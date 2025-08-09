চিফটেন সেমেনভ থেকে সোভিয়েটোগোরের নায়ক পর্যন্ত। ইভান ক্রস্কোর ভূমিকা

তাঁর চলচ্চিত্রের রেপারচারে – হোয়াইট আতামান ইভান সলোভিয়ভ এবং লেখক লিও টলস্টয়ের ভূমিকা, একটি সাধারণ নাম ভ্লাদিমির লেনিন এবং সিনিয়র হকি কোচ সহ জরুরী মন্ত্রকের কর্মচারী … তবে, সম্ভবত, কার্টুনে তাঁর স্বাওয়াতোগোরের প্রিয় কণ্ঠস্বর “অ্যালোসহা পপোভিচ এবং জেমি টুগারিন” থাকবে।
“আরজি” ইভান ক্রস্কোর অংশগ্রহণের সাথে সর্বাধিক স্মরণীয় চলচ্চিত্রগুলি স্মরণ করে।
যারা একবিংশ শতাব্দীর সাথে বেড়ে ওঠেন তাদের জন্য, এগুলি মূলত তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন।
2003। কার্টুনে কিং “বামন নাক”
ইলিয়া মাকসিমভ দ্বারা নির্ধারিত উইলহেলম গৌফ “বামন নাক” এর রূপকথার উপর ভিত্তি করে পূর্ণ -দৈর্ঘ্যের কার্টুনটি ছিল মিল এবং এসটিভি স্টুডিওগুলির প্রথম বৃহত অ্যানিমেশন প্রকল্প।
কার্টুনে উপস্থিত হয়ে রাজা ইভান ক্রস্কোর কণ্ঠে বলেছেন।
2004। কার্টুনে “অ্যালোশা পপোভিচ এবং তুগারিন স্নেক” তে স্যাভিয়েটোগর
কনস্টান্টিন ব্রোঞ্জিটা “অ্যালোশা পপোভিচ এবং দ্য স্নেক টুগারিন” এর কার্টুন সম্ভবত রাশিয়ায় শূন্য এবং দশম বছরে বেড়ে ওঠা প্রত্যেকেই দেখেছিলেন। প্রিয় কার্টুনগুলির মধ্যে একটি, যা অ্যানিমেটেড সিরিজ “থ্রি হিরোস” এর প্রথম হয়ে উঠেছে যা রাশিয়ান মহাকাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং প্লটটির অপ্রত্যাশিত মোড়, স্বীকৃতিযোগ্য “ছবি” এবং … তার প্রিয় নায়কদের কণ্ঠস্বরকে ধন্যবাদ জানায়।
ইভান ক্রাস্কোর কণ্ঠস্বর বলেছেন, তিনি আলেশা পপোভিচকে বলেছিলেন, তিনি স্যাভাতোগোরের নায়ক, যেখানে তিনি সাপের সেনাবাহিনীকে দেখেছিলেন এবং আলিয়োশাকে তার তরোয়াল দিয়েছেন। একই কার্টুনের অন্য চরিত্রের মতো – রোস্তভ পপ।
ইভান ক্রাস্কো যে সাতটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনয় করেছিলেন।
1974-1978। “অবরোধ” ছবিতে সিনিয়র লেফটেন্যান্ট গোরেলভ
আলেকজান্ডার চকভস্কির একই নামের উপন্যাস অনুসারে ১৯ 1970০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মিখাইল এরশভের গুলি করা চারটি অংশে অবরোধ চলচ্চিত্রের মহাকাব্যটি সোভিয়েত ভাড়াটির অন্যতম নেতা হয়েছিলেন। প্রথম দুটি অংশ ইউএসএসআর 27, 7 মিলিয়ন দর্শকের দিকে তাকিয়েছিল।
1978। আতামান ইভান সলোভিভ – “সম্রাট তাইগার শেষ” ছবিতে
ইভান ক্রস্কোর কয়েকটি বড় ভূমিকাগুলির মধ্যে একটি। ভ্লাদিমির সারুখানভের ছবিতে, “দ্য এন্ড অফ দ্য সম্রাট তাইগা” তিনি চিফটেন ইভান সলোভিয়ভের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, যার গ্যাং চনের লাল বিচ্ছিন্নতা দ্বারা তাড়া করা হয়েছিল।
এটি অন্যতম সফল সোভিয়েত “ওয়েস্টার্ন”, আরও স্পষ্টভাবে, “ইস্টেরেনস”, যার পরিবর্তে কাউবয়, শেরিফস এবং ফ্রি সোনার খনিজদের পরিবর্তে লাল এবং সাদা অভিনয় করেছিল এবং প্রেরির পরিবর্তে তাইগা ছিল। ছবিটি সাইবেরিয়ার গৃহযুদ্ধের আসল ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে, এই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাকশন মুভিটি দেখতে খুব আকর্ষণীয় হবে। এই ছবিতে এই ছবিতে “বিরোধিতা” ইভান ক্রস্কো -তে রেড কমান্ডার চরিত্রে অভিনয় করা ইভান রোস্টটস্কি।
