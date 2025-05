চিকিত্সকরা এবং গবেষকরা কেন বলেছেন কানাডার মহিলাদের স্বাস্থ্য অধ্যয়নের উপর কোর্স পরিবর্তন করা দরকার

এই গল্পটি সিবিসি হেলথের দ্বিতীয় মতামতের একটি অংশ, শনিবার সকালে গ্রাহকদের ইমেল করা স্বাস্থ্য ও চিকিত্সা বিজ্ঞানের সংবাদ সম্পর্কিত একটি সাপ্তাহিক বিশ্লেষণ। আপনি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে আপনি এটি করতে পারেন এখানে ক্লিক করা ।

কানাডায় চিকিত্সা গবেষণার জন্য অর্থায়ন করার সময় যৌনতা এবং লিঙ্গকে বিবেচনা করা দরকার এমন একটি নিয়ম সত্ত্বেও, নতুন গবেষণায় দেখা যায় যে মহিলাদের স্বাস্থ্য অধ্যয়নের জন্য অনুদানের সংখ্যা পাঁচ বছরে কুঁচকে যায়নি, এমন কিছু ডাক্তাররা বলেছেন যে তাদের রোগীদের জন্য গুরুতর প্রভাব রয়েছে।

কানাডিয়ান স্বাস্থ্য গবেষণা ইনস্টিটিউটস (সিআইএইচআর) ২০১০ সাল থেকে অনুদান প্রদানের মানদণ্ড হিসাবে লিঙ্গ এবং লিঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যতামূলক করেছে। তা সত্ত্বেও, একদল গবেষক 2023 সালে পাওয়া গেছে যে কম কম ছয় শতাংশেরও বেশি কানাডিয়ান স্বাস্থ্য গবেষণা তহবিল মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য গিয়েছিল। এখন, তাদের নতুন গবেষণাটিও বিশ্লেষণ করছে যে মহিলাদের স্বাস্থ্য গবেষণার ক্ষেত্রটি কতটা সংকীর্ণ।

যদিও মহিলাদের স্বাস্থ্য বর্তমানে গর্ভাবস্থা এবং স্তন এবং স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ক্যান্সারের মতো ক্ষেত্রগুলিতে আরও বেশি মনোনিবেশ করেছে, চিকিত্সকরা এবং গবেষকরা বলেছেন যে তারা মাইগ্রেনের মাথাব্যথা, দীর্ঘস্থায়ী পেলভিক ব্যথা এবং দীর্ঘস্থায়ী পেলভিক ব্যথা যেমন অন্যান্য শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে ক্ষেত্রটি আরও প্রশস্ত করতে চান তারা দেখতে চান ফাইব্রোমায়ালজিয়া কোন স্টাডিজ শো মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় তবে গার্নার কম গবেষণা তহবিল ।

টরন্টো একাডেমিক পেইন মেডিসিন ইনস্টিটিউটের মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ তানিয়া ডি রেনা, যিনি টরন্টোর মহিলা কলেজ হাসপাতালের অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট হিসাবে কাজ করেন, তিনি বলেছেন যে তিনি তার রোগীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদের দীর্ঘস্থায়ী পেলভিক ব্যথার উত্স সন্ধানের লক্ষ্য নিয়ে তাদের শর্তগুলি অধ্যয়ন করবেন, কারণ তিনি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ tradition তিহ্যগতভাবে, স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা মহিলাদের ব্যথা বন্ধ করে দিয়েছেন।

ডি রেনা বলেছেন যে এটি আংশিক কারণ 1993 এর আগে, মহিলাদের ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলিতে খুব কমই অন্তর্ভুক্ত ছিল গর্ভাবস্থা অধ্যয়নকে বাধা দিতে পারে এমন উদ্বেগের কারণে বা পরীক্ষাগুলি ভ্রূণের সম্ভাব্য বিপদগুলি তৈরি করতে পারে। ডি রেনা আরও উল্লেখ করেছেন যে চিকিত্সা গবেষকরা এমনকি করবেন মহিলা প্রাণীকে পড়াশোনার বাইরে ছেড়ে দিন ।

মহিলাদের জন্য ক্লিনিকাল ট্রায়ালের অভাব

এই উদ্বেগগুলি এর ব্যবহার ফিরে পাওয়া যায় থ্যালিডোমাইড 1950 এর দশকের শেষের দিকে এবং 1960 এর দশকের গোড়ার দিকে। সকালের অসুস্থতা ড্রাগ কানাডা সহ একাধিক দেশের বাচ্চাদের উপর দুর্বল প্রভাব ফেলেছিল।

ডি রেনা ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলিতে মহিলা বিষয়গুলির এই অভাবটি দেখেন যখন দীর্ঘস্থায়ী পেলভিক ব্যথায় ভুগছেন তার রোগীদের জন্য ations ষধগুলি নির্ধারণ করার সময় আসে। তিনি বলেন যে তিনি যখন ওষুধগুলি নির্ধারণ করেন, তখন তার রোগীরা প্রায়শই তাকে নির্দিষ্ট কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেন।

