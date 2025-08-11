চিলঙ্গোস কী করলেন? ট্রাম্প সিডিএমএক্সের সমালোচনা করেছেন এবং এটিকে অন্যতম অনিরাপদ শহর হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করেছেন – এল ফিনান্সিয়েরো

একটি ‘আগত’ যা সীমানা অতিক্রম করেছে: রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মেক্সিকো সিটিতে সুরক্ষার জন্য একটি ‘অপ্রত্যক্ষ’ চালু করেছিলেন এবং এটিকে বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক শহর হিসাবে স্থাপন করেছিলেন।
চিলঙ্গোস ট্রাম্পের সাথে কী করেছিলেন? আসলে কিছুই নয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সিডিএমএক্সকে তার যুক্তিগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যাতে ফেডারেল সরকার কেন ওয়াশিংটন পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল তা ন্যায়সঙ্গত করার জন্য।
“আমাদের রাজধানী রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত হিংসাত্মক এবং অপরাধমূলক ব্যান্ডগুলি গ্রহণ করেছে, বন্য যুবক, মাদকাসক্ত পাগল এবং গৃহহীন মানুষদের ভ্রমণকারীদের ভিড়”ট্রাম্প হোয়াইট হাউস থেকে একটি সম্মেলনে বলেছিলেন।
সিডিএমএক্সের কাছে ট্রাম্পের সমালোচনা কী ছিল?
উপস্থাপনায় ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার মার্কিন রাজধানীতে উচ্চ ফৌজদারি সূচকের কারণে জাতীয় গার্ডকে মোতায়েনের ন্যায়সঙ্গত করেছে “যা বিশ্বের কয়েকটি বিপজ্জনক স্থানের চেয়ে বেশি।”
উদাহরণস্বরূপ, ট্রাম্প প্রশাসন ড। হত্যাকাণ্ড সূচক ওয়াশিংটনে এটি 100,000 বাসিন্দার প্রতি 27.54। হোয়াইট হাউস নিম্নলিখিত শহরগুলির সাথে এই চিত্রটির তুলনা করেছে:
- বোগোটা, কলম্বিয়া (যেখানে প্রার্থী মিগুয়েল উরিবকে গুলি করা হয়েছিল): ১০,০০,০০০ বাসিন্দার প্রতি ১৫.১ হোমসাইডস।
- মেক্সিকো সিটি: ১০,০০,০০০ বাসিন্দার প্রতি 10.6 হোমসাইডস।
- ইসলামাবাদ, পাকিস্তান: 9.2 প্রতি 100,000 বাসিন্দাদের হোমসাইডস।
- লিমা, পেরু: 100,000 বাসিন্দাদের প্রতি 7.6 হত্যাকাণ্ড।
এর অর্থ কী যে মার্কিন সরকার ওয়াশিংটনে পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে?
একটি পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে যে ন্যাশনাল গার্ডকে শহরে মোতায়েন করা হয়েছে, যেমনটি লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় ঘটেছিল।
মার্কিন সরকারের মতে, জাতীয় প্রহরী রাস্তার নজরদারিটিতে জড়িত তা এর অনুমতি দেবে স্থানীয় পুলিশ আরও গ্রেপ্তার করতে পারে।
ট্রাম্প কি ওয়াশিংটন পুলিশের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন? হ্যাঁ, জরুরি শক্তিগুলির জন্য ধন্যবাদ যা কয়েক দশকের অস্তিত্বের সাথে একটি আইন থেকে আসে।
“আপনি আপনার অ্যাপার্টমেন্ট বা আপনার বাড়ি, আপনি যেখানে থাকেন সেখানে ছেড়ে যেতে সক্ষম হতে চান এবং কোনও সংবাদপত্র বা অন্য কিছু কিনতে কোনও দোকানে যেতে নিরাপদ বোধ করেন এবং এখন আপনি পারবেন না,” ট্রাম্প ঘটনাস্থলে সমালোচনা করেছিলেন, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এবং প্রতিরক্ষা সচিব, পিট হেগসেথের মতো কর্মকর্তাদের দ্বারা ফ্ল্যাঙ্ক করেছেন।
ব্লুমবার্গের তথ্য সহ