You are Here
চীনকে ভেঙে ফেলার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনে দুগ্ধ সংস্থাগুলির সম্ভাবনার উপর মাথা ও পুষ্টি
News

চীনকে ভেঙে ফেলার জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনে দুগ্ধ সংস্থাগুলির সম্ভাবনার উপর মাথা ও পুষ্টি

বাজারে, একটি মতামত রয়েছে যে রাশিয়ান দুগ্ধ সংস্থাগুলি চীন থেকে তাদের সহকর্মীদের উত্পাদন খণ্ডের দ্বারা ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং এদেশে তাদের পণ্য রফতানি বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (পূর্বে “ড্যানোন -রুশিয়া”) রুসলান আলিসুলতানভ কমমারসেন্টের জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি কলামে, এটি সতর্ক করে যে পিআরসি ডেইরি শিল্পের বর্তমান উদ্বৃত্ত উত্পাদনের কারণে এখনও কোনও গ্যারান্টিযুক্ত “ওভারটেকিং” হতে পারে না। তবে, তার মতে, সম্ভাবনার একটি উইন্ডো রয়েছে, একবারে দুটি কারণের উপর নির্ভর করে – এর নিজস্ব ত্বরণ এবং অন্যান্য লোকের মন্দার পূর্বাভাস দিয়েছে।

আমরা বিভিন্ন ট্র্যাজেক্টরিগুলিতে পিআরসি -তে দুগ্ধ উত্পাদনও বিকাশ করি: মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ, চাহিদার কাঠামো এবং খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রভুর যুক্তি আলাদা করা হয়। 2018–2024 সালে, চীন কাঁচা দুধের উত্পাদন প্রায় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করেছে: মোট বৃদ্ধি 31.6%হয়েছে। গড় বার্ষিক গতি রাশিয়ানদের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে বেশি, যেখানে প্রতি বছর 1-2% এর পরিসীমা বৃদ্ধি পায়। এত গতি বজায় রাখার সময়, চীন স্থূল ভলিউমের ব্যবধান বজায় রাখতে থাকবে। যাইহোক, 2023–2025 সালে, পিআরসি -তে প্রথমে কাঁচা দুধের অতিরিক্ত পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ক্রয়ের দাম ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে বেশ কয়েকটি ছোট খামারের অলাভজনকতার দিকে পরিচালিত করে। ফলস্বরূপ, প্রসেসররা সমর্থনের জন্য রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে, দেশটি উত্পাদনশীলতা এবং গভীর প্রক্রিয়াকরণ বাড়িয়ে প্রতি বছর বর্তমান 34 মিলিয়ন টনের বেশি দুধের মুক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে। আশাবাদী দৃশ্যে প্রতি বছর গড়ে 3% বৃদ্ধি-আমাদের দেশ 2030 এর দশকের শুরুতে 40 মিলিয়ন টন স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। শর্ত থাকে যে চীনা গতি প্রতি বছর 1% এ নেমে যাবে (বর্তমান 4.5-5% থেকে। “কমারসেন্ট”), পার্থক্যটি একটি পরিসংখ্যানগত ত্রুটি হ্রাস করা যেতে পারে। এখানেই আমাদের দুধ উত্পাদকদের জন্য উইন্ডোটি খোলা আছে।

রাশিয়ায়, দুগ্ধ সংস্থাগুলি ভর্তুকি, পছন্দসই nding ণদান এবং বিভিন্ন শিল্প কর্মসূচিতে নির্ধারিত ব্যবস্থা ব্যবহার করে। কেবল ২০২৪ সালে, রাজ্য দুগ্ধ খাতকে সমর্থন করার জন্য ৮০ বিলিয়ন রুবেল বরাদ্দ করেছে। এটি আপনাকে খামারগুলিকে আধুনিকীকরণ করতে, রোবোটিক মিল্কিং রুম ক্রয়কে ভর্তুকি দেয়, সুদের হারের অংশের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয় এবং ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটিকে উদ্দীপিত করে। লক্ষ্যটি হ’ল 2030 সালের মধ্যে বর্তমান 9.5 থেকে গাভী প্রতি 9.5 থেকে 11 টন থেকে গড় দুধের ফলন বাড়ানো এবং দেশের মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রসারিত করা। একই সময়ে, রাশিয়ার ব্যক্তিগত ব্যবসাও শিল্পের বিকাশে সক্রিয়ভাবে বিনিয়োগ করা হয়। সুতরাং, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি 100 বিলিয়ন রুবেল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 2030 অবধি, উত্পাদন সক্ষমতাগুলির সম্প্রসারণ এবং আপডেট।