“মহিলারা আমাকে বলে, ‘আমি এই ড্রাগটি নিতে পারি না It এটি আমাকে বমি বমি ভাব করে It এটি আমাকে ওজন বাড়িয়ে তোলে It (মহিলারা) ইতিমধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই রয়েছে এবং এখন আপনার সাথে চিকিত্সা করার জন্য যে ওষুধগুলি রয়েছে সেগুলিও আপনার বিরুদ্ধে চলেছে “”

নব্বইয়ের দশকে নীতি ও সামাজিক পরিবর্তনের কারণে, মহিলাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে গবেষণা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে ডি রেনা বলেছেন যে আরও কাজ করার দরকার আছে।

উদাহরণস্বরূপ, ওপিওয়েড ব্যথার ওষুধগুলিতে মহিলারা যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা পুরুষদের থেকে পৃথক, তবে কেন এটি অস্পষ্ট রয়ে গেছে, ডি রেনা বলেছিলেন।

ডাঃ তানিয়া ডি রেনা বলেছেন যে histor তিহাসিকভাবে, গর্ভাবস্থা অধ্যয়নকে বাধা দিতে পারে এমন উদ্বেগের কারণে মহিলারা খুব কমই ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বা ট্রায়ালগুলি ভ্রূণের সম্ভাব্য বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি বলেছেন যে মহিলা রোগীদের ওষুধ দেওয়ার সময় যখন আসে তখন গুরুতর প্রভাব পড়েছিল। (মেরি-এলেন বার্ট্রাম)

2022 সালে, অধ্যয়নের একটি পর্যালোচনা ওষুধের প্রতিক্রিয়াতে যৌন-সম্পর্কিত পার্থক্যের বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ওপিওয়েডগুলি মহিলাদের মধ্যে আরও ভাল ব্যথা ত্রাণ তৈরি করে বলে মনে হয়, বিশেষত যখন কয়েক দিনের জন্য পরিচালিত হয়। তবে প্রতিক্রিয়াগুলিও বেমানান বলে মনে হয়েছিল, চিকিত্সার ধরণ, মেনোপজাল স্ট্যাটাস এবং ব্যথার বৈশিষ্ট্যগুলির মতো কারণগুলির সাথে সমস্ত অবদান রাখে।

এই ধরণের অনিশ্চয়তা এবং গবেষণার অভাব মানে চিকিত্সকরা মহিলা রোগীদের দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার কারণ খুঁজে পেতে সক্ষম হতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে, ডি রেনা বলেছেন “আমাদের কীভাবে আপনি জীবনযাত্রার ভাল মানের সাথে বাঁচতে পারেন সেদিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং মনোনিবেশ করতে হবে।”

অন্যান্য চিকিত্সকরা বলছেন যে এর মধ্যে ব্যথার চিকিত্সার জন্য আরও ভাল ওষুধ, বা ব্যথা পরিচালনার অন্যান্য পদ্ধতি যেমন ফিজিও, ধ্যান, এমনকি বাধা দেওয়ার জন্য হিটিং প্যাড অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

কম তহবিল, সংকীর্ণ ফোকাস

মাইগ্রেনগুলি এমন একটি শর্তের উদাহরণ যা গবেষণা পুরুষদের চেয়ে বেশি মহিলাকে প্রভাবিত করে।

লন্ডনের কিং’স কলেজ হাসপাতালের মাথাব্যথা ব্যাধিজনিত নিউরোলজিস্ট ডাঃ পিটার গোডসবিয়ের মতে বয়ঃসন্ধির আগে মেয়েদের এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে মাইগ্রেনের বিস্তার একই। তবে চিকিত্সকরা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে প্রথম সময়ের পরে, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় তিনগুণ বেশি ঘন ঘন মাইগ্রেনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং মাইগ্রেনগুলি সাধারণত মেনোপজের পরে হ্রাস পায়।

বয়ঃসন্ধিকালে শুরুর পরে, মহিলারা পুরুষের মতো তিনগুণ বেশি মাইগ্রেনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, লন্ডনের কিং’স কলেজ হাসপাতালের মাথাব্যথার ব্যাধিজনিত নিউরোলজিস্ট ডাঃ পিটার গোডসবিয়ের মতে, তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে মাইগ্রেনগুলি সাধারণত মেনোপজের পরে হ্রাস পায়। (ইউসিএলএ স্বাস্থ্য)

তা সত্ত্বেও, একটি নতুন কানাডিয়ান প্রিপ্রিন্টের লেখকরা সিআইএইচআরকে একটি একক মহিলা-নির্দিষ্ট অনুদানের আবেদন খুঁজে পেয়েছিলেন যে মাইগ্রেনগুলি 13 বছরেরও বেশি সময় ধরে মহিলাদের কীভাবে প্রভাবিত করে তা অধ্যয়নের জন্য।

সামগ্রিকভাবে, লিসা গ্যালিয়া এবং তার দলটি খুঁজে পেয়েছে যে মহিলা-নির্দিষ্ট গবেষণা তহবিল ২০২০ সাল থেকে পরিবর্তিত হয়নি, এ অবস্থান করছে প্রায় সাত শতাংশ ।

