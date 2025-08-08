চার জন স্কুল জোনে ডাকাতি এবং অপরাধের জন্য থামে

টররেনের পৌর জননিরাপত্তা বিভাগ (ডিএসপিএম) ছুটির সময়কালে শিক্ষামূলক স্কুলগুলি সুরক্ষার জন্য তাদের কৌশল থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক নজরদারি কর্মে চারজনকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে।
প্রথম সত্যে, পৌরসভা এজেন্টরা গ্রেপ্তার ইজিডো লা পারলা ক হ্যাক্টর “এনএন” 23 বছর বয়সী এবং মারিয়া দেল সোকোরো “এনএন” 27 বছর বয়সী, সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সহ চুরি করা বিভিন্ন নিবন্ধের দখলে অবাক করা।
গবেষণা অনুসারে, হ্যাক্টর “এনএন” এটি “জাইম টরেস বোডেট” কিন্ডারগার্টেনের সাম্প্রতিক ছিনতাইয়ের জন্য দায়ী অভিযোগের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলে যায় লাতিন আমেরিকান কলোনী।
একজন নাগরিক তার বাড়ির সুরক্ষা ক্যামেরার মাধ্যমে, তাদের সম্পত্তির বাইরে থাকা লোকের উপস্থিতির মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এজেন্টরা সেই জায়গায় গিয়েছিল এবং সংক্ষিপ্ত অত্যাচারের পরে সন্দেহভাজনদের সাইট থেকে কয়েক ব্লকের আশ্বাস দেয়। উভয়ই উপলব্ধ করা হয়েছিল পাবলিক মন্ত্রক।
অন্য অপারেশনে, উপাদানগুলি পৌর পুলিশ তারা গ্রেপ্তার মেরিলি "এনএন" 18 বছর বয়স এবং জেসিস রিকার্ডো "এনএন" 25 বছর বয়সী, যারা "কার্লোস ম্যানুয়েল সাদা" উচ্চ বিদ্যালয়ের আশেপাশে ছেড়ে দিচ্ছিলেন কলোনিয়া প্রাক্তন হ্যাকিয়েন্ডা লা পেরেলা। পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করার সময় তারা পালানোর চেষ্টা করে এবং অফিসারদের অপমান ও হুমকি চালু করে।
তাদের আক্রমণাত্মক এবং কলঙ্কজনক আচরণের জন্য, তারা প্রশাসনিক অপরাধের দ্বারা বীমা করা হয়েছিল এবং যোগ্যতা বিচারকের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল। যাইহোক, গোয়েন্দা কাজগুলি ইঙ্গিত দেয় যে তারা সাম্প্রতিক ছিনতাইয়ের সাথে যুক্ত হতে পারে "ম্যানুয়েল আকুয়া" প্রাথমিক বিদ্যালয়একই খাতে অবস্থিত, যেহেতু তারা শারীরিকভাবে প্রতিবেশীদের দ্বারা দেখা লোকদের সাথে স্কোয়াড ছেড়ে চুরি হওয়া বস্তুগুলির সাথে দেখা করে।
তিনি কমিশনার আলফ্রেডো ফ্লোরস অরিজিনালস, পৌর পুলিশ প্রধান তিনি জোর দিয়েছিলেন যে, বর্তমান স্কুল বিরতি থেকে এখন পর্যন্ত চারটি ছিনতাই শিক্ষামূলক বিদ্যালয়ে নিবন্ধিত হয়েছে, এই অপরাধের সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দ্বারা দুটি গ্রেপ্তার নিশ্চিত করা হয়েছে।
আসল ফুল তিনি তা ব্যাখ্যা করলেন ডিএসপিএম এর সাথে সমন্বয় করে একটি সম্প্রদায় কৌশল বাস্তবায়ন করেছে শিক্ষার সচিবালয় এবং শিক্ষামূলক পরিষেবাগুলির সমন্বয়, যা স্কুল অঞ্চলগুলিতে টহলগুলির ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধির বিষয়ে, প্রতিবেশী নজরদারি এবং পিতামাতার সমর্থন পাশাপাশি স্কুল পরিচালকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের ঝুঁকি সনাক্ত করতে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে।
কমিশনার উপসংহারে বলেছিলেন, "আমরা প্রতিবেশী এবং পিতামাতাদের তাদের বাড়ির নিকটবর্তী স্কুলগুলি নিরীক্ষণ করতে সহায়তা করতে বলি। আমাদের পক্ষ থেকে আমরা সম্প্রদায়ের heritage তিহ্য রক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক ভ্রমণকে তীব্র করেছি," কমিশনার উপসংহারে বলেছিলেন।