চিপ জায়ান্টস এনভিডিয়া এবং এএমডি আমাদের চীন আয়ের 15% প্রদান করতে

চিপ জায়ান্টস এনভিডিয়া এবং এএমডি মার্কিন সরকারকে তাদের অর্ধপরিবাহী বিক্রির ১৫% চীনে অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়েছে, বিবিসিকে এই বিষয়টির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে।
চুক্তিটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে রফতানি লাইসেন্স সুরক্ষিত করার জন্য একটি চুক্তির অংশ।
এনভিডিয়া বিবিসিকে বলেছেন, “আমরা বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিতে আমাদের অংশগ্রহণের জন্য মার্কিন সরকার নির্ধারিত নিয়মগুলি অনুসরণ করি। যদিও আমরা কয়েক মাস ধরে এইচ 20 কে চীনে প্রেরণ করি নি, আমরা আশা করি রফতানি নিয়ন্ত্রণ বিধি আমেরিকা চীন এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করতে দেবে,” এনভিডিয়া বিবিসিকে বলেছেন।
এএমডি তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।
বিবিসিকে এক বিবৃতিতে এনভিডিয়া আরও বলেছিল: “আমেরিকা 5 জি পুনরাবৃত্তি করতে পারে না এবং টেলিযোগাযোগ নেতৃত্ব হারাতে পারে না। আমেরিকার (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) টেক স্ট্যাকটি যদি আমরা প্রতিযোগিতা করি তবে বিশ্বের মান হতে পারে।”
চুক্তির আওতায় এনভিডিয়া চীনে এইচ -২০ চিপ বিক্রয় থেকে মার্কিন সরকারকে তার রাজস্বের ১৫% প্রদান করবে, আর এএমডি তার এমআই 308 চিপ আয় থেকে একই শতাংশ দেবে, যা ফিনান্সিয়াল টাইমস দ্বারা প্রথম রিপোর্ট করা হয়েছিল।
গ্লোবাল রিসার্চ ফার্ম ফররেস্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান বিশ্লেষক চার্লি ডাই বলেছেন, এই চুক্তিটি “অভূতপূর্ব”।
“এই ব্যবস্থাটি প্রযুক্তিগত বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যে বাজারের অ্যাক্সেসের উচ্চ ব্যয়ের উপর নজর রাখে, প্রযুক্তিগত বিক্রেতাদের জন্য যথেষ্ট আর্থিক চাপ এবং কৌশলগত অনিশ্চয়তা তৈরি করে”, তিনি যোগ করেন।
ওয়াশিংটন এর আগে সুরক্ষা উদ্বেগের বিষয়ে বেইজিংয়ে এনভিডিয়ার এইচ 20 চিপ বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে, যদিও এই সংস্থাটি সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে এটি বিপরীত হবে। এই শক্তিশালী চিপগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে (এআই) ব্যবহৃত হয়।
হিনরিচ ফাউন্ডেশনের বাণিজ্য নীতি প্রধান দেবোরাহ এলমস বলেছিলেন, “আপনার হয় একটি জাতীয় সুরক্ষা সমস্যা আছে বা আপনি তা করবেন না।”
“আপনার যদি 15% অর্থ প্রদান থাকে তবে এটি কোনওভাবে জাতীয় সুরক্ষা সমস্যাটি সরিয়ে দেয় না,” মিসেস এলমস বিবিসিকে বলেছেন।
২০২৩ সালে বিডেন প্রশাসন কর্তৃক মার্কিন রফতানি নিষেধাজ্ঞাগুলি আরোপের পরে এইচ -২০ চিপটি বিশেষত চীনা বাজারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই বছরের এপ্রিলে ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক এর বিক্রয় কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
এনভিডিয়ার চিফ এক্সিকিউটিভ জেনসেন হুয়াং চীনে চিপস বিক্রয় পুনরায় শুরু করার জন্য উভয় পক্ষকে তদবির করতে কয়েক মাস ব্যয় করেছেন। তিনি গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করেছেন বলে জানা গেছে।
বেইজিং এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে বাণিজ্য উত্তেজনা হ্রাস পাচ্ছে বলে চীনে চিপ বিক্রয় পুনরায় শুরু করা আসে।
বেইজিং বিরল পৃথিবী রফতানির উপর নিয়ন্ত্রণ স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে পরিচালিত চিপ ডিজাইন সফটওয়্যার সংস্থাগুলির উপর বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে।
মে মাসে, বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অর্থনীতি তাদের শুল্ক যুদ্ধে 90 দিনের যুদ্ধে সম্মত হয়েছিল।
সেই থেকে, উভয় পক্ষের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য কর্মকর্তারা বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে বৈঠক করেছেন, যদিও শুল্ক বিরতি বাড়ানোর একটি চুক্তি এখনও 12 আগস্টের সময়সীমার আগে নিশ্চিত করা যায়নি।
এর আগে, ফিনান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে যে চীন কোনও সম্ভাব্য শুল্ক চুক্তির অংশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অর্ধপরিবাহী রফতানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার আহ্বান জানিয়েছে।
তার বাণিজ্য নীতির অংশ হিসাবে, ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বিনিয়োগের জন্য বড় সংস্থাগুলির উপর চাপ তৈরি করেছেন।
গত সপ্তাহে, অ্যাপল বলেছে যে তারা দেশে আরও 100 বিলিয়ন ডলার (£ 74.4bn) বিনিয়োগ করবে, যা পরবর্তী চার বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 500 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার আগের প্রতিশ্রুতি যোগ করবে।
জুনে, মেমরি চিপ প্রস্তুতকারক মাইক্রন টেকনোলজি জানিয়েছে যে এর পরিকল্পিত মার্কিন বিনিয়োগগুলি মোট 200 বিলিয়ন ডলার হবে। এর মধ্যে আইডাহোতে একটি নতুন উত্পাদন সুবিধা নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এনভিডিয়া নিজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 500 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত এআই সার্ভার তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, সম্পূর্ণ আমেরিকান তৈরি প্রথম এআই সুপার কম্পিউটারগুলি তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।