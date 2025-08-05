You are Here
চিড়িয়াখানা লোকেরা তাদের স্বাস্থ্যকর পোষা প্রাণীকে তার বন্দী শিকারীদের খাবার হিসাবে দান করতে বলে
কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক (এপি) – ডেনমার্কের একটি চিড়িয়াখানা তার শিকারীদের জন্য খাবার হিসাবে ছোট পোষা প্রাণীর অনুদানের জন্য জিজ্ঞাসা করছে।

অ্যালবার্গ চিড়িয়াখানাটি জানিয়েছে যে তারা সেখানে রাখা প্রাণীদের প্রাকৃতিক খাদ্য শৃঙ্খলা নকল করার চেষ্টা করছে “প্রাণী কল্যাণ এবং পেশাদার উভয়ই অখণ্ডতার জন্য” এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা পোষা প্রাণীকে “আলতোভাবে ইথানাইজড” করা হবে বলে আশ্বাস দেয়।

উত্তর ডেনমার্কে চিড়িয়াখানা একটি ফেসবুক পোস্টে ব্যাখ্যা এটি “যদি আপনার কাছে একটি স্বাস্থ্যকর প্রাণী থাকে যা বিভিন্ন কারণে ছেড়ে দেওয়া দরকার, তবে এটি আমাদের কাছে অনুদান দিতে নির্দ্বিধায়।”

চিড়িয়াখানাটি গিনি পিগস, খরগোশ এবং মুরগির প্রতি সম্ভাব্য অনুদান হিসাবে নির্দেশ করে।

চিড়িয়াখানাটি বলেছিল, ইথানাইজড হওয়ার পরে, প্রাণীগুলি পশুর হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

চিড়িয়াখানাটি বলেছিল, “এইভাবে, কিছুই নষ্ট হয় না-এবং আমরা আমাদের শিকারীদের প্রাকৃতিক আচরণ, পুষ্টি এবং মঙ্গল নিশ্চিত করি,” চিড়িয়াখানাটি বলেছিল।

পোষা অনুদানের জন্য অনলাইন কলটির সাথে একটি ওয়াইল্ডক্যাটের একটি ছবি তার মুখের প্রশস্ত এবং তার দাঁতগুলি ছড়িয়ে দিয়ে দেয় এবং চিড়িয়াখানার ওয়েবসাইটে একটি লিঙ্কসুবিধাটি লক্ষ্য করাও ঘোড়া গ্রহণে আগ্রহী।

চিড়িয়াখানাটি, যা অবিলম্বে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য পৌঁছানো যায়নি, অন্যান্য পোষা প্রাণী বা প্রাণীকে সম্ভাব্য অনুদান হিসাবে তালিকাভুক্ত করে না।

