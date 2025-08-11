চীন এবং হংকংয়ের পদক্ষেপগুলি শুল্কের জন্য সময়সীমার আগে উঠে যায়

সোমবার চীন ও হংকংয়ের পদক্ষেপগুলি উঠেছিল, বিনিয়োগকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক যুদ্ধের দিকে মনোনিবেশ করে, উইকএন্ডের তথ্য উপেক্ষা করে যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে অবিরাম ডিফ্লেশনারি চাপগুলি তুলে ধরেছিল।
সমাপ্তিতে, সাংহাই সূচকটি 0.34%বেড়েছে, যা 16 ডিসেম্বর, 2021 এর পর থেকে সর্বোচ্চ সমাপনী স্তর চিহ্নিত করে। সিএসআই 300 সূচক, যা সাংহাই এবং শেনজেনে তালিকাভুক্ত বৃহত্তম সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে, 0.43%উন্নত করেছে, এবং হ্যাং কং হ্যাং সূচক 0.19%বেড়েছে।
বাজারের অংশগ্রহণকারীরা স্টকহোমে পূর্ববর্তী আলোচনার পরে 12 আগস্টের বাণিজ্যিক যুদ্ধের জন্য সময়সীমার আরও একটি সম্প্রসারণের প্রত্যাশা করছেন।
নতুন তথ্য দেখিয়েছে যে কারখানার দামগুলি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে, কারণ চীনা অর্থনীতিতে ডিফ্লেশনারি চাপগুলি অব্যাহত রয়েছে, অনুভূতির উপর নির্ভর করে।
সোমবার শীর্ষস্থানীয় উপকূলের লাভ, পানীয় খাতটি 2.5%লাফিয়েছে এবং এআই-সম্পর্কিত শেয়ারগুলি 1.8%আয় করেছে।
। টোকিওতে নিক্কেই সূচক বন্ধ ছিল।
। হংকংয়ে, হ্যাং সেনং সূচকটি 0.19%বেড়েছে 24,906 পয়েন্টে।
। সাংহাইয়ে, এসএসইসি সূচক 3,647 পয়েন্টে 0.34%আয় করেছে।
। সিএসআই 300 সূচক, যা সাংহাই এবং শেনজেনে তালিকাভুক্ত বৃহত্তম সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে, 0.43%থেকে 4,122 পয়েন্টে উন্নীত হয়েছে।
। সিওলে, কোস্পি সূচকটির অবমূল্যায়ন ছিল 0.10%, 3,206 পয়েন্টে।
। তাইওয়ানে, টায়েক্স সূচকটি 24,135 পয়েন্টে 0.48%বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে।
। সিঙ্গাপুরে, স্ট্রেইটস টাইমস সূচক 4,232 পয়েন্টে 0.17%অবমূল্যায়ন করেছে।
। সিডনিতে এসএন্ডএস সূচক 200 উন্নত 0.43%থেকে 8,844 পয়েন্টে উন্নত।