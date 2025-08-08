চিকিত্সক এবং নার্সরা ট্রাম্পের অধীনে ভিএ চাকরি প্রত্যাখ্যান করে – প্রোপাবলিকার

ট্রাম্প প্রশাসন একই সাথে ভেটেরান্স বিষয়ক কর্মীদের বিভাগের বিভাগকে স্ল্যাশ করার এবং যত্নের উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করার কারণে ভেটেরান্স হাসপাতালগুলি এই বছর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ছেড়ে চলে যাওয়া শত শত চিকিৎসক এবং নার্সকে প্রতিস্থাপনের জন্য লড়াই করছে।
প্রোপাবলিকার দ্বারা পরীক্ষিত অভ্যন্তরীণ নথি অনুসারে অনেক চাকরির আবেদনকারীরা অফারগুলি প্রত্যাখ্যান করছেন, উদ্বিগ্ন যে এজেন্সিটির সামগ্রিক দিকনির্দেশের সাথে অবস্থানগুলি স্থিতিশীল এবং অস্বস্তি নয়। রেকর্ডগুলি দেখায় যে প্রায় ২,০০০ ডাক্তারদের মধ্যে প্রায় ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৪ জন এই বছরের মার্চ মাসের মধ্যে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছেন। এটি গত বছরের একই সময়কালে অফার প্রত্যাখ্যানকারী চিকিত্সকদের হারকে চতুর্ভুজ।
মার্চ মাসে ভিএ জানিয়েছে যে এটি কমপক্ষে, 000০,০০০ লোককে তার কর্মশক্তি কেটে ফেলার ইচ্ছা করেছিল। এই সংবাদটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে কাটগুলি রোগীদের যত্নের ক্ষতি করবে, ভিএ সেক্রেটারি ডগ কলিন্সের জনসাধারণের আশ্বাসকে উত্সাহিত করে যে ফ্রন্ট-লাইনের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা প্রস্তাবিত ছাঁটাই থেকে সুরক্ষিত হবে।
গত মাসে, বিভাগের কর্মকর্তারা তাদের পরিকল্পনা আপডেট করেছেন এবং বলেছিলেন যে তারা ৩০ সেপ্টেম্বর, অর্থবছরের শেষের দিকে তারা কর্মী বাহিনীকে ৩০,০০০ কমিয়ে দেবে। তাই অনেক কর্মী স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলেন, সংস্থাটি একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, যে গণ -ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হবে না।
“ভিএ সঠিক দিকে চলছে,” কলিন্স এক বিবৃতিতে বলেছেন।
তবে ভেটেরান্স এবং কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাত্কার সহ শত শত অভ্যন্তরীণ কর্মী রেকর্ডের একটি পর্যালোচনা, কর্মীরা কীভাবে প্রবীণদের যত্নকে প্রভাবিত করছে তার একটি কম গোলাপী চিত্র প্রকাশ করে।
চিকিত্সা কর্মী যুক্ত করার ছয় বছর পরে, এই বছর ভিএ 600 টিরও বেশি ডাক্তার এবং প্রায় 1,900 নার্সকে কমিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রতি মাসে কর্মীদের উপর চিকিত্সকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। প্রোপাবলিকা শো দ্বারা দেখা রেকর্ডস, জানুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে ভাড়া নেওয়া এজেন্সিটিও দ্বিগুণ নার্স হারিয়েছে।
প্রশ্নের জবাবে, ভিএর একজন মুখপাত্র সারা দেশের কেন্দ্রগুলিতে কর্মীদের ক্ষতির বিষয়ে সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক করেননি তবে প্রোপাবলিকাকে পক্ষপাতিত্ব এবং “চেরি-বাছাইকারী বিষয়গুলির জন্য অভিযুক্ত করেছেন যা বেশিরভাগ রুটিন।”
এজেন্সিটির মুখপাত্র পিটার ক্যাস্পেরোভিজ বলেছেন যে বিভাগটি নিয়োগের প্রক্রিয়াটি দ্রুততর করে চাকরির অফার হ্রাসকারী ডাক্তারদের সংখ্যা “সম্বোধনের জন্য” কাজ করছে এবং বেসরকারী সরবরাহকারী এবং টেলিহেলথ অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলিতে প্রবীণদের উল্লেখ করা সহ এজেন্সিটির “ঘাটতি নেভিগেট করার বিভিন্ন কৌশল রয়েছে”। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের দেশব্যাপী ঘাটতি নিয়োগ ও ধরে রাখা কঠিন করে তুলেছে, তিনি বলেছিলেন।
ক্যাস্পেরোভিজ বলেছিলেন যে এজেন্সিতে সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলি যত্নের সাথে আপস করেনি এবং রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের অধীনে আরও খারাপ হওয়ার পরে অপেক্ষা করার সময়গুলি আরও ভাল হচ্ছে।
প্রাথমিক, মানসিক স্বাস্থ্য এবং বিদ্যমান রোগীদের জন্য বিশেষ যত্নের জন্য অপেক্ষা করার সময় বিডেনের রাষ্ট্রপতির সময় বৃদ্ধি পেয়েছিল, ভিএর পরিসংখ্যানগুলি জানুয়ারিতে ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কেবল সামান্য হ্রাস দেখায়।
তবে প্রোপাবলিকার প্রাপ্ত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও বিশেষ যত্নের সন্ধানকারী নতুন রোগীদের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টের অপেক্ষার সময় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।
জুলাইয়ের প্রথম দিকে, নতুন রোগীদের জন্য বহিরাগত রোগীদের অস্ত্রোপচারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় নির্ধারণের জন্য জাতীয়ভাবে গড় অপেক্ষা করার সময়টি ছিল 41 দিন, যা ভিএর দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্যটির চেয়ে 13 দিন বেশি এবং এক বছর আগের তুলনায় প্রায় দুই দিন বেশি দীর্ঘ।
কিছু স্থানে, অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অপেক্ষা আরও দীর্ঘ।
মাইনের অগাস্টার টোগাস ভিএ মেডিকেল সেন্টারে অভ্যন্তরীণ রেকর্ডগুলি দেখায় যে প্রাথমিক যত্নের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলির জন্য দুই মাসের অপেক্ষা রয়েছে, যা ভিএর লক্ষ্যকে তিনগুণ এবং গত বছরের এই সময়ের চেয়ে 38 দিন দীর্ঘ। এই সুবিধাটিতে যত্ন নেওয়া একজন প্রতিবন্ধী সামুদ্রিক প্রবীণদের স্ত্রী প্রোপাবলিকাকে বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি নির্ধারণ করা এবং সময়োপযোগী যত্ন নেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।
তার স্বামী, তিনি বলেছিলেন, সোমালিয়ায় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সম্পূর্ণ অক্ষম। তিনি বলেন, শীতকালে তার আগের ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে কয়েক মাস ধরে তাকে কোনও প্রাথমিক যত্ন ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়নি।
“তার কোনও স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্বে থাকা কোনও ব্যক্তি নেই,” যে মহিলা তার মন্তব্যগুলি তার স্বামীর পক্ষে উপকারে প্রভাব ফেলতে পারে তার আশঙ্কার কারণে নাম প্রকাশ করতে চান না বলে বলেছিলেন। “এটি এর আগে এর আগে কখনও ছিল না There এখানে কর্মীদের অভাব, খালি ঘর, লক দরজা রয়েছে It এটি এমন কিছু মনে হয় যা স্বাস্থ্যকর নয়।”
ক্যাস্পেরোভিজ বলেছিলেন যে ভিএ মাইনে প্রাথমিক যত্নের চিকিত্সকদের নিয়োগের জন্য “আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ” নিচ্ছে এবং বছরের শেষের দিকে দু’জন নতুন ডাক্তার নিয়োগের প্রত্যাশা করে।
দেশব্যাপী, প্রোপাবলিকা শো দ্বারা পর্যালোচনা করা রেকর্ডস, ভিএতে চিকিত্সকদের জন্য শূন্যতার হার মে মাসে 13.7% ছিল, এটি 2024 সালের মে মাসে 12% থেকে বেশি ছিল। ক্যাস্পেরোইকজ বলেছেন যে এই হারগুলি এজেন্সিটির historical তিহাসিক গড়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 2024 সালের প্রথম পাঁচ মাসের মধ্যে শূন্যতার হার হ্রাস পেয়েছে, এটি 2025 সালে বেড়েছে।
সেন রিচার্ড ব্লুমেন্টাল, ডি-কন।, যিনি কলিন্সের স্টুয়ার্ডশিপের সমালোচনা করেছেন, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভিএ একটি বিপজ্জনক নতুন দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেছিলেন যে প্রোপাবলিকার অনুসন্ধানগুলি কাট এবং কর্মীদের হ্রাস থেকে “ক্ষতিকারক এবং বিপজ্জনক প্রভাব” সম্পর্কে তার উদ্বেগকে আরও শক্তিশালী করে।
“উত্সর্গীকৃত পেশাদাররা পালিয়ে যাচ্ছেন – এবং নিয়োগগুলি পতাকাঙ্কিত হচ্ছে – বিষাক্ত কাজের শর্ত এবং কঠোর তহবিলের কাটা এবং গুলি চালানোর কারণে,” তিনি প্রোপাবলিকাকে বলেছিলেন। “আমরা এই ফলাফলগুলি সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছি – মর্মস্পর্শী, তবে অবাক হওয়ার মতো নয়।”
ভিএর টেক্সাস অঞ্চলে, যা বেশিরভাগ রাজ্যের কভার করে, আধিকারিকরা জুনে একটি অভ্যন্তরীণ উপস্থাপনায় জানিয়েছেন যে প্রায় 90 জন লোক “পুনর্গঠনের অনিশ্চয়তার কারণে” চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছেন যে নিম্ন মনোবল বিদ্যমান কর্মচারীদের চিকিত্সা কেন্দ্রগুলিতে কাজ না করার পরামর্শ দিচ্ছে।
ইরাক ও আফগানিস্তানে ডিউটি ট্যুর করেছেন এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অধিনায়ক অ্যান্টনি মার্টিনেজ বলেছেন, টেক্সাসের মন্দিরে, ভিএ সুবিধাটিতে তিনি যত্ন নেওয়ার জন্য একটি ডাউনগ্রেড প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে হাসপাতালটি তার সাম্প্রতিক অ্যালার্জি শটগুলির রেকর্ড হারিয়েছে, যা এখন তাকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য তাকে আরও বেশি অপেক্ষা করতে হবে।
মার্টিনেজ বলেছিলেন, “সমস্যাগুলি সর্বদা বিদ্যমান ছিল তবে এই ডিগ্রীতে নয়।”
প্রবীণদের জন্য স্থানীয় অলাভজনক চালানো মার্টিনেজ বলেছেন যে তিনি তাদের অনেকের কাছ থেকে একই রকম হতাশা শুনেছেন। “এটি কেবল আমিই নই। অনেক ভেটের খারাপ অভিজ্ঞতা রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
ক্যাস্পেরোভিজ বলেছেন, রোগীর গোপনীয়তা মওকুফ ছাড়া এজেন্সি মার্টিনেজের মামলা নিয়ে আলোচনা করতে পারে না, যা মার্টিনেজ স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল। তিনি বলেছিলেন যে মন্দিরে বিদ্যমান রোগীদের জন্য প্রাথমিক যত্নের জন্য অপেক্ষা করার সময়গুলি গত অর্থবছরে অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ রেকর্ডগুলি কার্ডিওলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এবং অনকোলজির মতো বিশেষত্বগুলিতে নতুন রোগীদের জন্য অপেক্ষা করার সময় বৃদ্ধি দেখায়।
সেখানকার প্রশাসকরা কর্মীদের ক্ষতির প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তাদের জুনের অভ্যন্তরীণ উপস্থাপনায় সতর্ক করেছেন যে “সুপারভাইজারদের প্রস্থান বৃদ্ধির কারণে এজেন্সি ছেড়ে চলে যাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান।”
