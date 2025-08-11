You are Here
চীনা যুদ্ধজাহাজ এবং কোস্টগার্ড ভেসেল সংঘর্ষ হিসাবে দক্ষিণ চীন সাগর বিশৃঙ্খলা | বিশ্ব | খবর
News

চীনা যুদ্ধজাহাজ এবং কোস্টগার্ড ভেসেল সংঘর্ষ হিসাবে দক্ষিণ চীন সাগর বিশৃঙ্খলা | বিশ্ব | খবর

দক্ষিণ চীন সাগরে একটি চীনা যুদ্ধজাহাজের সাথে সংঘর্ষের পরে একটি চীনা কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। চীনা জাহাজগুলি স্কার্বোরো শোলের কাছে ফিলিপাইনের উপকূলরক্ষী জাহাজকে হয়রানি করার কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

অঞ্চলটি একটি উচ্চ-জোয়ার উচ্চতা বৈশিষ্ট্য যা ফিলিপাইনের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে তবে এটি ২০১২ সাল থেকে চীনা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফিলিপাইন কোস্ট গার্ড (পিসিজি) একটি বিবৃতিতে বলেছে: “সিসিজি 3104, যা উচ্চ গতিতে বিআরপি সুলুয়ানকে তাড়া করে, পিসিজি ভেসারবোর্ডের সাথে একটি ঝুঁকিপূর্ণ চালচলনের সাথে লড়াই করে, এএনএইটি-র সাথে একটি ঝুঁকির সাথে লড়াইয়ের দিকে এগিয়ে যায়। পূর্বাভাস, এটিকে অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা ””

পিসিজি যোগ করেছে যে এর পাত্রটি অপরিবর্তিত রেখে দেওয়া হয়েছে তবে চীনা জাহাজটি “যথেষ্ট ক্ষতি করেছে”।

পশ্চিম ফিলিপাইনের সমুদ্রের কমোডোর জে ট্যারিয়েলা এর পিসিজির মুখপাত্র বলেছেন যে এর উপকূলরক্ষী চিকিত্সা সহায়তা সহ ভেসেল জাহাজ সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে, তবে এর অফারের উত্তর দেওয়া হয়নি।

তারেলা যোগ করেছেন: “অপারেশন চলাকালীন ফিলিপাইনের জাহাজ এবং জেলেদের আশেপাশের অন্যান্য জাহাজ থেকে বিপজ্জনক কৌশল এবং অবরুদ্ধ পদক্ষেপের মুখোমুখি হয়েছিল।

“বিশেষত, সুলুয়ানকে একটি জলের কামান দিয়ে টার্গেট করা হয়েছিল, তবে পিসিজি ক্রু সদস্যদের দ্বারা সমুদ্রের দক্ষতা এই জাহাজটিকে সফলভাবে আঘাত হানার ফলে এড়াতে দেয়।”

এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে এই ঘটনাটি এসেছে, ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়র সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তাঁর দেশ যুদ্ধের সন্ধান করে না তবে চীন থেকে চাপের মুখে পিছিয়ে যাবে না।

চীন দাবি করেছে যে দক্ষিণ চীন সাগরের স্কার্বোরো শোলের আশেপাশের জল থেকে ফিলিপাইনের জাহাজগুলি বহিষ্কার করেছে।

চীন কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে এই অঞ্চলে ফিলিপিনো জাহাজগুলিকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে যে দুটি দেশ আগে এর আগে সংঘর্ষ করেছিল, যদিও বিশ্বাস করা হয় যে এটি প্রথমবারের মতো দুটি চীনা জাহাজ একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করেছে।

চীন প্রায় সমস্ত দক্ষিণ চীন সাগরের দাবি করেছে, ফিলিপাইনের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের অংশ সহ পশ্চিম ফিলিপাইন সাগর নামে পরিচিত অঞ্চলগুলি সহ।

এক বিবৃতিতে চীনারা দাবি করেছে যে এর বাহিনী ফিলিপাইনের আক্রমণগুলি প্রতিরোধ করার জন্য যথাযথভাবে কাজ করেছে এবং এর প্রতিক্রিয়া ছিল “পেশাদার, মানসম্মত, বৈধ এবং আইনী”।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts