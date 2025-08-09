You are Here
চার্জারগুলি নাজি হ্যারিসে আঘাতের আপডেট সরবরাহ করে
চার্জারগুলি নাজি হ্যারিসে আঘাতের আপডেট সরবরাহ করে

লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জাররা তাদের ব্যাকফিল্ডে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ায় নাজি হ্যারিস আতশবাজি সম্পর্কিত চোখের আঘাত থেকে পুনরুদ্ধার করে।

দলটি যত্ন সহকারে পদ্ধতির গ্রহণ করায় মরসুমের ওপেনারের জন্য তাঁর স্ট্যাটাসটি অস্পষ্ট থেকে যায়।

প্রধান কোচ জিম হারবাহ সম্প্রতি সপ্তাহ 1 এর জন্য হ্যারিসের প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে একটি পরিমাপকৃত আপডেট সরবরাহ করেছিলেন।

“ইএসপিএন -এর ক্রিস রিমের মাধ্যমে হারবাহ বলেছিলেন,” তিনি একটি সুযোগ আছেন। “

হারবাহও নিশ্চিত করেছেন যে হ্যারিস আহত চোখ খুলতে পারে।

হ্যারিস নন-ফুটবলের আঘাতের তালিকায় রয়েছেন এবং পুরো দলের অনুশীলনে ফিরে আসেননি।

তিনি তার পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে হেলমেট এবং ওজনযুক্ত ন্যস্ত পরা অবস্থায় তার পুনর্বাসন কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন।

চার্জাররা দৌড়ানোর জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ভিশন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বুঝতে পারে, এমন একটি অবস্থান যা অবশ্যই প্রতিরক্ষা পড়তে হবে এবং ট্র্যাফিকের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।

এই সচেতনতা হ্যারিসের প্রত্যাবর্তনের জন্য তাদের সতর্ক টাইমলাইনকে আকার দিয়েছে।

তার অনুপস্থিতির সময়, চার্জাররা ব্যাকফিল্ডে একটি কমিটির পদ্ধতির উপর নির্ভর করেছে।

কোচিং কর্মীরা গভীরতার বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করার কারণে রুকি ওমারিওন হ্যাম্পটন প্রবীণ হাসান হাসকিনস এবং কিমানি ভিদালের পাশাপাশি সুযোগ পেয়েছেন।

হারবাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে সংস্থাটি হ্যারিসকে পিছনে ফেলবে না।

নিয়মিত মরসুমের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য কোনও তাত্ক্ষণিক রোস্টারের প্রয়োজনের চেয়ে অগ্রাধিকার নেয়।

চিকিত্সা কর্মীরা হ্যারিসের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন এবং মরসুমের ওপেনারের জন্য তার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন নির্ভর করবে যে আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে কীভাবে তার নিরাময়ের অগ্রগতি হয়।

