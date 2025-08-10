You are Here
চার জন মহিলা আহত, একজন গুরুতরভাবে, গ্রেনেড দ্বারা আশডোদ ভবনে ছুঁড়েছে

শনিবার রাতারাতি চার মহিলা আহত হয়েছিলেন যখন আশডোডের একটি বাড়িতে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আগুন লেগেছিল।

এই আঘাতগুলির মধ্যে একটি 16 বছর বয়সী কিশোরী ছিল যে গুরুতর আহত হয়েছিল। 17, 21 এবং 23 বছর বয়সী অন্য তিনটি মাঝারিভাবে আহত হয়েছিল।

বিস্ফোরণটি দক্ষিণ উপকূলীয় শহরের ইবনে জিভিরল স্ট্রিটে ঘটেছিল।

ইস্রায়েল পুলিশ জানিয়েছে যে ঘটনাটি কোনও সন্ত্রাস আক্রমণ নয়, তবে স্পষ্টতই এই অঞ্চলে অপরাধমূলক দলগুলির যুদ্ধের কারণে হয়েছিল।

ম্যাগেন ডেভিড অ্যাডম মেডিক্স এই হামলার বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে তারা দেখেছেন যে তারা চারজন আহত লোককে ভবনের বাইরের মাটিতে পড়ে আছে, তারা সবাই সচেতন।

আহতদের চিকিত্সার জন্য আশদোদয়ের আসুতা মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

লাচিশ জেলা পুলিশের কমান্ডার রই ভাল্ডম্যান পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।

প্রাথমিক পুলিশ তদন্তে দেখা গেছে যে চারজন ভুক্তভোগী ভবনের আঙ্গিনায় বাইরে বসে ছিলেন যখন গ্রেনেড তাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, সূত্রের উদ্ধৃতি না দিয়ে ওয়ালা আউটলেটটি জানিয়েছে। পুলিশ নির্ধারণ করেছে যে চারজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ফৌজদারি বিরোধের সাথে কোনও সংযোগ নেই এবং আক্রমণকারী ভুল বিল্ডিংটিকে হামলার লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে যে বৃহস্পতিবার রাতারাতি, নগরীর শু’আলেই শিমশন স্ট্রিটে একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল, অপরাধের দলগুলির মধ্যেও একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এটি কিছু ক্ষতি করেছে তবে কোনও আঘাত নেই।

ওয়ালা জানিয়েছেন যে লাচিশ অঞ্চলে অপরাধী আন্ডারওয়ার্ল্ডে একটি চলমান অশান্তি রয়েছে কারণ নতুন গ্যাং আরও প্রতিষ্ঠিত অপরাধ সংস্থাগুলি থেকে নিয়ন্ত্রণ কুস্তি করার চেষ্টা করে।

একটি আন্ডারওয়ার্ল্ড উত্স আউটলেটকে বলেছিল যে ঝগড়াগুলি “পৃষ্ঠ পর্যন্ত বুদবুদ হতে শুরু করেছে।”

পুলিশ সম্প্রতি নতুন গ্রুপগুলির উত্থানকে হ্রাস করতে বেশ কয়েকটি অভিযানে জড়িত রয়েছে এবং কিছু পদক্ষেপ গ্রেনেড এবং অন্যান্য অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার দিকে পরিচালিত করে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পুলিশ বেশ কয়েকটি গ্যাংল্যান্ড হিটকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছিল, কিছু ক্ষেত্রে তাদের চালানোর অল্প সময়ের আগে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ইস্রায়েল সাম্প্রতিক সহিংস অপরাধের এক তরঙ্গ দেখেছে মূলত অপরাধ পরিবারের মধ্যে লড়াইয়ের সাথে জড়িত।

সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীগুলি শহরের রাস্তায় একে অপরের সাথে লড়াই করায় সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি গ্রেনেড আক্রমণ হয়েছে।

গত মাসে গ্রেনেড বিস্ফোরণে হার্জলিয়ায় একজনকে খারাপভাবে আহত করা হয়েছিল। এটি এক সপ্তাহের মধ্যে শহরের দ্বিতীয় ঘটনা এবং এক মাসের মধ্যে তৃতীয় ছিল।

