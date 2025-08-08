You are Here
চার্লস ডো ব্রঙ্কস ইউএফসি রিওর মূল লড়াইয়ের জন্য কাস্ট করা হয়েছে
ছবি: প্রকাশ / ইনস্টাগ্রাম অফিসিয়াল ইউএফসি / স্পোর্ট নিউজ ওয়ার্ল্ড

১১ ই অক্টোবর রিও ডি জেনিরোতে নির্ধারিত ব্রাজিলে ইউএফসি -র প্রত্যাবর্তনের ইতিমধ্যে এর মূল লড়াইয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তিনি ব্রঙ্কসের চার্লসকে জড়িত করবেন, যিনি ভাগো ডস লিগাল বেল্টের বিরোধে ইলিয়া টপরিয়ার কাছে পরাজিত হওয়ার পরে তার পুনর্বাসনের সন্ধান করবেন।

প্রাথমিকভাবে লায়র্টে ভায়ানা দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুসারে এবং চার্লস নিজেই তাঁর সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে নিশ্চিত করেছেন, প্রাক্তন 70 কেজি চ্যাম্পিয়ন রাফায়েল ফিজিভের বিরুদ্ধে ফার্মাসি অ্যারেনায় নাইট অফ দ্য নাইট তৈরি করবেন, এটি উভয়ের জন্যই শিরোনামের স্বপ্ন দেখতে এমনকি উভয়ের জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হবে।

চূড়ান্তভাবে টানা দ্বিতীয় পরাজয় এড়ানোর মিশনের সাথে, ব্রাজিলিয়ান পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পরে দেশে অভিনয় করতে ফিরে আসে। শেষবারের মতো তিনি একটি জাতীয় কার্ডে উপস্থিত ছিলেন ২০২০ সালের মার্চ মাসে ব্রাসিলিয়ায়। সেই সময় তিনি রাতের মূল লড়াইও করেছিলেন এবং শেষ করে কেভিন লি জিতেছিলেন।

– আমার ব্রাজিলিয়ান জাতি কথা বলুন। এটি অত্যন্ত সম্মান, ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে, আমি ইউএফসি -তে আমার পরবর্তী লড়াই ঘোষণা করতে এসেছি। এটি 11 ই অক্টোবর ইউএফসি রিওতে থাকবে এবং আমি আপনার প্রত্যেকের শক্তি এবং সমর্থন দিয়ে খুব বেশি গণনা করি। আসুন আমরা আখড়াটিকে একটি কলঙ্ক তৈরি করি, আমাদের লোকদের শক্তি দেখান এবং আবার ইতিহাস তৈরি করি। বিশ্বাস করুন, আসুন আমরা অষ্টভুজের মধ্যে কখনও দেখা কখনও কিছু সরবরাহ করি না – ইনস্টাগ্রামে ব্রঙ্কস থেকে চার্লস লিখেছেন।

ব্রাজিলিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী এমন একজন যোদ্ধা হবেন যিনি সম্প্রতি সংগঠনে একটি দ্রুত বিজয় শেষ করেছিলেন। কাজাখস্তানে জন্মগ্রহণ এবং আজারবাইজানের প্রতিনিধিত্ব করে, ফিজিভ জুনে বাকুতে খেলেন তাঁর শেষ লড়াইয়ে ইগনাসিও বাহামন্ডেসকে জিতেছিলেন। এই ধরনের বিজয় টানা তিনটি পরাজয়ের পরে এসেছিল।

হোঁচট খাওয়ার ব্লক জাস্টিন গ্যাথজে এবং তাদের মধ্যে একটি ম্যাটিউজ গামরোটের কাছে দুটি পরাজয়ের সাথে জড়িত ছিল, যিনি সেই সময়ে প্রাপ্ত ছয়টি জয়ের ক্রমের পরে বজ্রপাত বিভাগের শিরোনামের লড়াইয়ের আরও কাছাকাছি যেতে আতামানের প্রবৃদ্ধিকে আটকাতে বাধা দিয়েছিলেন।

