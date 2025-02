চার্লস বার্কলে লেব্রন জেমস, লুকা ডোনিক সম্পর্কে একটি বড় উদ্বেগ রয়েছে

আদালত ভাগ করে নেওয়ার লুকা ডোনিক এবং লেব্রন জেমসের সম্ভাবনা ভিডিও গেমের ফ্যান্টাসি থেকে এনবিএ বাস্তবতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এই স্টার-স্টাডেড জুটি কীভাবে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রকাশিত হবে সে সম্পর্কে তীব্র বিতর্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

ডোনিকের জন্য অ্যান্টনি ডেভিসকে ট্রেড করার সময় একটি স্পষ্ট প্রতিভা আপগ্রেডের প্রতিনিধিত্ব করে, বিজ্ঞাপনের চারপাশে নির্মিত একটি সিস্টেমে একটি বল-প্রভাবশালী পয়েন্ট গার্ডকে সংহত করার গতিশীলতা আকর্ষণীয় প্রশ্ন উত্থাপন করে।

কিরি ইরভিং এবং দ্বায়নে ওয়েডের মতো অভিজাত প্রহরীদের সাথে লেব্রনের ট্র্যাক রেকর্ড কিছু নজির সরবরাহ করে তবে এই অংশীদারিত্ব অনন্য চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে।

Charles Barkley, never one to mince words, voiced his concerns during a recent NBA TV appearance on Sunday.

হল অফ ফেমার সম্ভাব্য ঘর্ষণকে এগিয়ে দেখছেন কারণ লিগের দু’জন সবচেয়ে বেশি বল-প্রভাবশালী খেলোয়াড় সহাবস্থান করতে শিখেছে।

বার্কলে বলেছিলেন, “এই জিনিসটি এলএতে (লুকা) এবং লেবারনের সাথে মসৃণ হতে পারে না, কারণ তারা উভয়ই বলটি 100 শতাংশ সময় চায়।” “… এখন, তারা দুজনেই দুর্দান্ত খেলোয়াড়, আমাকে ভুল করবেন না, তবে লেব্রন বল চান, এবং লুকা অবশ্যই বলটি চান। এটি কীভাবে কার্যকর হয় তা খুব আকর্ষণীয় হতে চলেছে। “

বার্কলির সংশয়বাদ দুটি খেলোয়াড় যারা তাদের হাতে বল দিয়ে এক্সেল করে ভারসাম্য বজায় রাখার চ্যালেঞ্জকে কেন্দ্র করে।

তাদের স্বতন্ত্র উজ্জ্বলতা স্বীকার করার সময়, তিনি তাদের অন-কোর্টের রসায়ন বিকাশের সাথে সাথে সম্ভাব্য ক্রমবর্ধমান বেদনার উপর জোর দিয়েছিলেন।

এই বাণিজ্যটি অনুসরণ করার লেকার্সের সিদ্ধান্তটি প্রতিভা দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবোধ করে-তাদের প্রাইমে শীর্ষ -5 খেলোয়াড় অর্জনের সুযোগগুলি প্রায়শই আসে না।

এমনকি বার্কলে সামনের সামঞ্জস্যের সময়কাল সম্পর্কে তার সংরক্ষণগুলি বজায় রেখে এই পদক্ষেপের পিছনে যুক্তিটি স্বীকার করে।

লুকা ডোনিক-কিরি ইরভিং পার্টনারশিপ একটি আকর্ষণীয় সমান্তরাল সরবরাহ করে, প্রাথমিক সংগ্রামগুলি পরের মরসুমে এনবিএ ফাইনালের উপস্থিতিতে পথ দেয়।

অন্যান্য তারকাদের সাথে লেব্রনের সফল অংশীদারিত্বের ইতিহাস দেওয়া, প্রত্যাশিত ক্রমবর্ধমান ব্যথা সত্ত্বেও এই জুটিতে লেকার্সের জুয়া দীর্ঘমেয়াদে সার্থক প্রমাণিত হতে পারে।

পরবর্তী: ইনসাইডার বলেছেন লেকাররা 2 খেলোয়াড়ের জন্য বাণিজ্য আলোচনায় সক্রিয় রয়েছেন