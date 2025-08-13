চিবাস, এই খেলোয়াড়ের গুরুত্বপূর্ণ পতনের কাছাকাছি

সম্ভাবনা যে হুগো ক্যামবেরোস ইউরোপে খেলার দীর্ঘকালীন স্বপ্নটি প্রকাশের পরে শেষ ঘন্টাগুলিতে শক্তি পূরণ করেছে বেলজিয়ামের অন্যতম বিশিষ্ট ক্লাবগুলির মধ্যে ডাইনের আগ্রহআপনার পরিষেবা তৈরি করতে।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং ইউরোপা লীগের মতো ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় বেলজিয়ামে দুর্দান্ত tradition তিহ্যযুক্ত একটি দল, উইচস হুগো ক্যামবেরোসে চেয়েছিলেন। ক্লাবটি পরবর্তী মরসুমকে শক্তিশালী করতে চায় এবং বিবেচনা করে যে মেক্সিকান প্লেয়ার তার টেম্পলেটটিতে যুবক, প্রতিভা এবং বহুমুখিতা সরবরাহ করতে পারে।
সাম্প্রতিক বুধবার, হুগো ক্যামব্রোস প্রতিনিধি সম্ভাব্য প্রস্থানের বিষয়টি সমাধান করতে ভার্দে ভ্যালি সুবিধাগুলিতে গিয়েছিলেন। এই সভাটি আলোচনার প্রক্রিয়াটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে, কারণ ক্যামব্রোস যে শর্তগুলির অধীনে ইউরোপীয় ফুটবলে চলে যেতে পারে তা অনুসন্ধান করা হয়।
এটা লক্ষ করা উচিত যে, কেমব্রোসের পালের সাথে বর্তমান চুক্তি রয়েছে, যার শুল্ক নিখরচায় ছয় মিলিয়ন ডলারের ধারা রয়েছে এবং বেলজিয়ামের দলটি যা দিচ্ছে তা এই ধারাটির কাছাকাছি একটি মূল্য, এটি বেশ কয়েকটি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এটি বন্ধ করার জন্যও বিবেচিত হবে।
তরুণ ফুটবলের ভবিষ্যতের বিষয়ে শেষ কথাটি চিবাস হবেন। কারণ, এ ছাড়াও, এটি সম্ভাব্য বিক্রয়ের এক শতাংশ রাখতে সক্ষম হওয়ার জন্যও চিন্তিত, বিশেষত, যদি ইউরোপের পাস সফল হতে দেখা যায়।
মনে রাখবেন, ঠিক গত জানুয়ারিতে যখন ক্যামব্রোস সর্বাধিক সার্কিটে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল তখন এটি ছিল। এখনও পর্যন্ত, 18 টি গেমস সংগ্রহ করে যেখানে তিনি দুটি টীকা এবং একটি সহায়তা করেছিলেন।
এসভি