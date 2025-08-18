ইসলামাবাদ:
চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই, যিনি আজ থেকে ভারত সফর করছেন, তিনি এই সফরটি সম্পন্ন করবেন এবং ২১ শে আগস্ট দু’দিনের সফরের জন্য পাকিস্তানে আসবেন।
দু’দেশের মধ্যে কৌশলগত কথোপকথন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক ইস্যু ছাড়াও তিনি এই সফরকালে পাকিস্তানের নাগরিক ও সামরিক নেতৃত্বের সাথে বৈঠক করবেন।
চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর এই অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি ইস্রায়েলি যুদ্ধের পরে জুনে ইস্রায়েলি যুদ্ধের পরে, এই যুদ্ধের পরে, আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কও উষ্ণ ছিল।
পাকিস্তানের পক্ষে চীনের সমর্থন ভারতের সাথে সাম্প্রতিক যুদ্ধে পাকিস্তানের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফরের সময়, দুই দেশ এই পরিস্থিতিতে দুটি দেশ কীভাবে একে অপরের সাথে সহযোগিতা আরও গভীর করতে পারে তার পরিবর্তিত ভৌগলিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করবে।
এই সফরে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের পরবর্তী চীন সফরও পর্যালোচনা করবে। শাহবাজ শরীফ এই মাসের শেষের দিকে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে চীন যাচ্ছেন যেখানে তিনি চীনা নেতৃত্বের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন।
এদিকে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ২৩ শে আগস্ট Dhaka াকায় যাচ্ছেন। এর আগে আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে তাঁর বাংলাদেশ সফর দু’বার স্থগিত করা হয়েছে। তিনি প্রথমে এই বছরের এপ্রিলে Dhaka াকা যাবেন।
তাঁর সফরের সময়, ইসহাক দার বাংলাদেশী সমকক্ষের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনাসের সাথে বৈঠক করবেন।
ফেডারেল বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কমলও এই সপ্তাহে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের আগে Dhaka াকায় যাচ্ছেন, ফেডারেল অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ আওরঙ্গজেবের Dhaka াকা সফরও সেপ্টেম্বরে আশা করা যায়।