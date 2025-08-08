চার্জারস লেঃ রাশভান স্লেটার মাঠ বন্ধ করে দেওয়া

লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জার্স বাম ট্যাকল রাশভান স্লেটার বৃহস্পতিবারের অনুশীলনের সময় একটি লেগ ইনজুরিতে মাঠের বাইরে গাড়ি চালানো হয়েছিল, প্রতি অ্যাথলেটিকের ড্যানিয়েল পপার।
আঘাতের তীব্রতা কী তা স্পষ্ট নয়, তবে যদি গুরুতর হয় তবে এটি একটি মেজর চার্জারদের জন্য ফুঁকুন, এক মাস দূরে মরসুমের ওপেনারের সাথে।
স্লেটার সম্প্রতি স্বাক্ষরিত একটি চার বছরের, 114 মিলিয়ন ডলার চুক্তি সম্প্রসারণ, যার মধ্যে $ 92 মিলিয়ন গ্যারান্টিযুক্ত রয়েছে, এটি তাকে এনএফএল ইতিহাসের সর্বাধিক বেতনের আক্রমণাত্মক লাইনম্যান হিসাবে পরিণত করে।
আপত্তিকর লাইন প্লে যে কোনও দলের সাফল্যের জন্য স্মরণীয়, তবে বিশেষত চার্জারদের জন্য। প্রধান কোচ জিম হারবৌ বলের উভয় পক্ষের লাইন-অফ-স্ক্রিমেজ যুদ্ধে জয়ের মূল্যবোধ করে।
যখন অনেক খসড়া বিশেষজ্ঞ লস অ্যাঞ্জেলেসকে মারভিন হ্যারিসন জুনিয়র বা মালিক নাবার্সকে ২০২৪ সালের এনএফএল খসড়াটিতে পঞ্চম-ওভারভারের সাথে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, হারবাগ এবং চার্জার্সের ফ্রন্ট অফিস আক্রমণাত্মক মোকাবেলা জো আল্টকে বেছে নিয়েছিল।
সিদ্ধান্তটি লিগের অন্যতম সেরা আক্রমণাত্মক ট্যাকল টেন্ডেমের সাথে লস অ্যাঞ্জেলেসকে সিমেন্ট করেছে। উভয় ট্যাকল পজিশন থেকে দুর্দান্ত খেলা সত্ত্বেও, জাস্টিন হারবার্টকে ২০২৪ সালে ৪০ বার বরখাস্ত করা হয়েছিল That সেই স্ট্যাটাস আরও ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ আক্রমণাত্মক লাইনের অভ্যন্তরে, যা প্রত্যাশিত 2025 মরসুমে শিরোনামে একটি প্রশ্ন চিহ্ন হতে।
যদি স্লেটার একটি উল্লেখযোগ্য আঘাতের শিকার হয় যা তাকে দীর্ঘায়িত সময়ের জন্য খেলতে বাধা দেয়, তবে চার্জারগুলি কীভাবে বাম মোকাবেলায় শূন্যতা পূরণ করবে?
এই অনুমানমূলক পরিস্থিতির সুস্পষ্ট উত্তরটি হ’ল লাইনের বাম দিকে আল্ট স্লাইড করা। নটরডেম পণ্যটি তার কলেজিয়েট কেরিয়ারের সময় বাম ট্যাকলে 13 টি গেম শুরু করেছিল। এনএফএল স্তরে রূপান্তরটি প্রাথমিকভাবে মসৃণ নাও হতে পারে। যাইহোক, এই বিভাগে ALT এর অভিজ্ঞতা রয়েছে তা চার্জারদের জন্য আশা সরবরাহ করে যে সুরক্ষা নাটকীয়ভাবে অবনতি ঘটবে না।
তবুও, স্লেটারের দীর্ঘমেয়াদী অনুপস্থিতি লস অ্যাঞ্জেলেসের 2025 মরসুমকে লাইনচ্যুত করতে পারে এবং তাদের শক্তিশালী এএফসি পশ্চিমে প্লে অফে পৌঁছাতে বাধা দিতে পারে।