1980। “স্কোয়াড্রন হুসার ফ্লাইং” ছবিতে কর্নেল উস্টিমোভিচ।
স্ট্যানিস্লাভ রোস্তটস্কি এবং নিকিতা খুবভের শ্যুট করা ছবিটি 1812 সালের যুদ্ধে উত্সর্গীকৃত ছিল, ডেনিস ডেভিডভ – হুসার, কবি, পার্টিসান। এই ছবিতে, যার জন্য ডেনিস ডেভিডভের আয়াত এবং আলেকজান্ডার জহুর্বিনের সংগীত কামারটন হয়েছিলেন, ইভান ক্রাস্কো কর্নেল উস্টিমোভিচ অভিনয় করেছিলেন।
এবং নায়ক ডেনিস ডেভিডভের ভূমিকা আন্দ্রেই রোস্টটস্কির কাছে গিয়েছিল।
2001। জরুরী অবস্থা মন্ত্রকের উদ্ধারকারী ভ্লাদিমির লেনিন – “শীতকালীন সময়ে জাতীয় শিকারের বৈশিষ্ট্য” ছবিতে “
“শীতকালীন সময়ে জাতীয় শিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি” মরসুম নির্বিশেষে সারা বছর পর্যালোচনা করা যেতে পারে। উজ্জ্বল আলেকজান্ডার রোগোজকিনের এই ছবিতে ক্রস্কো অভিনেতাদের দুই প্রজন্ম জড়িত ছিল। ইভান ক্রাস্কো জরুরী নাম ভ্লাদিমির লেনিনের সাথে জরুরী মন্ত্রকের উদ্ধারকারী এবং ফিনিশ সীমান্তের সীমান্ত প্রহরী তাঁর ছেলে আন্দ্রেই ক্রাস্কোকে নিয়ে।
উভয়ই সুন্দরী, ভ্লাদিমির লেনিন ইভান ক্রাস্কো দ্বারা সম্পাদিত একটি ড্রয়ের অপ্রতিরোধ্যতা অর্জন করেছেন যা একটি একেবারে গুরুতর মুখের সাথে রোগোজকিন তার স্বীকৃত ইস্পাতটিতে (পাশাপাশি গাগা, গাগা, গাগা) ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল।
2005। ট্যাক্সি ড্রাইভার – “মাস্টার এবং মার্গারিটা” ছবিতে
ভ্লাদিমির বোর্টকো দ্বারা নির্মিত বুলগাকভের উপন্যাস “মাস্টার এবং মার্গারিটা” এর চলচ্চিত্র অভিযোজন প্রায় ৪০ মিলিয়ন লোক দেখেছিল। ইভান ক্রস্কো সেখানে একটি পর্বে খেলেছিলেন – একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার।
এবং যদি “পান্ডুলিপিগুলি জ্বলতে না পারে” তবে ভাল সিরিজ বয়স হয় না। সিরিজের পুনরুদ্ধার করা সংস্করণটি আজ পর্যালোচনা করা যেতে পারে … বুলগাকভের সুবিধা সর্বদা প্রাসঙ্গিক।
2011। “ফ্যান” ছবিতে লিও টলস্টয়
আন্তন চেখভ এবং লিডিয়া আভিলোভার মধ্যে সম্পর্কের গল্পের উপর ভিত্তি করে “ফ্যান” ভাইটালি মেলনিকোভা চলচ্চিত্রটি পরিচালকের শেষ ছবি হিসাবে পরিণত হয়েছিল। এই চলচ্চিত্রের নগদ সাফল্য ছিল, বলা যাক, সংযত।
তবে ইভান ক্রস্কো এখানে এমন একটি ভূমিকা পেয়েছিলেন যা কোনও অভিনেতা স্বপ্ন দেখতে পারে। তিনি লিও টলস্টয়ের ছবিতে অভিনয় করেছিলেন।
2013। “আইস” ছবিতে সিনিয়র কোচ
ক্রীড়া নাটক এবং ট্র্যাজেডিতে কখনও কখনও এমন নাটক থাকে যা কোনও চিত্রনাট্যকারের সাথে আসে না। তবে পাভেল দ্রোজডভ দ্বারা নির্মিত “আইস” ছবিটি “শিক্ষার রোমান” এর সাথে ক্রীড়া আবেগকেও একত্রিত করেছিল। হকিতে, পুরাতন জেনারটি র্যাপের অবিচ্ছিন্নতা এবং বরফের লড়াইয়ের বরফের নির্মমতা অর্জন করে। এই ছবিতে ইভান ক্রাস্কো একজন সিনিয়র কোচের ভূমিকা পেয়েছিলেন। “বরফ” এর শক্ত ছন্দে ক্রস্কো পুরানো সোভিয়েত সিনেমার সমষ্টিবাদের প্রবণতা প্রবর্তন করেছিলেন, যেন “আমাদের যুবসমাজের দল” সম্পর্কে একটি গান থেকে এসেছিল, “এমন একটি দল যা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না।”