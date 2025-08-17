চিবাসের কাজ এবং বিজয় প্রয়োজন, অপেশাদার বলেছেন

এমএক্স লিগে কেবল একটি বিজয় নিবন্ধন করার পরে এবং গ্রুপ পর্বে কাপ লিগগুলিতে নির্মূল হওয়ার পরে, চিভাসের কৌশলবিদ গ্যাব্রিয়েল মিলিটোকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এটি দেওয়া, গুয়াদালাজারার একজন ভক্ত কার্লোস প্যালেটাস বলেছিলেন যে দলটি অনেক কাজ অনুপস্থিত, যেহেতু অনেক টুর্নামেন্ট রয়েছে।
“ঠিক আছে, আমাদের কাজের অভাব রয়েছে, আমাদের অনেক অভাব রয়েছে, তাদের নিজেরাই দেখাতে হবে, এটি কেবল শুরু হচ্ছে; তারপরে, আপনাকে এটি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই ফলাফলটি গ্যাব্রিয়েল মিলিটোর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন।
একইভাবে, তিনি স্বীকার করেছেন যে জুয়ারেজ না জিততে, দলটি যে চাপটি বাঁচবে তা আরও বেশি হবেতারা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি পালানোর পরে।
“আমরা যদি জুয়ারেজকে পরাজিত না করি তবে এটি এমন কোনও দল নয় যা অন্যদের কী জিততে পারে তা নিয়ে আসে। আমরা প্রাঙ্গণ থেকে এসেছি এবং বিজয় এবং তিনটি পয়েন্ট পেতে আমাদের সেই গেমগুলির সুবিধা নিতে হবে, কারণ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছি,” তিনি বলেছিলেন।
শেষ পর্যন্ত, তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি তাঁর দলকে সন্তুষ্ট করেনকারণ অ্যালান পুলিডোকে আক্রমণে সুযোগ দেওয়া উচিত বলে জোর দেওয়ার পাশাপাশি প্রচুর তরুণ রয়েছে।
“আমি পছন্দ করি, তবে আপনাকে … খাঁটি চাভো আছে, এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ, চিবা এবং মেক্সিকান ফুটবলের জন্য উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কী ঘটেছিল তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে যাচ্ছি। আপনাকে এখনও পলিশিং দিতে হবে; আপনাকে এখনও এটি দিতে হবে, এটি এখনও কী আছে, এবং তারপরে আমরা অপেক্ষা করতে যাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন।
