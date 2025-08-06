চার্জারগুলি দীর্ঘকালীন তারকা প্রশস্ত রিসিভার ফিরিয়ে আনবে

লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জাররা কোয়ার্টারব্যাক জাস্টিন হারবার্ট এবং তাদের অপরাধকে অন্য একজন প্লেমেকার দিচ্ছেন। এটি এমন একজন খেলোয়াড় হিসাবেও ঘটে যা তারা সকলেই খুব পরিচিত।
চার্জাররা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘোষণা করেছে যে তারা তার সাথে শর্তাদি সম্মত হওয়ার পরে ছয়বারের প্রো বোল প্রশস্ত রিসিভার কেইনান অ্যালেনকে ফিরিয়ে আনছে, শীর্ষস্থানীয় বাকী বাকী একজনকে উন্মুক্ত বাজার থেকে সরিয়ে নিয়েছে।
অ্যালেন তার ক্যারিয়ারের প্রথম 11 বছর চার্জার্সের সাথে কাটিয়েছিলেন এবং স্বাস্থ্যকর অবস্থায় লিগের শীর্ষ প্রশস্ত রিসিভারগুলির মধ্যে একজন ছিলেন, ছয়বার এক হাজার-গজের চিহ্নটি শীর্ষে রেখেছিলেন এবং ছয়টি প্রো বাউলে খেলেন।
চার্জাররা অবশ্য তাকে ২০২৪ মৌসুমের আগে শিকাগো বিয়ার্সে ব্যবসা করেছিল এবং তিনি 74৪৪ গজ এবং সাতটি টাচডাউনের জন্য 70 টি পাস পেয়েছিলেন।
তিনি এই বসন্তে একজন ফ্রি এজেন্ট হয়েছিলেন এবং এখনও অবধি স্বাক্ষরবিহীন রয়েছেন।
চার্জাররা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাদের প্রশস্ত রিসিভার রুমে প্রচুর খসড়া মূলধন বিনিয়োগ করেছে, কোয়ান্টিন জনস্টন, ল্যাড ম্যাককনকি এবং ট্রে হ্যারিসকে প্রিমিয়াম পিকগুলি 2023 মরসুমে ফিরে যাচ্ছে তা নির্বাচন করে। তারা এই মৌসুমে চার্জার্স অপরাধে প্রধান গো-টু খেলোয়াড় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, তবে অ্যালেন অবশ্যই তুলনামূলকভাবে তরুণ ঘরে কিছুটা গভীর গভীরতা এবং উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞ উপস্থিতি নিয়ে এসেছেন।