চিকিত্সকরা আমাকে বলেছিলেন যে আমার উদ্বেগ আছে এবং আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি … এখন আমি শয্যাশায়ী

একজন ডাক্তার তার প্রাণঘাতী ঘাড়ের আঘাতকে নিছক মহামারী-প্ররোচিত ‘উদ্বেগ’ হিসাবে বরখাস্ত করার পরে একজন মা বেডরাইড হয়ে পড়েছেন।

দক্ষিণ পশ্চিম লন্ডন থেকে আসা মাইসি মুর তার ঘাড়ে ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ, একটি রেসিং হার্ট এবং বমি বমি ভাবের তীব্র অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত করে এমন অন্যান্য লক্ষণগুলির পাশাপাশি তার ঘাড়ের তীব্র ব্যথার সাথে তার বিছানায় আলাদা করে ব্যয় করে।

25 বছর বয়সী এই যুবক, যিনি তার চলমান দুর্দশায় পুরোপুরি ‘আটকা পড়ছেন’ বোধ করেছিলেন, তিনি প্রথমে চার বছরেরও বেশি সময় আগে তার ঘাড়ে তীব্র অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন।

পূর্ববর্তী কোনও চিকিত্সা শর্ত নেই এমন একজন ব্যবসায়ের মালিক, তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি প্রথম মার্চ মাসে ওয়েস্ট মিডলসেক্স হাসপাতালের এএন্ডই বিভাগে গিয়েছিলেন তবে তার ঘাড়ে ব্যথা তত্ক্ষণাত ‘মহামারী দ্বারা সৃষ্ট উদ্বেগ’ হিসাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

এখন, এমএস মুর এবং তার অংশীদার রেবেকা, 21, উভয়ই একটি সেট আপ করেছেন Gofundme পৃষ্ঠা সার্জারির 55,000 ডলার ব্যয় কভার করার জন্য একটি বিডে স্পেন জরুরীভাবে তার বিরল স্বাস্থ্যের অবস্থার চিকিত্সার জন্য সহায়তা করা দরকার।

মেলঅনলাইনের সাথে কথা বলতে গিয়ে একজন মা বলেছিলেন: ‘আমি যে নার্সকে দেখেছি তা নিশ্চিত যে এটি উদ্বেগ ছিল এবং আমাকে কেবল আমার জিপি দেখতে বলেছিলেন।

‘আমি জানতাম এটি এমন হতে পারে না, আমি কেবল জানতাম। আপনার ঘাড়ে অনুভূতি কীভাবে উদ্বেগ হতে পারে? ‘

রেবেকা আরও বলেছিলেন যে মেডিকেল পেশাদারের দৃষ্টিভঙ্গি ঘিরে তাঁর নিজের সন্দেহ রয়েছে, তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘মনে হয়েছিল যে আসল সমস্যাটি দেখার পরিবর্তে কারও পরিবর্তে একগুচ্ছ অজুহাত তৈরি করা হচ্ছে।

‘আমি মনে করি যে একজন মহিলা মানুষ প্রায়শই আপনার চিকিত্সার উদ্বেগকে গুরুত্বের সাথে নেন না, মনে হয়েছিল তারা মনে করেছিল যে এটি তার মাথায় রয়েছে, এটি সত্যই অন্যায় ছিল।’

সাতবারেরও বেশি সময় এএন্ডই পরিদর্শন করার পরে, এমএস মুরকে শেষ পর্যন্ত এক্স-রে এবং এমআরআই উভয় স্ক্যানের জন্য উল্লেখ করা হয়েছিল। যাইহোক, এমএস মুরের ফলাফলগুলি স্বাভাবিক হিসাবে ফিরে এলে এই দম্পতি আরও হতাশ হয়ে পড়েছিল।

তার উদ্ভট নতুন অসুস্থতার জন্য শূন্য ব্যাখ্যা সহ, মিসেস মুরকে শেষ পর্যন্ত ‘সামান্য পরিচালনাযোগ্য’ ব্যথার ‘নতুন স্বাভাবিক’ এর সাথে সামঞ্জস্য করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

তবে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি বলেছিলেন যে একসময় সহনীয় ব্যথা হঠাৎ করেই ‘অসহনীয়’ হয়ে উঠেছে।

The young mother found herself suffering from an alarmingly high heart rate, dizziness, numbness in her neck and forehead, alongside frequent bouts of severe fatigue.

