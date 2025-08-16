You are Here
চীনা স্টার্ট-আপ বিদেশে এআই সলিউশনগুলিকে ধাক্কা দিতে নেটড্রাগনের মালিকানাধীন চেরিপিকগুলিতে যোগ দেয়
News

চীনা স্টার্ট-আপ বিদেশে এআই সলিউশনগুলিকে ধাক্কা দিতে নেটড্রাগনের মালিকানাধীন চেরিপিকগুলিতে যোগ দেয়

বেইজিংভিত্তিক ঝংকে ওয়েঙ্গাই, যার পরিষেবাগুলি বিভিন্ন চীনা মন্ত্রনালয় এবং রাষ্ট্রীয় মিডিয়া আউটলেটগুলি ব্যবহার করে, তারা যৌথভাবে চেরিপিকগুলির সাথে বিকাশ করবে -মালিকানাধীন হংকংতালিকাভুক্ত নেটড্রাগন ওয়েবসফট – ফিনান্স এবং হেলথ কেয়ারের মতো শিল্পগুলির জন্য এন্টারপ্রাইজ এআই সমাধানগুলি শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
এই সহযোগিতা “হংকংয়ের উদ্ভাবনী শক্তির সাথে চীনের এআই ‘গো-গ্লোবাল’ কৌশলটির রূপান্তরকে উদাহরণ দেয়”, বলেছেন সাইমন লেইং লিম-কিননেটড্রাগনে ভাইস-চেয়ারম্যান।
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব “আন্তর্জাতিক হিসাবে আরও সিমেন্ট হংকংয়ের অবস্থানকে সহায়তা করবে উদ্ভাবন কেন্দ্র“।

শুক্রবার নেটড্রাগনের শেয়ারগুলি এইচকে $ 11.61 এ অপরিবর্তিত বন্ধ রয়েছে।

নেটড্রাগন ওয়েবসফট ভাইস-চেয়ারম্যান সাইমন লেং লিম-কিন। ছবি: জোনাথন ওয়াং
নেটড্রাগন ওয়েবসফট ভাইস-চেয়ারম্যান সাইমন লেং লিম-কিন। ছবি: জোনাথন ওয়াং

অংশীদারিত্বটি চীনা এআই সংস্থাগুলির মূল ভূখণ্ডের বাইরে তাদের কার্যক্রমের নাগালের প্রসারকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা প্রতিফলিত করে, যখন হংকংয়ের প্রচারকে আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করার প্রচারকে উত্সাহিত করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts