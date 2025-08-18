You are Here
চার্জার্সের অবকাঠামো রুকি মাথা ঘুরছে
চার্জার্সের অবকাঠামো রুকি মাথা ঘুরছে

লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জারদের পাসিং গেমের জন্য আরও অস্ত্রের প্রয়োজন।

তাদের অভিজাত উল্টোদিকে একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কোয়ার্টারব্যাক রয়েছে, তবে তাদের লেড ম্যাককনকি ছাড়াও তাকে আরও একটি নির্ভরযোগ্য পাস-ক্যাচারার দেওয়া দরকার।

এক্স -তে অ্যারি মিরভের মতো দেখানো হয়েছে, তারা তাকে অবকাঠামো ফ্রি এজেন্ট হিসাবে খুঁজে পেয়েছে।

লুক গ্রিম কানসাস থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং তিনি 53 সদস্যের রোস্টার হিসাবে একটি মামলা করছেন।

শনিবার তিনি যখন একটি স্পর্শডাউন করার জন্য একটি পন্ট 66 গজ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি প্রচুর মাথা ঘুরিয়েছিলেন।

গ্রিম কলেজে তার শেষ বছরে একটি দলের অধিনায়ক ছিলেন।

তিনি 690 গজ এবং ছয়টি টাচডাউনগুলির জন্য 51 টি অভ্যর্থনা নিয়ে জয়হাকসকে গতিময় করেছিলেন এবং এই সংখ্যাগুলি অগত্যা পপ আউট না করে, তিনি বড় পরিসংখ্যান রাখার পক্ষে সেরা অবস্থানে ছিলেন না।

6 ফুট -0 এবং 190 পাউন্ডে দাঁড়িয়ে, তিনি তার গতি, কারুকাজ এবং অভিজাত দিকের পরিবর্তনের সাথে তার বেশিরভাগ ক্ষতি করেন।

গ্রিমকে এনএফএল স্কাউটিং কম্বাইনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, তবে তিনি বিগ 12 প্রো ডে -তে কিছুটা গোলমাল করেছিলেন, এমন দল দেখিয়েছিলেন যে সাথে কাজ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ ছিল এবং তিনি শট করার যোগ্য।

চার্জারগুলিতে মিশ্রণে রুকি ট্রে হ্যারিস এবং কেইন্ড্রে ল্যামবার্ট-স্মিথ রয়েছে।

হ্যারিস রোস্টার তৈরির জন্য একটি লক, এবং ল্যামবার্ট-স্মিথ হল অফ ফেম গেমটিতেও দৃ solid ় দেখায়।

চার্জাররা সম্ভবত এই মৌসুমে আবারও রান-ভারী অপরাধ ব্যবহার করবে, তবে আপনার কাছে খুব বেশি অস্ত্র থাকতে পারে না এবং বিশেষ দলগুলিতে অবদান রাখার ক্ষমতা দেওয়া উচিত, তাদের দৃ strongly ়ভাবে গ্রিমকে চারপাশে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

পরবর্তী: জাস্টিন হারবার্ট অনন্য এনএফএল আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন



