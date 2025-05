চিকিত্সা বিশেষজ্ঞ বলেছেন

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের উন্নত প্রোস্টেট ক্যান্সার ডায়াগনোসিস ফক্স নিউজের সিনিয়র মেডিকেল বিশ্লেষক ডাঃ মার্ক সিগেলকে টাইমিংয়ের মাধ্যমে “একেবারে হতবাক” ছেড়ে দিয়েছে।

সিগেল সোমবার “ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস” -তে ব্যাখ্যা করেছিলেন, “মূত্রনালীর লক্ষণগুলি নিয়ে প্রস্রাবের লক্ষণগুলি পেতে পারার আগে এটি সাধারণত অনেক বেশি উন্নত হতে হবে।”

“God শ্বরের ধন্যবাদ তারা এটি পেয়েছে। [Biden is] একজন যোদ্ধা তিনি তার জীবনে একটি অসাধারণ পরিমাণের মধ্য দিয়ে এসেছেন … তার ছেলের সাথে, [his] স্ত্রী, সঙ্গে [his] মেয়ে দুটি অ্যানিউরিজম, অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন। তিনি অনেক স্বাস্থ্য-বুদ্ধিমান হয়ে গেছেন, তবে আমি একেবারে হতবাক হয়েছি যে তারা এটি আগে খুঁজে পায়নি। “

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে “মূত্রনালীর লক্ষণগুলি বাড়ানোর” অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে হাড়ের কাছে মেটাস্টেসিসের সাথে প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন, রবিবার তার অফিস নিশ্চিত করেছে।

সিগেল বলেছিলেন যে প্রস্টেট ক্যান্সার রোগ নির্ণয় সাধারণত লক্ষণগুলি শুরুর আগে ঘটে, যার অর্থ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সম্ভবত “মাস এবং মাস” এর শর্ত ছিল এবং তার অত্যাশ্চর্য দেরী রোগ নির্ণয় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উদ্বেগের চেয়ে বেশি, বরং স্ক্রিনিং প্রোটোকল সম্পর্কিত একটি জাগ্রত কল।

“[It’s] সত্যিই, সত্যিই অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে এটি নির্ণয়ের সময় এটি উন্নত, “তিনি বলেছিলেন।” এখন, আপনি প্রস্টেট ক্যান্সার মিস করতে পারেন, তবে বেশিরভাগ সময় নিয়মিত স্ক্রিনিং এটি তুলে ধরে। ”

সিগেল সম্প্রতি বসে থাকা রাষ্ট্রপতির জন্য বিশেষত উদ্বেগজনক রোগ নির্ণয়ের সন্ধান করেছেন, যিনি সম্ভবত অফিসে থাকাকালীন একটি রুটিন পিএসএ (প্রোস্টেট-নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন) পরীক্ষা সহ উন্নত স্ক্রিনিং পাবেন।

পিএসএ পরীক্ষাটি বেশিরভাগ সময় এই জাতীয় ক্যান্সারগুলি সনাক্ত করতে পারে তবে বিডেনের রোগ নির্ণয় একটি পরে এসেছিল ছোট নোডুল তাঁর প্রোস্টেট গ্রন্থিতে আবিষ্কার করা হয়েছিল।

সিগেল শেয়ার করেছেন, “যদি তিনি কেউ নোডুল অনুভব করে কেউ ধরা পড়ে থাকেন তবে তা নয় – এই দিনগুলি – আমরা বেশিরভাগ সময় এটি করি।”

বিডেনের অফিস “আক্রমণাত্মক” ক্যান্সার প্রকাশ করেছেন “হরমোন-সংবেদনশীল,” কার্যকর ব্যবস্থাপনার অনুমতি দেয়। এই অ্যান্টি-টেস্টোস্টেরন-টাইপ থেরাপি, সিগেল ব্যাখ্যা করেছিলেন, এখন মৌখিক বা ইনজেকশনযোগ্য আকারে আসতে পারে এবং বিডেন সম্ভবত সেই চিকিত্সা পাবেন।

“তারও ব্যক্তিগতকৃত চিকিত্সা করা উচিত। আপনার শল্য চিকিত্সা করা উচিত কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে, আপনার বিকিরণ করা উচিত কিনা, [or] আপনার কি করা উচিত [do] যে হাড়ের মেটাস্টেসি [sic]… সত্য যে এখানে একটি আছে [metastasy] এর চেয়ে বেশি থাকলে তার চেয়ে ভাল। এটা ভাল। তিনি খুব, খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, “তিনি যোগ করেছেন।

ক্যান্সারের গ্লিসন স্কোর নয়টি-সিগেলের কথায়-এটি “বেশ আক্রমণাত্মক” এবং “বেশ দ্রুত গতিতে চলমান” সংকেত দেয়, সুতরাং নোডুলটি সঙ্কুচিত করার আশায় চিকিত্সকদের অ্যান্টি-হরমোন থেরাপি দিয়ে শুরু করা উচিত এবং সম্ভবত তার আকার হ্রাস করতে এবং ব্যথা হ্রাস করতে হাড়ের ক্ষতটিতে আরও বেশি কেন্দ্রীভূত বিকিরণ নিয়োগ করতে হবে।

তবুও, রোগ নির্ণয় আদর্শের চেয়ে কম।

“সিগেল যোগ করেছেন, গত পাঁচ বছরে, প্রোস্টেট ক্যান্সারের পুরো চিকিত্সা পরিবর্তিত হয়েছে, তবে তবুও, তার পাঁচ বছরের বেঁচে থাকার হার 50%এর নিচে হতে পারে, এমনকি এই সমস্ত কিছুর পরেও, “সিগেল যোগ করেছেন।

“তবে এখানে কীটি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। তার কি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হবে? তারা প্রথম ছয় মাসে তার প্রাথমিক থেরাপি দিয়ে কীভাবে তা দেখতে পাচ্ছেন। তবে আমি যথেষ্ট পরিমাণে জোর দিতে পারি না … ব্যক্তিগতকৃত পদ্ধতির। আমি হরমোন থেরাপি বলতে পারি, [and] তারা [the doctors] হরমোন থেরাপি বলতে পারে, তবে একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সাথে তারা সম্ভবত কিছু ছদ্মবেশে কাজ করতে পারে। এবং দুটি, প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের মূল বিষয় “”

“সেখানকার প্রত্যেকের জন্য, 45 বছরের বেশি বয়সের প্রতিটি পুরুষ, আপনার প্রোস্টেটটি পরীক্ষা করে দেখুন এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বলি না যে একটি নির্দিষ্ট বয়স অনেক বয়স্ক। আমি বলি চালিয়ে যান” “