চীনা জাতীয় দূষিত কোড সহ নিয়োগকর্তাকে নাশকতার জন্য 4 বছর পায়
চীনা জাতীয় দূষিত কোড সহ নিয়োগকর্তাকে নাশকতার জন্য 4 বছর পায়

টেক্সাসে একটি চীনা নাগরিককে বৃহস্পতিবার চার বছরের কারাদণ্ডে এবং তার প্রাক্তন নিয়োগকর্তার সিস্টেমে দূষিত কোড স্থাপনের জন্য তিন বছরের তদারকি মুক্তির কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে একটি “কিল সুইচ” সহ শ্রমিকদের তার অ্যাকাউন্ট অক্ষম করার সময় তাকে আটকে রেখেছিল।

মার্কিন বিচার বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওহিও ভিত্তিক সংস্থার সফটওয়্যার বিকাশকারী হিসাবে কাজ করার সময় হিউস্টনে আইনীভাবে বসবাসরত ৫৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি-ডেভিস লু-মার্চ মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে সুরক্ষিত কম্পিউটারগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

সাইবারট্যাকের ফলে সংস্থাটি কয়েক হাজার ডলার হারিয়েছে, যেমনটি প্রকাশিত হয়েছে।

ফাইলের ছবি: লু, যিনি ২০০ 2007 থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সংস্থায় কাজ করেছিলেন, ২০১ 2018 সালের কর্পোরেট রিয়েলাইনমেন্টের পরে তার নিয়োগকর্তার সিস্টেমগুলিকে ক্ষুন্ন করতে শুরু করেছিলেন যা তার সিস্টেমের অ্যাক্সেস এবং কাজের দায়িত্ব হ্রাস করে। (ইস্টক)

ডিওজে -তে ফৌজদারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যাথিউ আর গ্যালোটি, “ম্যাথিউ আর। গ্যালোটি,” মার্কিন সংস্থার একটি সংস্থার জন্য কয়েক হাজার ডলার লোকসানের কারণ হয়ে ওই তার অ্যাক্সেস এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে নাশকতার সাথে তার অ্যাক্সেস এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ব্যবহার করে তার নিয়োগকর্তার আস্থা লঙ্ঘন করে। “

লু – যিনি প্রায় বারো বছর ধরে এই সংস্থায় কাজ করেছিলেন – 2018 কর্পোরেট রিয়েলাইনমেন্টের পরে তার সিস্টেমের অ্যাক্সেস এবং কাজের দায়িত্ব হ্রাস করার পরে তার নিয়োগকর্তার সিস্টেমগুলিকে ক্ষুন্ন করতে শুরু করেছিলেন। আগস্ট 2019 এর মধ্যে, তিনি দূষিত কোড রোপণ করেছিলেন যা সিস্টেম ক্র্যাশ করে এবং কর্মীদের লগ ইন করতে বাধা দেয়, যেমনটি প্রকাশিত হয়েছে।

ফাইলের ছবি: ম্যাথু আর গ্যালিওটি ওয়াশিংটন, ডিসির বিচার বিভাগে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, 30 জুন, 2025। (রয়টার্স/কেভিন লামার্ক/ফটো ফাইল)

তিনি সহকর্মীদের প্রোফাইল ফাইলগুলি মুছে ফেলেছেন, “অসীম লুপগুলি” তৈরি করেছেন যা সার্ভারগুলিকে অভিভূত করে এবং তার অ্যাকাউন্টটি কখনও অক্ষম থাকলে সমস্ত ব্যবহারকারীকে লক আউট করার জন্য ডিজাইন করা একটি “কিল সুইচ” তৈরি করে। ডিওজে অনুসারে তিনি “কিল সুইচ” কোড “আইসড্লেনেবলডিনাডের নাম রেখেছিলেন,” একটি সংক্ষিপ্তসার জন্য “ডেভিস লু সক্রিয় ডিরেক্টরিতে সক্ষম হয়েছেন,” ডিওজে অনুসারে।

এই “কিল সুইচ” সেপ্টেম্বর 2019 সালে ট্রিগার করা হয়েছিল যখন এলইউকে ছুটিতে রাখা হয়েছিল এবং তার কোম্পানির ল্যাপটপটি ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছিল, তাত্ক্ষণিকভাবে বিশ্বব্যাপী কয়েক হাজার ব্যবহারকারীকে বন্ধ করে দিয়েছিল, বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

মার্কিন বিচার বিভাগের একটি লোগো বা সিলকে বিচার বিভাগের সদর দফতর দেখানো, “প্রধান বিচারপতি” নামে পরিচিত, ওয়াশিংটনে অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে একটি সংবাদ সম্মেলনের আগে, জানুয়ারী 24, 2023 সালে একটি সংবাদ সম্মেলনের আগে বিভাগের সদর দফতরের ব্রিফিং রুমে পডিয়ামের পিছনে দেখা যায়। (রয়টার্স/কেভিন লামার্ক/ফটো ফাইল)

যেদিন তাকে তার ল্যাপটপটি ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, লু কোম্পানির সিস্টেমগুলি থেকে এনক্রিপ্ট করা ডেটাও মুছে ফেলেছিল। তাঁর অনুসন্ধানের ইতিহাস থেকে জানা গেছে যে তিনি কীভাবে প্রক্রিয়াগুলি আড়াল করবেন, সুযোগ -সুবিধাগুলি বাড়িয়ে তুলবেন এবং দ্রুত ফাইলগুলি মুছে ফেলবেন তা নিয়ে গবেষণা করেছেন – ডিওজে অনুসারে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ধীর করার চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এর সাইবার বিভাগের সহকারী পরিচালক ব্রেট লেদারম্যান ব্রেট লেদারম্যান এক বিবৃতিতে বলেছেন, “আমি এফবিআই সাইবার দলের কাজ নিয়ে গর্বিত যা আজকের সাজা দেওয়ার দিকে পরিচালিত করে এবং আশা করি যে এটি অন্যদের জন্য একটি দৃ message ় বার্তা পাঠায় যারা অনুরূপ বেআইনী কর্মকাণ্ডে জড়িত বিবেচনা করতে পারে।” “এই কেসটি প্রথম দিকে অন্তর্নিহিত হুমকিগুলি চিহ্নিত করার গুরুত্বকেও গুরুত্ব দেয় এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং আরও ক্ষতি রোধে আপনার স্থানীয় এফবিআই ফিল্ড অফিসের সাথে সক্রিয় ব্যস্ততার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরে।”

মার্কিন বিচার বিভাগ তত্ক্ষণাত ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

