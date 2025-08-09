You are Here
News

চাদ মাইকেল মারে বলেছেন যে মেডিকেল ঘটনার সময় তিনি তার অর্ধেক রক্ত হারিয়েছেন

চাদ মাইকেল মারে
কিশোর বয়সে প্রায় মারা গেলেন …
তার রক্তের 50% হারিয়েছে

প্রকাশিত
|
আপডেট

চাদ মাইকেল মারে মেইন গেটি

চাদ মাইকেল মারে বছরের পর বছর ধরে এক টন আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন … তবে তিনি প্রায় পারেননি – ‘কারণ তিনি প্রায় কৈশোরে মারা গিয়েছিলেন।

অভিনেতা নতুন সিনেমা “ফ্রিকিয়ার ফ্রাইডে” এর সমর্থনে একটি প্রেস ট্যুরে রয়েছেন … এবং, যখন তিনি মাত্র 15 বছর বয়সে তাঁর নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বাস্তব পেয়েছিলেন।

চাদ মাইকেল মারে সাব গেটি সোয়াইপ 2

মারে বাস্তব পেয়েছিলেন “দুর্দান্ত সংস্থা” পডকাস্ট … হোস্ট এবং রিয়েলিটি স্টারকে বলছি জেমি লেইং – তার অন্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্ত বাঁকানো হয়েছে এবং তিনি অভ্যন্তরীণভাবে রক্তক্ষরণ করছেন।


মারে বলেছেন যে তিনি দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে হাসপাতালে ছিলেন, অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে এবং চেতনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

চাদ মাইকেল মারে সাব গেটি সোয়াইপ 1

সিএমএম জানিয়েছে যে সে তার দেহে অর্ধেক রক্ত হারিয়েছে … যোগ করে তিনি “তাঁর মৃত্যুর দিকে” ছিলেন।

মারে বলেছেন যে তিনি তাঁর বাবার সাথে একজন পুরোহিতের সাথে শেষ রীতিনীতি সম্পর্কে কথা বলতে দেখে মনে করছেন … তার নার্স, স্যান্ডি তার জীবন বাঁচাতে রক্ত সঞ্চালনের আগে। হাসপাতালে তাঁর সময় তার ওজন 180 থেকে 118 পাউন্ডে ফেলে দেয়।

চাদ মাইকেল মারে সাব গেটি সোয়াইপ 3

মাত্র কয়েক বছর পরে, মারে “ডসনের ক্রিক,” “গিলমোর গার্লস,” এবং – অবশ্যই – “ওয়ান ট্রি হিল” এবং “ফ্রিকি শুক্রবার” এর মতো শোতে ভূমিকা নিয়েছিলেন।

চাদ স্বীকার করেছেন যে তিনি আজকাল পরিষ্কার জীবনযাপন সম্পর্কে – অ্যালকোহল নেই, স্বাস্থ্যকর খাচ্ছেন না – ‘কারণ তিনি বলেছেন যে তিনি আবার হাসপাতালে শেষ করতে চান না।

মারে এর মতো শব্দগুলি ভাগ্যবান হয়ে উঠেছে … এবং, তার লক্ষ লক্ষ ভক্তও তা করেছিলেন।

Source link

