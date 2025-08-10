(রয়টার্স) -লিউ জিয়ানচাও, একজন প্রবীণ চীনা কূটনীতিক, একজন প্রবীণ চীনা কূটনীতিককে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ব্যাপকভাবে দেখা যায়, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রবিবার জানিয়েছে।
জুলাইয়ের শেষের দিকে বিদেশের কর্ম ভ্রমণ থেকে বেইজিংয়ে ফিরে আসার পরে লিউকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ডাব্লুএসজে জানিয়েছে, এই বিষয়ে পরিচিত লোকদের বরাত দিয়ে।
চীনের রাজ্য কাউন্সিলের তথ্য অফিস, যা চীনা সরকারের জন্য মিডিয়া প্রশ্নগুলি পরিচালনা করে এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিভাগ তত্ক্ষণাত মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।
61১ বছর বয়সী লিউ বিদেশী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সম্পর্ক পরিচালনার দায়িত্বে কমিউনিস্ট পার্টির দেহকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০২২ সালে ভূমিকা নেওয়ার পর থেকে তিনি ২০ টিরও বেশি দেশে ভ্রমণ করেছেন এবং ১ 160০ টিরও বেশি দেশের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেছেন।
লিউয়ের ব্যস্ত সময়সূচী, বিশেষত ওয়াশিংটনের প্রাক্তন মার্কিন সেক্রেটারি সেক্রেটারি অ্যান্টনি ব্লিনকের সাথে তাঁর বৈঠকগুলি এই প্রত্যাশা বন্ধ করে দিয়েছিল যে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রকের মুখপাত্রকে পরবর্তী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।
তাঁর আটকের সম্পর্কের গুজবের পরে ২০২৩ সালে চীন তার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের প্রোটেগি, কিন গ্যাংকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকে একজন কূটনীতিককে জড়িত সর্বোচ্চ স্তরের তদন্ত চিহ্নিত করে।
জিলিন উত্তর -পূর্ব প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী, লিউ বেইজিং বিদেশী স্টাডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে মেজর হয়ে বিদেশ মন্ত্রকের সাথে অনুবাদক হিসাবে প্রথম পদ গ্রহণের আগে অক্সফোর্ডে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন।
তিনি ব্রিটেনে চীনের মিশনে এবং পরে ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনে রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হিসাবে তাঁর সময়কালে, তিনি চীনের স্বার্থের অ-বাজে প্রতিরক্ষা করার সময় হাস্যকর অফ-কফ মন্তব্যের জন্য পরিচিত ছিলেন।
(বেইজিংয়ে আন্তোনি স্লোডকোভস্কি এবং বেঙ্গালুরুতে চান্দনি শাহের প্রতিবেদন; খ্রিস্টান শ্মোলিঞ্জার এবং সাদ সা eed দের সম্পাদনা)