চিড়িয়াখানা দর্শকদের তাদের পোষা প্রাণীকে মাংসাশীদের খাওয়ানোর জন্য দান করতে বলে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সিংহদের খাওয়ানো হয়

ডেনমার্কের একটি চিড়িয়াখানাটি একটি অস্বাভাবিক অনুরোধ করেছে: আপনি যদি এটির মতো মনে করেন তবে আমাদের পোষা প্রাণীটি প্রেরণ করুন যাতে আমরা আমাদের সুন্দর শিকারীর জনসংখ্যাকে ভালভাবে খাওয়াতে পারি। যেমনটি আশা করা যায়, এর উপরে কিছুটা জনসাধারণের চিত্কার হয়েছে
চিড়িয়াখানাটি বলল, “মুরগি, খরগোশ এবং গিনি পিগগুলি আমাদের শিকারীদের ডায়েটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ গঠন করে,” একটি ফেসবুক পোস্টে, উল্লেখ করে যে এই জাতীয় প্রাণীগুলি “কী সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়” শিকারীরা “স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতিতে শিকার করবে।” এটি আরও যোগ করেছে: “চিড়িয়াখানায়, প্রাণী কল্যাণ এবং পেশাদার অখণ্ডতা উভয়ের জন্য – প্রাণীর প্রাকৃতিক খাদ্য শৃঙ্খলা অনুকরণ করার আমাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে।”
“আপনার যদি এমন একটি স্বাস্থ্যকর প্রাণী থাকে যা বিভিন্ন কারণে এখানে চলে যেতে হয় তবে এটি আমাদের কাছে অনুদান দিতে নির্দ্বিধায়,” এতে যোগ করা হয়েছে। “আমরা আমাদের শিকারীদের প্রাকৃতিক আচরণ, পুষ্টি এবং মঙ্গল নিশ্চিত করি।”
সম্ভাব্য দাতারা যদি তাদের প্রিয়জনদের সহিংস পরিণতি পূরণ করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন তবে চিড়িয়াখানায় আশ্বাসের কিছুটা মৃদু শব্দ রয়েছে: “প্রাণীগুলি প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা আলতোভাবে হত্যা করা হয় এবং তারপরে ফিড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে, কিছুই নষ্ট হয় না-এবং আমরা আমাদের প্রিডেটরদের প্রাকৃতিক আচরণ, পুষ্টি এবং মঙ্গল নিশ্চিত করি।” ওহ ভাল।
চিড়িয়াখানাটি এর আগে জনসাধারণের কাছে একই রকম আবেদন করেছিল, ঘোড়াগুলি জিজ্ঞাসা করেছিল (অন্য একটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাণীর প্রিয় বিভাগ) চিড়িয়াখানায় দান করা যাতে তারা ইথানাইজড এবং সুবিধার শিকারী জনগোষ্ঠীতে খাওয়ানো যায়।
অনলাইন ক্ষোভ অবশ্যই দ্রুত এবং নির্দয় ছিল। এফবি পোস্টের মন্তব্য বিভাগটি উদ্বেগযুক্ত ওয়েব ব্যবহারকারীদের সাথে জীবিত। একজন ব্যবহারকারী বলেছেন (ডেনিশ থেকে অনুবাদ) একটি ব্যবহারকারী বলেছেন, “একটি গভীরভাবে বিকৃত এবং অবনমিত মানসিকতা।” অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি এরকম কিছু সম্পর্কে ভাবতে কতটা অসুস্থ?” “এটি একটি রসিকতা অধিকার, কেউ তার স্বাস্থ্যকর পোষা প্রাণীটিকে চিড়িয়াখানায় আনতে পারে না যাতে তারা এটিকে হত্যা করতে পারে এবং সেখানে প্রাণীদের খাওয়াতে পারে,” অন্য একজন ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
চিড়িয়াখানাটি অনুমানযোগ্যভাবে ক্ষোভের সমাধান করতে বাধ্য হয়েছিল। “দুর্দান্ত আন্তর্জাতিক স্বার্থের পরে, আমরা এই অনুসন্ধানের বিষয়ে মন্তব্য ট্র্যাকটি বন্ধ করতে বেছে নিয়েছি,” এই সুবিধাটি হাসিখুশিভাবে পোস্টের সম্পাদনা করে বলেছিল। “আমরা বুঝতে পারি যে কলটি আবেগ এবং আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, তবে ঘৃণ্য এবং দুষ্টু বক্তৃতা প্রয়োজনীয় নয় – এবং আমরা ভাল সুরটি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করি। আমরা ইনবক্সে বা মেইলে প্রশ্নগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং উত্তর দিই।”
গিজমোডো এই অস্বাভাবিক নীতি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য অ্যালবার্গ চিড়িয়াখানায় পৌঁছেছিলেন এবং তারা যদি প্রতিক্রিয়া জানায় তবে আমাদের গল্পটি আপডেট করবে।
এটি এমন ক্ষেত্রে হতে পারে যে লোকেরা যারা নির্দিষ্ট শিল্পে কাজ করে তারা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যান যে বাইরের “আদর্শগুলি” কেমন তা ভুলে যান। আপনি যদি প্রতিদিন কোনও দৈত্য মুখের দ্বারা উদ্ভাসিত একটি সুন্দর, তুলতুলে বানি দেখতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তবে এটি ধরে নেওয়া লোভনীয় হয়ে উঠতে পারে যে প্রত্যেকে এমন দৃষ্টিতে অভ্যস্ত। খুব কমপক্ষে, অ্যালবার্গের এফবি পোস্ট স্পষ্ট প্রমাণ যে চিড়িয়াখানার লোকেরা অগত্যা পোষা প্রাণীর লোক নয়। যদি তারা হত তবে তারা বুঝতে পারত যে এই পৃথিবীতে খুব কমই আছে যে তারা বলতে পারত যে এটি উদ্দেশ্যযুক্ত শ্রোতাদের আরও বিরক্ত করতে পারত। তারা সম্ভবত দর্শকদের তাদের নিজস্ব মানব শিশুদের বাঘের টোপ হিসাবে দান করতে উত্সাহিত করে।