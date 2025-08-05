চার প্রার্থী 2025 সালে এনএফএল এর আশ্চর্য প্রার্থী হতে হবে

ব্যর্থতা ছাড়াই, প্রতিটি একক এনএফএল মরসুমে কমপক্ষে একটি দল কোথাও থেকে বেরিয়ে আসে। “সবচেয়ে খারাপ থেকে প্রথম” গল্পটি বছরের পর বছর ধরে এনএফএল -তে একটি চলমান গল্প।
এবং একটি সক্রিয় অফসনের পরে, বেশ কয়েকটি দল 2025 সালের জন্য সেই আশ্চর্য গল্প হতে পারে প্রার্থী হতে পারে।
নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস
এনএফএল-এর উপরে তাদের দুই দশক দীর্ঘ সন্ত্রাসের শেষ অবশিষ্টাংশ থেকে কয়েক বছর সরানো, প্যাট্রিয়টস নিউ ইংল্যান্ডে প্রধান কোচ হিসাবে মাইক ভ্রাবেলের সাথে একটি নতুন যুগে যাত্রা শুরু করছেন।
কোচ হিসাবে ভ্রাবেলের ট্র্যাক রেকর্ড ইতিমধ্যে দেশপ্রেমিক ভক্তদের জন্য একটি নতুন ঝাঁকুনি সরবরাহ করেছে যারা তাদের দলকে 2024 সালে একটি দু: খজনক 4-13 মৌসুমে ফুটবলের অন্যতম খারাপ দল হতে দেখেছে।
তবে ভ্রাবেলের বিশ্বাস ছাড়াও, নিউ ইংল্যান্ড রোস্টারকেও উন্নত করার জন্য কাজ করেছিল। প্যাট্রিয়টস ড্রেক মায়ির অ্যাসেনশনকে সহায়তা করার জন্য স্টেফন ডিগসে একজন প্রবীণ প্রশস্ত রিসিভার নিয়ে এসেছিলেন এবং মিল্টন উইলিয়ামস এবং কার্লটন ডেভিস তৃতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ে মূল টুকরো যুক্ত করেছিলেন।
যদি মে তার অগ্রগতিতে এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে, প্যাট্রিয়টস কমপক্ষে এই বছর তাদের জয়ের দ্বিগুণ হতে পারে।
লাস ভেগাস রেইডারস
4-13 মৌসুমের পরে একটি ফেসলিফ্ট সহ অন্য একটি দল, নতুন চেহারার রেইডাররা লাস ভেগাসে আরও উত্তেজনা আনার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।
অন্য কিছু না হলে, জেনো স্মিথ, যিনি রেইডাররা ব্যবসা করেছিলেন এবং তারপরে একটি নতুন চুক্তি প্রদান করেছিলেন, তিনি তার নতুন দলে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী বলে মনে করেন।
“আমি চাই না যে তারা আমাদের আসতে দেখুক We “ভিতরে প্রশিক্ষণ শিবির লাইভ “ সোমবার
স্মিথের আত্মবিশ্বাসের একটি অংশ তার থেকে উদ্ভূত পিট ক্যারল দিয়ে পুনর্মিলনকলেজ এবং পেশাদার উভয় স্তরে জয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এমন একজন কোচ।
রুকি অ্যাশটন জ্যান্টির ফ্যাক্টর অপরাধকে ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং ম্যাক্সেক্স ক্রসবিয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা উপকূলে স্মিথ এবং বেশ কয়েকটি পদক্ষেপকে চাপ দেয় এবং রেইডাররা পরবর্তীকালের চেয়ে শীঘ্রই গ্লোরিতে ফিরে আসার দ্বারপ্রান্তে থাকতে পারে।
আটলান্টা ফ্যালকনস
আটলান্টা 2024 মৌসুমটি চালু করে নতুনভাবে স্বাক্ষরিত কিরক কাজিনদের সাথে একটি গভীর পোস্টসেশন রান কল্পনা করে। এর পরিকল্পনাগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল এবং মাইকেল পেনিক্স জুনিয়র মৌসুমের শেষের দিকে কাজিনদের পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
এখন, পেনিক্সের প্রতিশ্রুতির কিছু চিহ্নের কারণে একটি ছদ্মবেশী হিসাবে দেখানো হয়েছিল – তিনি নিক্ষেপ তিনটি শুরুতে তিনটি টাচডাউন সহ 7575 গজের জন্য – এবং অফসিসন জুড়ে তৈরি অন্যান্য পদক্ষেপগুলি, ফ্যালকনরা আবারও প্লে অফগুলির কথা ভাবছে, বিশেষত যেহেতু এনএফসি দক্ষিণে খুব কমই পুনরাবৃত্তি বিভাগের চ্যাম্পিয়ন রয়েছে।
শিকাগো বিয়ার্স
কোয়ার্টারব্যাক কালেব উইলিয়ামস তার সোফমোর মরসুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে বিয়ার্স দেখার জন্য একটি দল। শিকাগো বিশ্বাস করে যে এটি যুক্তিযুক্তভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ইতিহাসের সবচেয়ে মেধাবী সিগন্যাল-কলার রয়েছে এবং এটি একটি ট্রিগার করেছে মুভের উন্মত্ততাসর্বাধিক উল্লেখযোগ্যভাবে আক্রমণাত্মক লাইনম্যান জোনাহ জ্যাকসন এবং জো থুনিকে সুরক্ষার জন্য নিয়ে আসছেন। এটি উইলিয়ামসকে সাফল্যের মতো অবস্থানে রাখা উচিত।
গত মৌসুমে দলের 5-12 রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও, উইলিয়ামস মূল্যবান খেলার সময় অর্জন করেছিলেন। তিনি নিক্ষেপ 3,541 গজের জন্য তার পাসগুলির 62.5 শতাংশ শেষ করার সময় 20 টি টাচডাউন দিয়ে কেবল ছয়টি ইন্টারসেপশন রয়েছে।
আপত্তিকর গুরু বেন জনসন এখন দায়িত্বে রয়েছেন, উইলিয়ামসের সমর্থন এবং পরামর্শদাতা রয়েছে যা তাকে ভয়ঙ্কর সোফমোর স্ল্যাম্প এড়াতে এবং দ্বিতীয় বছরে আরও উন্নত হতে পারে।