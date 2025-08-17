You are Here
চিবাস: জুয়ারেজের বিপক্ষে পরাজয়ের পরে শখ বিস্ফোরিত হয়েছিল: "মনে হয় খেলোয়াড়রা যত্ন করে না"
চিবাস: জুয়ারেজের বিপক্ষে পরাজয়ের পরে শখ বিস্ফোরিত হয়েছিল: “মনে হয় খেলোয়াড়রা যত্ন করে না”


ব্র্যাভোস ডি জুয়ারেজের বিপক্ষে চিভাসের পরাজয়ের শেষে, রোজিব্লানকা ভক্তরা তার অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। আকন স্টেডিয়াম ছেড়ে যাওয়া ভক্তরা সম্মত হন যে তারা দলে কোনও সমাধান দেখতে পাচ্ছেন না, যেহেতু তারা কোচ পরিবর্তন করেছেন এবং নতুন খেলোয়াড় যুক্ত করেছেন এবং ফলাফলটি একই।

“ঠিক আছে, আমি মনে করি আমরা এখনও অন্যান্য প্রযুক্তিবিদদের মতোই রয়েছি। সমাধানটি কী হতে পারে তা আমি জানি না কারণ তারা ভিন্ন প্রযুক্তিবিদ, কিছু আলাদা খেলোয়াড়।

একইভাবে, বাউটিস্তা নিন্দা করেছিলেন যে পেনাল্টিতে শেষ হওয়া ঘনত্বের ত্রুটিগুলি অব্যাহত রয়েছে। “আমি বিশ্বাস করি যে তাদের ঘনত্বের অভাব রয়েছে, অর্থাৎ ডিকনসেন্টেশনস, তবে হ্যাঁ, তিনি যেমন বলেছিলেন, অনেকবার খেলোয়াড়, বক্তারা, যারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে কেবল তারা চিবাসে থাকার কারণে তারা বিশ্বাস করেন। আমি বিশ্বাস করি যে তারা যদি একই মনোভাবের সাথে অব্যাহত থাকে তবে তারা আরও অনেক অপরাধী এবং একই ফলাফল হবে,” তিনি যোগ করেছেন।

তার পক্ষে ফ্রান্সিসকো গুটিরিজ জোর দিয়েছিলেন যে রবার্তো আলভারাডো এবং এরিক গুটিরিজের মতো খেলোয়াড়রা চিবাস শার্টের সাথে পারেন না, যেহেতু তিনি যখন চিভাসে চাপ অনুভব করেন, তখন তারা সর্বদা পড়ে যায়।

“আচ্ছা, তারা ছাগলের সাথে পারে না। নির্দেশিকা যা এটি হওয়া উচিত হিসাবে বিনিয়োগ করে না;