তিনি অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং আলো এবং শব্দের প্রতি তীব্র সংবেদনশীলতার অভিজ্ঞতাও জানিয়েছেন।

অবশেষে, তার অব্যক্ত লক্ষণগুলি এতটাই অপ্রীতিকর হয়ে পড়েছিল যে এই দম্পতি বার্সেলোনার একটি বেসরকারী স্বাস্থ্য ক্লিনিক থেকে বিশেষজ্ঞ এমআরআইতে হাজার হাজারকে বের করে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

কেবল তখনই মিসেস মুর শেষ পর্যন্ত শিখেছিলেন যে তীব্র উদ্বেগের সাথে ভুগার পরিবর্তে তাঁর ক্র্যানিওসারভিকাল অস্থিতিশীলতা নামে একটি বিরল অবস্থা ছিল।

ক্র্যানিয়োসার্ভিকাল জংশনে অতিরিক্ত আন্দোলনের দ্বারা চিহ্নিত, মাথার খুলিটি মেরুদণ্ডের সাথে মিলিত অঞ্চলে, এটি প্রতি 5,000 ব্যক্তির মধ্যে মাত্র 1 জনকে প্রভাবিত করে বলে অনুমান করা হয়।

ঘাড়টি মাথার ওজনকে সমর্থন করতে অক্ষম, মাথার খুলি তখন মস্তিষ্কের কান্ড দ্বারা পিষ্ট হয়ে যায়।

যদি চিকিত্সা না করা হয় তবে এটি দ্রুত স্নায়বিক পতন, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি, পক্ষাঘাত এবং নিখুঁত সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে, এমনকি প্রাণঘাতী অভ্যন্তরীণ ডেকাপিটেশন এমনকি এমনকি জীবন-হুমকির কারণ হতে পারে।

যদিও এনএইচএস শর্তের বেশিরভাগ সাধারণ লক্ষণগুলির জন্য চিকিত্সা সরবরাহ করে, ক্র্যানিও-সার্ভিকাল ফিউশন সার্জারি এমএস মুর জরুরীভাবে তার ঘাড় স্থিতিশীল করতে সহায়তা করা দরকার যা বর্তমানে যুক্তরাজ্যে অনুপলব্ধ।

পাঁচ বছর ধরে মিসেস মুরের সাথে ডেটিং করে আসা রেবেকা বলেছিলেন যে গত ছয় মাস ধরে তিনি তার প্রিয় অংশীদার ক্রমবর্ধমান ‘হতাশাগ্রস্থ’ হয়ে উঠেছে এবং ‘নিজেই নয়’ হয়ে উঠেছে বলে তিনি একেবারে হতাশায় দেখেছেন।

তার চলমান ব্যথার ফলস্বরূপ, তিনি এমনকি তার প্রিয় পোষা প্রাণীর গ্রুমিং ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছেন যা তিনি কয়েক বছর ধরে চাষ করতে ব্যয় করেছিলেন।

তবে, মিসেস মুরকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক কী, তা হ’ল তিনি আশঙ্কা করছেন যে তিনি তার প্রিয় এক বছরের কন্যাকে বড় হতে দেখেন না।

মিসেস মুর, যিনি বলেছিলেন যে তিনি এতটাই দুর্বল যে তিনি সবেমাত্র তার মেয়েকেও তুলে নিতে পারেন, চলমান অগ্নিপরীক্ষাকে ‘ধ্বংসাত্মক’ বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘এটি সত্যিই বিরক্তিকর হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আমি কোনও উপযুক্ত মা হতে পারিনি, আমি তাকে উপরে তুলতে পারি না। এই অর্থ ব্যতীত, আমি আমার ছোট মেয়েটিকে বড় হতে দেখতে বাঁচতে পারব না। এটা সত্যিই সহজ। ‘

রেবেকা যোগ করেছেন: ‘মাইসির বিছানায় প্রায় সমস্ত সময় তিনি আমাদের মেয়ের সাথে এতটা মিস করছেন।

‘সে (তাদের মেয়ে) বুঝতে পারে না যে কেন তাকে বাছাই করে তার মায়ের সাথে খেলতে পারে না।

‘এই অর্থ পরিবার হিসাবে আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দিনের শেষে যদি আমরা এটি না পাই তবে মাইসি অবশেষে মারা যাচ্ছে। এটাই এর বাস্তবতা। ‘

মিসেস মুর আরও বলেছিলেন যে তিনি আশা করেন যে তার হৃদয় বিদারক গল্পটি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে তিনি স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের সাথে কথা বলার সময় অন্যান্য ব্যক্তিদের আরও বেশি পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘আমি চিকিত্সা পেশাদারদের দ্বারা কিছুটা হতাশ বোধ করি যিনি আমাকে বলেছিলেন যে এটি উদ্বেগ। যদি কেউ শীঘ্রই আমার কথা শুনে থাকে তবে আমি এখন যেখানে আছি সেখানে শেষ করতে পারি না।

‘অনুরূপ অবস্থানে থাকা কারও কাছে আমি তাদের অনুরোধ করব যে হাল ছেড়ে না দেওয়ার এবং উত্তরের জন্য অধ্যবসায় না রাখার জন্য। আপনি নিজের শরীর জানেন। ‘

ওয়েস্ট মিডলসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের একজন মুখপাত্র মেলঅনলাইনকে বলেছেন: ‘আমরা উচ্চমানের জরুরি যত্ন প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিশ্চিত করে যে সমস্ত রোগীদের করুণা এবং জরুরিতার সাথে চিকিত্সা করা হচ্ছে।

‘আমরা পৃথক রোগীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে যে কোনও উদ্বেগ গ্রহণ করি এবং শেখার এবং উন্নতির সুযোগগুলি অনুসন্ধান করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনা করি।’