চীনা দূতাবাস হংকংয়ের উপর জি 7 এর “ভ্রান্ত মন্তব্য” এর নিন্দা করে

লন্ডন, 9 আগস্ট (সিনহুয়া) – শনিবার ব্রিটেনের চীনা দূতাবাস হংকংয়ের সাতটি (জি 7) গ্রুপের সাম্প্রতিক “ভ্রান্ত মন্তব্য” এর নিন্দা করেছে।
“হংকংয়ের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল (এসএআর) পুলিশের আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলি সম্পর্কিত যুক্তরাজ্য (যুক্তরাজ্য) সহ একটি ছোট্ট দেশ দ্বারা প্রাপ্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যগুলি চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিতে এবং হংকং এসএআর -তে আইনের নিয়মে একটি স্থূল হস্তক্ষেপ গঠন করে।
শুক্রবার জি 7 এর মন্তব্যের জবাবে এই মুখপাত্র এই মন্তব্য করেছিলেন, ২৫ জুলাই হংকং পুলিশ বাহিনী দ্বারা ১৯ টি পলাতক বিরোধী বিরোধী বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সম্পর্কিত।
“আমরা আইন অনুসারে হংকং এসএআর সরকারকে তার দায়িত্ব পালনে দৃ firm ়ভাবে সমর্থন করি এবং আইন অনুসারে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণে হংকং পুলিশকে দৃ firm ়ভাবে সমর্থন করি,” মুখপাত্র বলেছেন।
“এই দেশগুলির হংকংয়ের আইনের শাসনে হস্তক্ষেপ করার জন্য তাদের দ্বিগুণ মান এবং ভন্ডামি মানবাধিকার এবং আইনের শাসনের বিষয়ে আরও প্রকাশ করা হয়েছে,” এই মুখপাত্র বলেছেন, এটি হংকং এসএআর সরকারকে কেবল আইন অনুসারে হংকংকে পরিচালনা করার জন্য এবং অপরাধকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পরিচালনা করবে।
“আমরা আবারও সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে অপরাধীদের রক্ষা করার জন্য বানোয়াট অজুহাত বন্ধ করতে এবং চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানাই,” মুখপাত্র বলেছেন।