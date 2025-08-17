You are Here
চীনের উদ্বোধনী ‘রোবট ওলমাইপিক্স’ চিত্তাকর্ষক কীর্তি এবং বিপর্যয়কর পতন সরবরাহ করে
প্রথমবার ওয়ার্ল্ড হিউম্যানয়েড রোবট গেমস কিছু নতুন ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের সাথে সমাপ্ত হয়ে এসেছেন, তবে তারা শীঘ্রই যে কোনও সময় 100 মিটার ড্যাশে মানুষকে পরাজিত করবে বলে আশা করবেন না। চীনের বেইজিংয়ের তিন দিনের রোবোটিক্স ইভেন্ট যা হিউম্যানয়েড রোবটগুলি বক্সিং থেকে শুরু করে পরিষ্কার করা পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে প্রতিযোগিতা করে এই সপ্তাহান্তে সমাপ্ত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড হিউম্যানয়েড রোবট গেমসের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রাজিল এবং আয়োজক দেশ সহ 16 টি দেশের 280 টিরও বেশি দল এই ইভেন্টে তাদের রোবটগুলিতে প্রবেশ করেছে।

বেশিরভাগ দল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছিল, তবে বেশ কয়েকটি দল প্রতিষ্ঠিত রোবোটিক্স সংস্থাগুলি থেকে ইউনিট এবং ফোর্নিয়ার ইন্টেলিজেন্সের মতো এসেছিল। শত শত রোবট চালানো, সকার এবং টেবিল টেনিসের মতো traditional তিহ্যবাহী ক্রীড়া ইভেন্টগুলিতে প্রতিযোগিতা করেছিল, পাশাপাশি আরও ব্যবহারিক কাজের জন্য ইভেন্টগুলি, যেমন ওষুধ পরিষ্কার করা বা বাছাই করা। ইউনিট 1,500-মিটার, 400-মিটার, 100-মিটার এবং 4×100-মিটার ড্যাশ ইভেন্টগুলি সহ চারটি বিভাগে স্বর্ণপদকগুলি ছিনিয়ে নিয়েছে। ইউনিট্রি অনুসারে, ইভেন্টের সময় এর একটি রোবট দ্বারা প্রাপ্ত দ্রুততম গতি ছিল 4.78 মি/সেকেন্ড, যা প্রায় 10 মাইল প্রতি ঘন্টা।

100 মিটার স্প্রিন্টে, ইউনিটরি 33.71-সেকেন্ডের সময় গর্বিত করেছিল, তবে এটি বিশ্ব রেকর্ডধারক উসাইন বোল্টের সময়ের কাছাকাছি কোথাও নেই 9.58 সেকেন্ডযা ২০০৯ সালে অর্জন করা হয়েছিল। পরিবর্তে, বেশিরভাগ দল এই ইভেন্টটিকে তাদের ডিজাইনের দক্ষতা প্রদর্শন করার সুযোগ হিসাবে নিয়েছিল, পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে তাদের রোবটকে চাপ দেওয়ার জন্যও। আমরা যদিও এই হিউম্যানয়েড বটগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণ থেকে অনেক দীর্ঘ পথ, বিশেষত যদি তারা না পারে একে অপরের মধ্যে দৌড়ানো এড়িয়ে চলুন

