েছেন

চাদ মাইকেল মারে
কিশোর বয়সে প্রায় মারা গেলেন …
তার রক্তের 50% হারিয়েছে
চাদ মাইকেল মারে বছরের পর বছর ধরে এক টন আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন … তবে তিনি প্রায় পারেননি – ‘কারণ তিনি প্রায় কৈশোরে মারা গিয়েছিলেন।
অভিনেতা নতুন সিনেমা “ফ্রিকিয়ার ফ্রাইডে” এর সমর্থনে একটি প্রেস ট্যুরে রয়েছেন … এবং, যখন তিনি মাত্র 15 বছর বয়সে তাঁর নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বাস্তব পেয়েছিলেন।
মারে বাস্তব পেয়েছিলেন “দুর্দান্ত সংস্থা” পডকাস্ট … হোস্ট এবং রিয়েলিটি স্টারকে বলছি জেমি লেইং – তার অন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্ত বাঁকানো হয়েছে এবং তিনি অভ্যন্তরীণভাবে রক্তক্ষরণ করছেন।
মারে বলেছেন যে তিনি দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে হাসপাতালে ছিলেন, অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে এবং চেতনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।
সিএমএম জানিয়েছে যে সে তার দেহে অর্ধেক রক্ত হারিয়েছে … যোগ করে তিনি “তাঁর মৃত্যুর দিকে” ছিলেন।
মারে বলেছেন যে তিনি তাঁর বাবার সাথে একজন পুরোহিতের সাথে শেষ রীতিনীতি সম্পর্কে কথা বলতে দেখে মনে করছেন … তার নার্স, স্যান্ডি তার জীবন বাঁচাতে রক্ত সঞ্চালনের আগে। হাসপাতালে তাঁর সময় তার ওজন 180 থেকে 118 পাউন্ডে ফেলে দেয়।
মাত্র কয়েক বছর পরে, মারে “ডসনের ক্রিক,” “গিলমোর গার্লস,” এবং – অবশ্যই – “ওয়ান ট্রি হিল” এবং “ফ্রিকি শুক্রবার” এর মতো শোতে ভূমিকা নিয়েছিলেন।
চাদ স্বীকার করেছেন যে তিনি আজকাল পরিষ্কার জীবনযাপন সম্পর্কে – অ্যালকোহল নেই, স্বাস্থ্যকর খাচ্ছেন না – ‘কারণ তিনি বলেছেন যে তিনি আবার হাসপাতালে শেষ করতে চান না।
মারে এর মতো শব্দগুলি ভাগ্যবান হয়ে উঠেছে … এবং, তার লক্ষ লক্ষ ভক্তও তা করেছিলেন।