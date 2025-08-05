চীনের গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বিচারের জন্য সুদূর ডান জার্মান আইন প্রণেতার প্রাক্তন আইন

চীনের পক্ষে দু’জন সন্দেহভাজন গুপ্তচর, জার্মানির জন্য সুদূর বিকল্প (এএফডি) আইনজীবি ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্রাহের প্রাক্তন সহকারী সহ মঙ্গলবার পূর্ব শহর ড্রেসডেনে বিচারের মুখোমুখি হয়েছিল।
জার্মান জাতীয় জিয়ান গুও ২০০২ সাল থেকে চীনা গোয়েন্দা গোয়েন্দাদের পক্ষে কাজ করেছিলেন, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে তৎকালীন-এমইপি ক্রার অফিসে কাজ করার সময়ও।
তার বিরুদ্ধে 500 টিরও বেশি নথি পাস করার জন্য এই অবস্থানটি ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে, কেউ কেউ বেইজিংয়ের পাশাপাশি ইউরোপীয় সংসদে সিদ্ধান্ত ও বিতর্ক সম্পর্কিত তথ্য হিসাবে বিবেচিত।
গুওর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কথিত অপারেটিভের হ্যান্ডলার হিসাবেও অভিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি চীনা জাতীয় নাম ইকি এক্স নামে পরিচিত, যাকে জার্মান অস্ত্র নির্মাতাদের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
প্রসিকিউটর স্টিফান মরউইজার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে জার্মানিতে চীনা গুপ্তচরবৃত্তি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মামলাটি “নজিরবিহীন” ছিল।
তিনি বলেছিলেন যে এটি “বিশেষত গুরুতর” কারণ এটি “জার্মানি এবং ইইউতে রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সাথে চীন যে বিস্তৃত গুপ্তচরবৃত্তি করেছে তার বিষয়ে আলোকপাত করেছে”।
জিইউওকে এএফডি রাজনীতিবিদদের নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং জার্মানিতে চীনা অসন্তুষ্টির জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করারও সন্দেহ রয়েছে।
এর মধ্যে বিরোধী দৃশ্যে যোগাযোগ অর্জনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় চীন সরকারের প্রতিপক্ষ হিসাবে পোজ দেওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল।
গুওর আইনজীবী বিচারের সূচনা হওয়ার সাথে সাথে তার পক্ষে অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছিলেন।
দ্বিতীয় আসামী, ইয়াকি এক্স, এমন একটি সংস্থায় কাজ করেছিলেন যা লিপজিগ বিমানবন্দর সরবরাহ করে লজিস্টিক পরিষেবা সরবরাহ করেছিল এবং জিওওকে ফ্লাইট এবং যাত্রীদের তথ্য অ্যাক্সেসে সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
তিনি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম পরিবহনের ফ্লাইট এবং “একটি জার্মান অস্ত্র সংস্থার লিঙ্কযুক্ত লোক” এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি যে তথ্যটি পাস করেছেন সেগুলি।
জার্মান মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, তিনি বিশেষত অস্ত্র জায়ান্ট রাইনমেটালকে লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন, যা চিতাবাঘের ট্যাঙ্ক তৈরিতে জড়িত এবং যা কার্গো বিমানের জন্য লাইপজিগ বিমানবন্দর ব্যবহার করে।
প্রসিকিউটর, মরউইজার বলেছিলেন যে, দোষী সাব্যস্ত হলে গুও 10 বছর পর্যন্ত কারাগারের মুখোমুখি হয় এবং ইয়াকি এক্স। পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাবন্দী হতে পারে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, মস্কো এবং বেইজিংয়ের জন্য অভিযুক্ত গুপ্তচরবৃত্তির বেশ কয়েকটি মামলা জার্মানিতে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছে।
তিনটি জার্মান-রাশিয়ানদের বিচার রাশিয়ার কাছে তথ্য দেওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করা হয়েছে এবং কিয়েভকে সহায়তা লক্ষ্যবস্তু করার পরিকল্পনার কাজগুলিও মিউনিখে চলছে।
আফড ‘পাওয়ার সংগ্রাম’
গত বছর তাদের গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে উভয় আসামীই আটক ছিল।
এএফডি-র পক্ষে এই বিচারটি বিশেষভাবে বিব্রতকর হতে পারে যদি এটি এন্টি-ইমিগ্রেশন বিরোধী দলকে জনসাধারণের কাছে সংগৃহীত তথ্যের দিকে পরিচালিত করে।
ক্রাহ ম্যাগাজিনে অস্বীকার করেছিলেন কখনও গুওর সাথে এই জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
গত বছরের ইউরোপীয় নির্বাচনে ক্রাহ এএফডির শীর্ষ প্রার্থী ছিলেন, তবে মন্তব্য করার পরে তার প্রতিনিধি দল থেকে বাদ পড়েছিলেন যাতে তিনি নাৎসিদের কুখ্যাত এসএসের অপরাধকে হ্রাস করেছিলেন।
তবে এই বছরের জার্মান সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাকে এএফডি ভাঁজে ফিরে স্বাগত জানানো হয়েছিল এবং এখন বুন্ডেস্ট্যাগে দলের অন্যতম সংসদ সদস্য হিসাবে বসে আছেন।
সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি এই বিচার চলবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং ক্রাহকে নিজেই সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল।
ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে তাঁর সময়ে অর্থ পাচার ও দুর্নীতির সন্দেহের বিষয়ে ড্রেসডেনের প্রসিকিউটররাও তদন্ত করছেন।
ডের স্পিগেলের মতে, 2019 এবং 2023 এর মধ্যে তিনি জিইউওর সাথে সংযুক্ত সংস্থাগুলি থেকে পেমেন্টগুলিতে 50,000 ইউরো (মার্কিন ডলার 57,900) বেশি পেয়েছেন।
ক্রাহ সমস্ত অন্যায়কে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি “রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত”।
ডেটলাইন:
ড্রেসডেন, জার্মানি
গল্পের ধরণ: সংবাদ পরিষেবা
আমরা উচ্চ সাংবাদিকতার মান মেনে চলার জন্য বিশ্বাস করি এমন একটি সংস্থা দ্বারা বাহ্যিকভাবে উত্পাদিত।