চীনা যুবকরা চাপ উপশম করার জন্য প্রশান্তকারীদের বেছে নেয়

এই দিনগুলিতে চীন জুড়ে একটি উদ্ভট চাপ-ত্রাণ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে-উদ্বেগ এবং অনিদ্রার মতো চাপের লক্ষণগুলি হ্রাস করার জন্য হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্করা প্রশান্তকারীদের উপর নির্ভর করছে, দেশটির গণমাধ্যম জানিয়েছে।
কাজের সাথে সম্পর্কিত চাপ এবং বন্ধক এবং গাড়ি প্রদানের মতো আর্থিক বোঝা থেকে শুরু করে জটিল আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আধুনিক জীবন উদ্বেগ-প্ররোচিত সমস্যাগুলিতে পূর্ণ, তবে কে ভেবেছিল যে প্রশান্তকারী এই বিষয়গুলি প্রশমিত করতে সহায়তা করতে পারে?
ভাল, প্রতিবেদন অনুসারে, চীনা প্রাপ্তবয়স্কদের রয়েছে, কারণ প্রাপ্তবয়স্ক প্রশান্তকারীদের জনপ্রিয়তা এশীয় দেশে একটি পূর্ণ বিকাশের ক্রেজে পরিণত হয়েছে, হাজার হাজার যুবক এবং মহিলা 10 থেকে 500 ইউয়ান ($ 1.40 এবং $ 70) এর মধ্যে ব্যয় করে প্লাস্টিকের প্রশান্তকারীগুলিতে।
এগুলি প্রায়শই স্ট্রেস এবং উদ্বেগ ত্রাণ পণ্য বা ঘুমের এইডস হিসাবে বিক্রি হয় এবং অনেক লোকের জন্য প্রতিদিনের জীবনে অভিভূত, চীনা ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলি প্রাপ্তবয়স্ক প্রশান্তকারীদের জন্য অফারগুলিতে পূর্ণ এবং সর্বাধিক সফল স্টোরগুলি প্রতি মাসে তাদের হাজার হাজার বিক্রি করে।
চীনা মনোবিজ্ঞানীরা “রিগ্রেশন ফেনোমেনন” নামে পরিচিত একটি ধারণার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রশান্তকারীদের তীব্র জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।
তাদের মধ্যে একজন প্রকাশ করেছেন যে “যখন লোকেরা চরম চাপ এবং অনিবার্য সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখন তারা অজ্ঞান হয়ে বিকাশের পূর্ববর্তী পর্যায়ে ফিরে আসে এবং প্রশান্তকারী শৈশবকালের সুরক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক।”
কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক প্রশান্তকারীরা কি আসলে চাপ উপশম করতে সহায়তা করে? চাইনিজ নিউজ ওয়েবসাইট, সোহু সম্প্রতি প্রশান্তকারী ক্রেজ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন করেছে এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রশান্তকারী সম্পর্কিত সামাজিক মিডিয়া মন্তব্য এবং পণ্য পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করেছে।
স্পষ্টতই, অনেক ব্যবহারকারী দাবি করেন যে তারা “কাজ করার সময় আমি যখন এটি কামড়ায় তখন অবশ্যই তারা কম চাপ অনুভব করেন,” “আরও ভাল ঘুমোও,” এবং “একটি ছোট বাচ্চার মতো শান্ত বোধ করে।” তবে বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশান্তকারী ব্যবহারের গুরুতর স্বাস্থ্যের পরিণতি হতে পারে।
সিচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের হুয়াক্সি কলেজ অফ স্টোমাটোলজির ডাঃ ট্যাং কোমিন সতর্ক করেছিলেন যে “প্রাপ্তবয়স্কদের মৌখিক কাঠামো শিশুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রশান্তকারীগুলির দীর্ঘায়িত ব্যবহারের ফলে অস্থায়ীভাবে জয়েন্ট ডিসঅর্ডার হতে পারে, যার ফলে জয়েন্টে ব্যথা হয়, শব্দগুলি ক্লিক করা হয় এবং এমনকি সীমিত মুখ খোলার ফলেও।”
“এটি ওরাল মিউকোসার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে,” তাং যোগ করেছেন। “প্রাপ্তবয়স্ক প্রশান্তকারীদের উপাদান এবং নকশা প্রাপ্তবয়স্কদের মৌখিক পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং দীর্ঘায়িত ব্যবহারের ফলে শ্লেষ্মার ক্ষতি এবং আলসার হতে পারে।
“ঘুমানোর সময় এগুলি ব্যবহার করার সময় সুরক্ষার সমস্যাগুলিও রয়েছে you আপনি যদি আপনার মুখের মধ্যে কোনও প্রশান্তকারী নিয়ে ঘুমোবেন তবে এটি শ্বাস -প্রশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে, দমবন্ধ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে,” তিনি প্রকাশ করেছিলেন।