সমীক্ষা, যা এখনও পিয়ার-পর্যালোচনা করা হয়নি, এটিও পরামর্শ দেয় যে মহিলাদের স্বাস্থ্যে পরিচালিত গবেষণাটি মূলত স্তন এবং স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ক্যান্সার বা গর্ভাবস্থায় মনোনিবেশ করে। তারা যুক্তি দেয় যে মহিলাদের স্বাস্থ্য গবেষণার ক্ষেত্রটি আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত।

টরন্টোর সেন্টার ফর আসক্তি ও মানসিক স্বাস্থ্যের মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ট্রেলিভিং ফ্যামিলি চেয়ার অধিকারী গ্যালিয়া নতুন বিশ্লেষণের নেতৃত্ব দিয়েছেন, পাশাপাশি একই সাথে একই রকম জমা দেওয়ার নেতৃত্ব দিয়েছেন হাউস অফ কমন্স স্বাস্থ্য কমিটি 2024 সালে।

তিনি বলেছেন যে তিনি যখন আলঝাইমার রোগের ঝুঁকিতে গর্ভাবস্থার ইতিহাসের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য সিআইএইচআর অনুদানের জন্য আবেদন করেছিলেন তখন তিনি নিজেই পুশব্যাক অনুভব করেছিলেন। গ্যালিয়া বলেছেন যে তাকে বলা হয়েছিল যে তাকে তার গবেষণায় জৈবিক পুরুষদের যুক্ত করা দরকার।

“আপনি যদি কোনও নির্দিষ্ট সিনেমায় আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার না হন তবে আপনি কোনও পুরুষ গর্ভবতী হতে পারবেন না। তবে এটি ছিল সমালোচনা।”

গ্যালিয়ার কাছে, উত্তরটি হ’ল চিকিত্সা গবেষকদের “কেবল মহিলা অধ্যয়ন করার অনুমতি দেওয়া উচিত”।

কয়েক মিলিয়ন মাইগ্রেন, সামান্য বিনিয়োগ

হরমোনগুলি কীভাবে এবং কেন মাইগ্রেনগুলিকে প্রভাবিত করে তা পুরোপুরি বোঝা যায় না, তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে মাসিক সম্পর্কিত মাইগ্রেনের আক্রমণগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়।

নিউরোলজিস্ট, গোয়েডসবি বলেছেন যে এটি এস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরনের মতো হরমোনগুলিতে ওঠানামা করার পরামর্শ দেয়।

জেরিলিন প্রাইর, যিনি মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করেন মাসিক চক্র এবং ডিম্বস্ফোটন গবেষণা কেন্দ্র ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেছেন যে যখন মাইগ্রেনের কথা আসে তখন এস্ট্রোজেন নিজেই এই অবস্থার কারণ হতে পারে না, তবে হরমোন স্তরে পরিবর্তন কীভাবে ব্যথা ব্যাখ্যা করা হয় তা প্রভাবিত করতে পারে।

জেরিলিন পূর্বে ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক চক্র এবং ডিম্বস্ফোটন গবেষণা কেন্দ্রের মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করে। তিনি এস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরনকে মস্তিষ্কে অংশীদার হরমোন হিসাবে দেখেন। (মার্টিন/ইউবিসি)

পূর্বে এটি দেখানো বেশ কয়েকটি এলোমেলোভাবে নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা চালিয়েছে প্রোজেস্টেরন ক্যাপসুলস নির্দিষ্ট পেরিমেনোপসাল মহিলাদের মধ্যে গভীর ঘুম উন্নত করুন।

“আমি এস্ট্রোজেনকে মস্তিষ্ক-সক্রিয় হরমোন হিসাবে মনে করি,” প্রাইম বলেছিলেন। “এটি প্রদাহের সাথেও জড়িত, যা ব্যথার সাথে সম্পর্কিত। আমি প্রজেস্টেরনকে এস্ট্রোজেনের অংশীদার হরমোন হিসাবে মনে করি এবং এটি মস্তিষ্কের শান্তির সাথে জড়িত।”

তিনি নোট করেছেন যে ব্যথা একটি খুব ব্যক্তিগত সংবেদন এবং অ-চিকিত্সা কারণগুলির একটি সম্পূর্ণ হোস্ট এটিকে সামাজিক চাপ এবং পরিবেশ সহ আরও ভাল বা আরও খারাপ করে তুলতে পারে।

গোয়েডসবির পক্ষে, আমরা মহিলা মাইগ্রেনের ব্যথা সম্পর্কে খুব কম জানি যে এটি ইঙ্গিত দেয় যে নারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের বোঝার গুরুতর অভাব রয়েছে।

তিনি বলেন, “আমরা কীভাবে সেই জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে বিশ্বের কয়েক মিলিয়ন মহিলা রয়েছে এবং আমরা জীববিজ্ঞানটি ভয়াবহভাবে বুঝতে পারি না? আমরা এতে বিনিয়োগ করি নি,” তিনি বলেছিলেন।

“এটি একটি সুস্পষ্ট অঞ্চল যা আরও বেশি কাজের প্রয়োজন” “