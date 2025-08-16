You are Here
চিলিয়ান সাবমেরিন মেক্সিকোতে যান
News

ব্যান্ডেরাস বে ওয়াটার্সের উপস্থিতি রয়েছে সাবমেরিন থমসন, অন্তর্গত চিলি নেভি, যা এর কাঠামোর মধ্যে একটি অপারেশনাল ভিজিটের অংশ হিসাবে এসেছিল সেই দেশ এবং মেক্সিকোয়ের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা।

এর একটি বিবৃতি অনুযায়ী মেরিনা-আর্মদা দে মেক্সিকোয়ের সচিবালয়ের দশম দ্বিতীয় নৌ অঞ্চল (সেমার) এর নকশার বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য, জাহাজটি পুয়ের্তো ভাল্লার্টের আশেপাশের আশেপাশে খোলা সমুদ্রে নোঙ্গর থাকবে, পরের আগস্ট 18 অবধি।

আপনার থাকার সময়, এর লজিস্টিক সমর্থন, সামুদ্রিক নজরদারি এবং সেমার এবং স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বিত সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে।

আগমন থমসন এটিতে দশম দ্বিতীয় নেভাল জোনে উপস্থিত ছিলেন, যা তিনি চিলির ক্রুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রোটোকলি পেয়েছিলেন। এই ধরণের দর্শনগুলির অংশ সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ চুক্তি আন্তঃব্যবহারযোগ্যতা শক্তিশালীকরণ এবং নৌ অপারেশনে অভিজ্ঞতার আদান -প্রদানের উদ্দেশ্য সহ সশস্ত্র উভয়ের মধ্যে সেট করুন।

সাবমেরিন, যার উপস্থিতি এই অঞ্চলে সাধারণ নয়, তিনি সামুদ্রিক এবং পর্যটন সম্প্রদায়ের আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছেন, যদিও সুরক্ষা এবং অপারেশন কারণে জাহাজে জনসাধারণের অ্যাক্সেসের অনুমতি দেওয়া হবে না।

দ্য মেরিনা সচিবালয় তিনি জোর দিয়েছিলেন যে অন্যান্য দেশের নৌবাহিনীর সাথে সহযোগিতা সামুদ্রিক সুরক্ষা জোরদার করার এবং তাদের সমুদ্রের সুরক্ষায় সাধারণ স্বার্থে দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের প্রচারের মূল চাবিকাঠি।

