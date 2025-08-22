You are Here
চালক লাগোসে পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ গাঁজার ব্যাগ পুনরুদ্ধার করে

লেগোস রাজ্য পুলিশ কমান্ডের ওজো বিভাগের কর্মীরা একটি রুটিন টহল চলাকালীন সন্দেহভাজন গাঁজা এবং অন্যান্য জিনিসপত্রযুক্ত একটি টয়োটা সিয়েনা গাড়ি উদ্ধার করেছেন, চালক গাড়িটি ত্যাগ করে ঘটনাস্থল পালিয়ে যাওয়ার পরে।

কমান্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা, সিএসপি বেনজমিন হুন্ডেইনের শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওজো অঞ্চলে একটি স্টপ-অনুসন্ধান অভিযানের সময় ১৫ ই আগস্ট এই ঘটনাটি ঘটেছিল।

পুলিশ আধিকারিকরা একটি ছাই বর্ণের টয়োটা সিয়েনাকে পতাকাঙ্কিত করেছিল এবং যখন ড্রাইভার হঠাৎ গাড়িটি থেকে বের হয়ে পায়ে পালিয়ে যায় এবং তার সাথে গাড়ির কী নিয়ে যায় তখন সনাক্তকরণ এবং যানবাহনের নথির অনুরোধ করার প্রক্রিয়াধীন ছিল।

“১৫ ই আগস্ট ২০২৫ সালে, রুটিন টহল চলাকালীন, অপারেটিভরা একটি ছাই বর্ণের টয়োটা সিয়েনাকে থামিয়ে দিয়েছিল। ড্রাইভারের পরিচয় এবং যানবাহনের নথির দাবিতে ড্রাইভার হঠাৎ করে লাফিয়ে গাড়িটি ছেড়ে চলে যায়, গাড়িটি ত্যাগ করে,” হুন্ডেন বলেছেন।

পরিত্যক্ত যানবাহনের অনুসন্ধানের ফলে গাঁজা, একটি সেনা জঙ্গলের টুপি এবং দুটি এটিএম কার্ড বলে সন্দেহ করা দুটি ব্যাগ পদার্থ আবিষ্কার করে।

পুনরুদ্ধার করা যানবাহন এবং প্রদর্শনীগুলি আরও তদন্তের জন্য আইকেজায় বিশেষ স্কোয়াড 2 এ স্থানান্তরিত হয়েছে।

“যানবাহনের পুরোপুরি অনুসন্ধানের ফলে নিম্নলিখিত আইটেমগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল: একটি সেনা জঙ্গল টুপি, দুটি এটিএম কার্ড এবং দুটি ব্যাগ পদার্থ গাঁজা বলে সন্দেহ করা হয়েছিল।

হুন্ডেইন আরও যোগ করেছেন, “উদ্ধারকৃত যানবাহন এবং প্রদর্শনীগুলি আরও তদন্তের জন্য ইকেজার লেগোস রাজ্য পুলিশ কমান্ডের বিশেষ স্কোয়াড 2 এ স্থানান্তরিত হয়েছে।”

পুলিশ কমিশনার, সিপি ওলোহুন্দারে জিমোহ, জড়িত কর্মকর্তাদের সজাগতার প্রশংসা করেছেন এবং জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে পালিয়ে যাওয়া সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করার জন্য একজন চালাকি চলছে।

তিনি রাজ্য জুড়ে তীব্র টহল এবং গোয়েন্দা নেতৃত্বাধীন পুলিশিংয়ের প্রতি কমান্ডের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।

জিমোহ সজাগ থাকার এবং পুলিশকে কোনও সন্দেহজনক কার্যক্রমের প্রতিবেদন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

