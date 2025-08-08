You are Here
চিবাস কাপ লিগগুলিতে তার বিদায় জিতেছে

পার্টিতে পৌঁছানো সত্ত্বেও, চিবাস দেল গুয়াদালাজারা তারা তাদের ক্রিয়াকলাপটি ইতিবাচকভাবে শেষ করেছে লিগস কাপ পরাজিত করে সিনসিনাটিউত্তর আমেরিকার ভূখণ্ডে।

লক্ষ্য ইফ্রান এলভারেজ এবং আরমান্ডো গঞ্জালেজ তারা একটি দিয়ে রোজিব্লানকোস ছেড়ে চলে গেছে 1-2 অ্যান্টে সিনসিনাটির বিজয়, পাঁচটি ইউনিট এবং একটি বিজয়ের রেকর্ড এবং একই পরিমাণ ড্র এবং ক্ষতির সাথে থাকতে।

যদিও পার্টির সাথে ইতিমধ্যে সংজ্ঞায়িত ছিল চিবাস ওয়াই সিনসিনাটি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার জন্য চারটি জায়গার কোনও অর্জনের সম্ভাবনা ছাড়াই, এর দল গ্যাব্রিয়েল যুদ্ধ এটি সভার উন্নয়নে আরও ছিল, যেখানে কেবল কলম্বিয়ান আন্ড্রেস দাভিলা তিনি খেলা শেষে দূরত্ব কাটাতে সক্ষম হন।

অবস্থিত ষষ্ঠ জেনারেল হিসাবে রোজিব্লানকোস এর শ্রেণিবিন্যাসে লিগা এমএক্সমেক্সিকান দল ব্যয়বহুল ছিল শার্লোটের বিরুদ্ধে টাই o নিউ ইয়র্ক আরবির বিপক্ষে সরাসরি পরাজয়একটি সম্ভাব্য শ্রেণিবিন্যাস চিন্তা করা।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছাড়াই, গুয়াদালাজারা মেক্সিকোতে ফিরে আসবেন আগে আপনার সভার মুখোমুখি হতে সান্টোস লেগুনা রবিবার, মধ্যে চতুর্থ তারিখ এর খোলার টুর্নামেন্ট 2025 মেক্সিকান চ্যাম্পিয়নশিপে।

