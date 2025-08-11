সরকারী নোটিশ চীনা একাডেমি অফ সায়েন্সেসের শীর্ষে দুর্নীতির তদন্ত ও শাস্তি দেয়! সেন্ট্রাল কমিশন ফর ডিসিপ্লাইন ইন্সপেকশন প্রকাশ করেছে যে এই বছরের প্রথমার্ধে, চীনা একাডেমি অফ সায়েন্সেসের একটি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন উপ -পরিচালক মিথ্যা চুক্তির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তহবিলকে আত্মসাৎ করেছেন; পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের প্রাক্তন উপ-পরিচালক এবং একটি নির্দিষ্ট উদ্যোগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ-অর্থের লেনদেন এবং অন্যান্য দুর্নীতির বিষয়ে জড়িত থাকার জন্য বিশেষ প্রকল্প পরিচালনার ক্ষমতা ব্যবহার করে। জড়িত ব্যক্তিকে তদন্ত ও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তা কেসগুলির মাধ্যমে সংস্কার ও প্রশাসনের প্রচারের জন্য এটি ব্যবহার করে এবং তথ্য প্রকাশের তদারকি ও সীমাবদ্ধতা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা তহবিলের পরিচালনা ও ব্যবহারের প্রক্রিয়াটিকে আরও উন্নত করতে ব্যবহার করে। চীনা একাডেমি অফ সায়েন্সেস 5 জুন বেইজিংয়ে একটি সতর্কতা শিক্ষার সভা করেছে। রাষ্ট্রপতি হিউ জিয়ানগুও উল্লেখ করেছিলেন যে আমাদের অবশ্যই কঠোর সুরটি মেনে চলতে হবে, রীতিনীতি এবং দুর্নীতির তদন্ত ও প্রশাসনকে আরও গভীর করতে হবে এবং বিশিষ্ট কাজের শৈলীর বিষয়গুলির তদন্ত ও শাস্তির তীব্রতা বাড়িয়ে অব্যাহত রাখতে হবে।
চীনা একাডেমি অফ সায়েন্সেসের শীর্ষে দুর্নীতির তদন্ত ও শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারী নোটিশ
