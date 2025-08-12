You are Here
চিহুহুয়ার প্রাক্তন গভর্নর নন -ওয়াটার মেক্সিকো অবশ্যই অবশ্যই

চিহুহুয়া।– চিহুহুয়ার প্রাক্তন গভর্নর প্রি প্যাট্রিসিও মার্টিনেজ বিবেচনা করেছিলেন যে মেক্সিকো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জল পাওনা নয়, যেহেতু ১৯৪৪ সালের দু’দেশের মধ্যে জলীয় চুক্তি কলোরাডো নদী এবং এল ব্রাভোর জলের বিনিময় নয়।

“উপরেরটি অনেককেই এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পরিচালিত করেছে যে এই চুক্তিটি মেক্সিকোয়ের পক্ষে উপযুক্ত, কারণ এটি এল ব্র্যাভোতে কলোরাডোর 1850 মিমি 3 এবং ‘ডেলিভারি’ 432 মিমি 3 পেয়েছে। এটি অত্যন্ত গুরুতর, কারণ এটি চুক্তির অর্থ পুরোপুরি বিকৃত করে,” মার্টিনেজ বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে এই চুক্তিটি কেবল সীমান্ত নদীগুলিতে জলের বিতরণে সম্মত হয়। “অতএব, মেক্সিকো ‘জল দেয় না,’ অবশ্যই ‘জল দেয় না,” তিনি বলেছিলেন।

সম্মত হওয়ার সময় তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, প্রতিটি দেশের জল ফ্যালকন এবং ফ্রেন্ডশিপ ড্যামগুলিতে সংরক্ষণ করা হয়, সাহসী এবং একটি জল অ্যাকাউন্টিং নেয় যা চ্যানেলকে খাওয়ানো স্রোতের উত্স অনুসারে এই বাঁধগুলিতে প্রবেশ করে এবং ছেড়ে যায়।

মেক্সিকো স্বীকৃতি দিয়েছে যে এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ জল যা ব্র্যাভোতে পৌঁছেছে, ছয়টি মেক্সিকান নদী থেকে, কোহুইলা পাঁচটি এবং চিহুহুয়া কনচোসের পাঁচটি। “এই খণ্ডগুলি এমনকি মেক্সিকোও সরবরাহ করে না, বা অর্থও নয় They এগুলি অন্যদের মধ্যে কেবল একটি অংশ, যার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ড করা ভলিউমটি বাঁধে পৌঁছে গেলে গঠিত হয়।” এই ভলিউমটি প্রতি বছর 431.7 মিমি 3 অনুমান করা হয়েছিল এবং যদি পাঁচ বছরে এই গড়টি পৌঁছায় না, কারণ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ছিল না, চুক্তিটি বার্ষিক পরিমাপ অনুসারে রিও ব্র্যাভোতে কী প্রবাহিত হয়নি তার ভারসাম্য স্থানান্তর করতে সম্মত হয়েছিল, “তিনি এইভাবে বলেছিলেন যে, বেসিকগুলি যেভাবে বিতরণ করা হবে, তার জন্য যে ভার্সিটির জন্য জমে থাকা হয়েছে। প্রায় 20 মিলিয়ন বাসিন্দা ব্রাভো অববাহিকায় বাসিন্দা জল ব্যবহারের মডেলটি পরিবর্তন করতে, সংকটগুলি আরও ঘন ঘন এবং তীব্র হবে। শর্ত এটির বিতরণ, স্বচ্ছভাবে একই চুক্তি লঙ্ঘন করে। ম্যাক্সিক্যালি (বাজা ক্যালিফোর্নিয়া) চিহুহুয়া এবং কোহুইলায় বৃষ্টি না দেওয়ার জন্য দোষারোপ নয়, “তিনি বলেছিলেন। ৮ ই আগস্টে প্রকাশিত সংস্কারটি দেশের উত্তরে খরার সাথে মাত্র 70 দিনেরও বেশি সময় বাকি রয়েছে -যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জল সরবরাহের debts ণকে cover াকতে থাকে, তবে এটি হুমকির সাথে রয়েছে, যদি ডোন ট্রাম্পের সাথে আরও বেশি চাপ দেওয়া হয়, তবে হুমকির জন্য আরও বাড়তি চাপ রয়েছে। প্রয়োজনীয় তরলের 58 শতাংশ সরবরাহের জন্য রয়ে গেছে: মোট 2,158.6 মিলিয়ন মোট 1,259.2 মিলিয়ন ঘনমিটার।