এটি কেবল চিকিত্সক এবং নার্সদের যত্নকে প্রভাবিত করে ক্ষতি নয়। সমর্থন কর্মীদের ঘাটতি, যারা কাট থেকে সুরক্ষিত ছিল না, তারা বিলম্বকেও যুক্ত করছে।
ওহাইওর ডেটনে, ক্রয় এজেন্টদের জন্য শূন্য অবস্থানের ফলে শত শত সিন্থেটিকস অর্জনে বিলম্ব হয়েছিল, মে থেকে অভ্যন্তরীণ ভিএ রিপোর্ট অনুসারে। ক্যাস্পেরোভিজ বলেছেন, হাসপাতালটি সম্প্রতি এই ধরনের আদেশের জন্য অর্ধেকেরও বেশি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় কেটে ফেলেছে।
কিছু সুবিধা মানসিক স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়োগ এবং রাখতে সমস্যা হচ্ছে।
ফেব্রুয়ারিতে, ভিএ অঞ্চলের একজন মানবসম্পদ কর্মকর্তা ফ্লোরিডার বেশিরভাগ অংশকে অভ্যন্তরীণ সতর্কতা ব্যবস্থায় জানিয়েছিলেন যে এই অঞ্চলটি গ্রামীণ অঞ্চলে রোগীদের চিকিত্সার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের নিয়োগ দিতে সমস্যা হচ্ছে। চাকরিগুলি আগে পুরোপুরি দূরবর্তী ছিল তবে এখন কোনও ক্লিনিকে সাইটে সরবরাহকারীদের প্রয়োজন।
অঞ্চলটি যখন তিনটি মানসিক স্বাস্থ্য সরবরাহকারীকে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, তখন তারা সকলেই হ্রাস পায়। সতর্কতা নথি অনুসারে প্রত্যাশিত প্রভাবটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য দীর্ঘতর বিলম্ব ছিল। ক্যাস্পেরোভিজ বলেছেন, ভিএ সংকট সমাধানের জন্য কাজ করছে।
তবুও এজেন্সি এই চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়ার পরেও ট্রাম্প প্রশাসন ভিএকে আবেদনকারীদের আকর্ষণ করতে এবং সমালোচনামূলক ফ্রন্ট-লাইনের যত্নে ফাঁকগুলি প্লাগ করতে সহায়তা করার জন্য নকশাকৃত একটি মূল সরঞ্জামের ব্যবহার নাটকীয়ভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভিএ চিকিত্সক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়োগ এবং রাখতে সহায়তা করার জন্য প্রণোদনা প্রদানগুলি ব্যবহার করেছে। ২০২৪ অর্থবছরে, সংস্থাটি প্রায় ২০,০০০ কর্মী ধরে রাখার বোনাস প্রদান করেছিল এবং, 000,০০০ এরও বেশি নতুন ভাড়া স্বাক্ষর বোনাস পেয়েছে। এই অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে, যা 1 অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল, কেবল প্রায় 8,000 ভিএ কর্মচারী ধরে রাখার বোনাস পেয়েছিলেন এবং মাত্র এক হাজারেরও বেশি নিয়োগের উত্সাহ পেয়েছিলেন। ভিএ আইন প্রণেতাদের বলেছে যে তারা উত্সাহমূলক প্রোগ্রামগুলি ব্যবহার না করেই চাকরি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।
রেপ।
“এটি এমন নয় যে ভিএ কর্মীরা বিডেনের অধীনে ছিলেন তার চেয়ে কম মেধাবী,” তিনি বলেছিলেন। “তারা চায় প্রতিটি কর্মচারীকে ধাক্কা দেওয়া হোক যাতে তারা ভিএর কর্মশক্তি হ্রাস করতে পারে।”
আমাদের যে ভিএ সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত সে সম্পর্কে আপনার কি তথ্য আছে? সিগন্যালে ডেভিড আর্মস্ট্রংয়ের সাথে যোগাযোগ করুন, ডেভিডার্মস্ট্রং 55, বা ইমেলের মাধ্যমে, (ইমেল সুরক্ষিত); সিগন্যালে এরিক উমানস্কি, এরিকুমানস্কি .04বা ইমেলের মাধ্যমে, (ইমেল সুরক্ষিত); এবং সিগন্যালে ভার্নাল কোলম্যান, ভ্যাকোলম্যান 91.99, বা ইমেলের মাধ্যমে, (ইমেল সুরক্ষিত)।
জোয়েল জ্যাকবস রিপোর্টিং অবদান রেখেছিলেন।