চীন, পরিবর্তে, খামার বৃদ্ধি এবং কঠোর স্যানিটারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাজ করে। মেলামাইন কেলেঙ্কারির পরে (২০০৮ সালে দেখা গেছে যে পরিমাপকৃত প্রোটিনের ঘনত্ব বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি চীনা খাদ্য নির্মাতাকে মেলামাইন পণ্যগুলিতে যুক্ত করা হয়েছিল, যা স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। “কমারসেন্ট”) রাজ্য বাজারকে বিশাল মেগাফাফার্স, উল্লম্ব সংহতকরণ এবং কঠোর সুরক্ষা মানগুলিতে যেতে বাধ্য করেছিল। ফলস্বরূপ, পিআরসি -তে, উত্পাদন বৃদ্ধি ব্যবহারের বৃদ্ধির চেয়ে এগিয়ে ছিল, যা কাঁচা দুধের দামের উপর বর্তমান চাপ সৃষ্টি করেছিল।

চীনে দুধের উত্পাদন প্রচুর পরিমাণে সত্ত্বেও, দেশের মধ্যে এর ব্যবহার এত বড় নয়। যদি প্রায় 250 কেজি দুগ্ধজাত পণ্যগুলি প্রতি বছর জনপ্রতি দুধের ক্ষেত্রে (তদ্ব্যতীত, 60% এরও বেশি টক -মিল্ক ড্রিঙ্কস, কটেজ পনির, পনির এবং মিষ্টান্ন বিভাগগুলিতে পড়ে থাকে), তবে পিআরসি -তে – ব্যক্তি প্রতি মাত্র 42 কেজি, যদিও দেশে উত্পাদন প্রতি বছর 40 মিলিয়ন টন বেশি হয়। তদুপরি, এই ভলিউমের 80% হ’ল সাধারণ পানীয় দুধ। ফেরেন্টেড পণ্য এবং চিজের জন্য চীনা গ্রাহকদের চাহিদা সবেমাত্র গঠন শুরু হয়েছে, যদিও দেশে তাদের মূল্য বেশি থাকে, যা খরচ ভলিউমকে প্রভাবিত করে। এছাড়াও, প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ল্যাকটোজের ব্যাপক অসহিষ্ণুতার কারণে পিআরসি -তে একটি historical তিহাসিক অভ্যাসের অভাবে ব্যবহার করার জন্য রাশিয়ান এবং চীনাগুলির মধ্যে দুধ খাওয়ার পরিমাণের পরিমাণের একটি বৃহত পার্থক্যও প্রভাবিত হয়। তবুও, নতুন প্রজন্ম স্বেচ্ছায় ডায়েটে দুধ অন্তর্ভুক্ত করে এবং শহরের বাসিন্দারা প্রিমিয়াম পানীয়তে পৌঁছায়। অন্য কথায়, চীন দুধ উত্পাদনের শীর্ষে পৌঁছেছে, তবে এটি নিয়ন্ত্রণ এবং স্বল্প খরচ রূপান্তরিত হওয়ার মুখোমুখি হয়েছে। রাশিয়া কেবল আমদানি প্রতিস্থাপন চক্রটি সম্পূর্ণ করে এবং উচ্চ -মার্জিন পণ্য রফতানি শুরু করে।

কেবল চীন শুকনো দুধ, পানীয়ের উপাদান সহ দুগ্ধ কাঁচামাল এবং উপাদানগুলির বিশ্বের বৃহত্তম আমদানিকারক হিসাবে রয়ে গেছে। তবে আপাতত, এই সরবরাহগুলির 50% এরও বেশি নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপীয় দেশগুলিতে পড়ে। একই সময়ে, গত বছর, পিআরসি কর্তৃপক্ষ ইউরোপে দুগ্ধ শিল্পকে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য প্রোগ্রামগুলির তদন্ত শুরু করেছিল। কিছু ইইউ সমর্থন সরঞ্জাম, চীনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে, অ -প্রতিযোগিতামূলক। তদন্তের ফলাফল হতে পারে ইউরোপীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শুল্কের প্রবর্তন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি এখন 125%এর শুল্কের মুখোমুখি হয়েছে।

একই সময়ে, 2025 সালের সেপ্টেম্বর থেকে, পিআরসি কার্যকর হয়, এটি একটি নিয়ম যা খুচরা পানীয় পণ্যগুলিতে পুনরুদ্ধার করা দুধের ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করে। এর অর্থ হ’ল চীনে রফতানি করা কেবল দুধের গুঁড়ো “হ্রাসের জন্য” আরও বেশি কঠিন হয়ে উঠবে। দীর্ঘ শেল্ফ লাইফ সহ প্রস্তুত -তৈরি জীবাণুমুক্ত সমাধানগুলির সরবরাহকারীরা পাশাপাশি ফেরেন্টেড এবং ল্যাকটোজ পানীয়গুলি জিতবে। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে চীনা দুগ্ধ বাজারটি বেশ জটিল এবং প্রতিযোগিতামূলক, তবে রাশিয়ান সরবরাহকারীদের সম্ভাবনার উইন্ডোগুলি সেখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইতিমধ্যে প্রোস্টোকভাশিনো ব্র্যান্ডের অধীনে চীনে দুধ রফতানি করছে, দুধের গুঁড়ো, ল্যাকটোজ পণ্য, কুটির পনিরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখেছে। আজ, রাশিয়ান পণ্যগুলির কম ব্যয়, সন্ধানযোগ্যতা এবং চীনা নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা স্বীকৃত মানের আকারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা রয়েছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts