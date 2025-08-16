চান্স দ্য র্যাপার স্বীকার করেছেন যে তিনি কানিয়ে ওয়েস্টের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরে অনেক দিন হয়ে গেছে।
কথা বলছি নতুন ররি এবং ম্যাল পডকাস্টচান্স তার সহকর্মী শিকাগোয়ানের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন।
তিনি বলেছিলেন: আমি বলছিলাম সততা সেরা নীতি – আমি দীর্ঘদিন ধরে তার সাথে কথা বলিনি। তিনি আমার সংগীতের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি আমার বিয়েতে ছিলেন, আমাদের বাচ্চারা একসাথে ঝুলিয়ে রেখেছে।
“আমি সবসময় কানিকে ভালবাসি, তবে কেবল সত্যবাদী হয়ে আমি কিছুক্ষণের মধ্যে তার সাথে কথা বলিনি। আমার মনে হচ্ছে আমি হেলা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমি বিষ্ঠা নিয়ে কাজ করছি। তিনি অবশ্যই ব্যস্ত ছিলেন। আমি মাদারফাকারদের বিচ্ছিন্ন করার বা গল্পে খুব বেশি যোগ করার সুযোগ না নেওয়ার চেষ্টা করছি।”
চান্স তার এক সময়ের সহযোগী দিয়ে একটি সেতু তৈরির চেষ্টা করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে অস্বীকার করেছিলেন: “আমার পৃথিবী সম্পর্কে আমি যেভাবে ভাবি, আমি আমার দিনটি নিয়ে ভাবছি। সুতরাং, আমি সেদিন যা করতে হবে এবং পরের দুই সপ্তাহের জন্য আমি কী কাজ করছি, সম্ভবত ছয় মাস।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমার সম্পর্ক এবং আমি কীভাবে মানুষকে বন্ধু এবং স্টাফ হিসাবে দেখি তা ন্যায়সঙ্গত, ‘আমি কি এই ব্যক্তিকে ভালবাসি? এবং তারা কি কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?’ আমি এমন বন্ধু পেয়েছি যে আমি পাঁচ বা ছয় বছরের মধ্যে কথা বলিনি, আমি এমন কিছু কথোপকথনের প্রত্যাশা করছি না, এমন কিছু জিনিস যেখানে এটি ঠিক আছে, ‘ঠিক আছে, এখন আপনাকে ঠিক করার এবং আপনার এ কথা বলার সময় এসেছে – আপনি কী টুইট করছেন।’ এর মতো কোনও শে নেই। “
চান্স নিজের এবং পশ্চিমের মধ্যে গতিশীলকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করেছিলেন: “আমি তাদের চেয়ে অনেক কম বয়সী এন-জিজিএএসও রয়েছে যে লোকেরা এমনকি বন্ধুত্বও পেতে পারে এমন বিভিন্ন উপায়ও রয়েছে, কারণ আমরা অগত্যা সহকর্মী নই। আমার প্রথম অ্যালবাম যা আমি সচেতনভাবে কলেজের পতন করতে চেয়েছিলাম। তাই আমার জীবনটি কীভাবে হয়েছিল, বা এটি কীভাবে প্রভাবিত করেছিলাম, বা এটি কীভাবে প্রভাবিত করেছিলাম, এটি আমার এবং এটি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা আমার এবং এটি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা আমার এবং এটি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কল্পনা করুন যদি আপনার কানিয়ে ওয়েস্ট হয় এবং আপনি যদি তাদের সাথে কাজ করেন তবে কল্পনা করুন এবং সমস্ত বিষ্ঠা কল্পনা করুন ””