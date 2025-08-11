চীনের নতুন স্টিলথ লঞ্চারটি স্পেস ডেব্রিসকে লক্ষ্য করে। এটি কি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

এটি নানজিং, সাংহাই এবং শেনিয়াং-এ এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়াররা যৌথভাবে বিকাশ করেছিলেন এবং গত মাসে পিয়ার-পর্যালোচিত চীনা জার্নাল অ্যাক্টা অ্যারোনটিকা এবং অ্যাস্ট্রোনটিকা সিনিকাতে উন্মোচন করেছিলেন।
প্রচলিত বন্দুকগুলির বিপরীতে যা অন্ধ হয়ে যাওয়া ঝলকানি, তীব্র কম্পন এবং ধ্বংসাবশেষের মেঘ তৈরি করতে পারে, নতুন ডিভাইসটি কোনও ধোঁয়া তৈরি করে না, গুলি চালানোর সময় হালকা এবং সামান্য কম্পন তৈরি করে না, কাগজ অনুসারে।
এটি একটি ক্লোজ-গ্যাস, শক্তি-শোষণকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা হয়।
এর অর্থ একটি ক্যাপসুল – ধ্বংসাবশেষ ক্যাপচারের জন্য নেটযুক্ত – লঞ্চ প্ল্যাটফর্মের কোনও ক্ষতিকারক ঝাঁকুনি ছাড়াই অবশ্যই তার লক্ষ্যটির দিকে চালু করা যেতে পারে, নানজিং ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সহযোগী অধ্যাপক ইউ শুইয়ের নেতৃত্বে দলটি জানিয়েছে।
যখন লঞ্চারটি বরখাস্ত করা হয়, তখন একটি ছোট চার্জ প্রজ্বলিত হয় যা উচ্চ-চাপ গ্যাস উত্পন্ন করে যা একটি পিস্টনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা দুর্বল বিভাগটি পূর্বনির্ধারিত চাপে ভেঙে যায়, প্রক্ষেপণটি প্রকাশ করে।
35 ডিগ্রি এ কোণযুক্ত একটি রিংটি ধাঁধার নিকটে প্রক্ষেপণটি পূরণ করে, বেশিরভাগ গতিশক্তি এবং কম্পনকে ফুলের মতো ফুলের মতো বাঁকানোর জন্য নেয়।