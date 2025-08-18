চীনা রোবট ট্যাক্সিগুলি শীঘ্রই ব্রিটেনের রাস্তায় আঘাত হানতে পারে | ইউকে | খবর

চাইনিজ স্ব-ড্রাইভিং ট্যাক্সিগুলি পরের বছরের সাথে সাথে ব্রিটেনের রাস্তায় পৌঁছানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বলা হয় যে বাইদু নামে একটি প্রযুক্তি জায়ান্ট যুক্তরাজ্যে চীনা রোবোটাক্সি চার্জের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, দেশের অন্যান্য সংস্থাগুলিও ইউরোপে সম্প্রসারণের দিকে নজর রাখছে।
‘চীনের গুগল’ নামে অভিহিত বাইদু যুক্তরাজ্যে তার সম্পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং পরীক্ষা শুরু করেছে এবং মহাদেশ জুড়ে কয়েক হাজার গাড়ি চালানোর পরিকল্পনা করেছে। বেইজিং-ভিত্তিক সংস্থার পরিকল্পনাগুলি ইলন মাস্কের টেসলার কাছে সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হয় যা যুক্তরাজ্যে তার সম্পূর্ণ স্ব-ড্রাইভিং প্রযুক্তির পরীক্ষা করা শুরু করেছে। গত মাসে, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছিল যে দ্রুত ট্র্যাক পাইলটদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ২০২26 সালের বসন্ত থেকে যুক্তরাজ্যের রাস্তায় চালকবিহীন যানবাহনের অনুমতি দেওয়া হবে।
অনুযায়ী টেলিগ্রাফবাইদু ইউএস-ভিত্তিক লিফ্টের সাথে তার অ্যাপোলো গো ব্যবসায়ের অংশীদারিত্ব করেছে-উবারের অন্যতম বৃহত্তম প্রতিদ্বন্দ্বী-যা পরের বছর যুক্তরাজ্যে ড্রাইভারলেস ট্যাক্সি পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা করেছে।
বলা হয় যে বাইদু আমেরিকান বাজার থেকে কার্যকরভাবে লক হয়ে যাওয়ার পরে যুক্তরাজ্যের দিকে মনোনিবেশ করছেন যেখানে ২০২27 সাল থেকে চীনা স্ব-ড্রাইভিং সফ্টওয়্যার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
চালকবিহীন যানবাহন ইতিমধ্যে চীন জুড়ে শহরগুলিতে জনপ্রিয়, দেশের অন্যান্য সংস্থাগুলিও ইউরোপে প্রবেশের পরিকল্পনা করছে।
একটি সংস্থা বলেছে যে এটি লাক্সেমবার্গে তার পরিষেবাটি ট্রিলিং করা শুরু করবে, অন্য একজন ফ্রান্স এবং স্পেনে চালকবিহীন বাস পরীক্ষা করেছে বলে জানা গেছে।
কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের প্রযুক্তি বিশ্লেষক মুর্টুজা আলী বলেছেন: “চীনের শীর্ষ খেলোয়াড়রা বিদেশের বাজারে কঠোর চাপ দিচ্ছে, সম্ভাব্যভাবে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা পুরোপুরি স্কেল করতে পারে তার আগে একটি পা অর্জন করছে।”
যদিও চীনা প্রযুক্তি দ্রুত বাড়তে দেখা যাচ্ছে, সেখানে টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সুরক্ষা রেকর্ড এবং সুরক্ষা উদ্বেগের বিষয়ে সম্ভবত তদন্ত করা হবে।
এটি উল্লেখ করেছে যে স্ব-ড্রাইভিং যানবাহনগুলি হুয়াওয়ের মতো ঝুঁকি তৈরি করতে পারে-জাতীয় সুরক্ষা উদ্বেগের কারণে যুক্তরাজ্যের নেটওয়ার্কগুলি থেকে নিষিদ্ধ ছিল চীনা টেলিকম সংস্থা।
চীনের আন্তঃ সংসদীয় জোটের পরিচালক লূক ডি পুলফোর্ড সংবাদপত্রকে বলেছেন: “যদি যুক্তরাজ্য শীঘ্রই জেগে না আসে তবে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সরঞ্জাম অপসারণের জন্য নিজেকে একটি বিশাল বিল পা রাখতে হবে, যেমন তাদের হুয়াওয়ের চেয়ে বেশি ছিল।”
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের প্রথম চালকবিহীন ট্যাক্সি পাইলট ওয়েভের সাথে উবারের বিচার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।