প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাশিয়ান বহর জানিয়েছে, রাশিয়ান ও চীনা সাগর এই রবিবার জাপান সাগরে যৌথ সামরিক অনুশীলন শুরু করেছে। আর্টিলারি এবং অ্যান্টি -সুবমারিনস অনুশীলনগুলি আজ সকালে পরিচালিত একটি সেট কৌশলগত প্রোগ্রামের অংশ যা ইতিমধ্যে নির্ধারিত।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভের চ্যালেঞ্জিং বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দুটি পারমাণবিক সাবমেরিনকে “উপযুক্ত অঞ্চল” পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদ অনুশীলনগুলি অবশ্য সাম্প্রতিক পর্বগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়। এই কৌশলগুলি দীর্ঘকাল ধরে নির্ধারিত হয়েছে এবং এটি দুই দেশের মধ্যে একটি সহযোগিতা পরিকল্পনার অংশ।

যদিও বেইজিং এবং মস্কো নৌ বাহিনীর মধ্যে সাধারণ সহযোগিতা পরিকল্পনায় সংহত করা হয়েছে, ডায়েরির দ্বারা উদ্ধৃত চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র গ্লোবাল টাইমসইংরাজীতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র বুধবার জোর দিয়েছিল যে এই যৌথ সামরিক অনুশীলনগুলির “কোনও তৃতীয় পক্ষ নেই” এমনকি বর্তমান আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক পরিস্থিতির সাথেও সম্পর্কিত নয়।

রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি ইন্টারফ্যাক্স প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহরের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে রাশিয়ান এবং চীনা জাহাজগুলি একটি যৌথ বিচ্ছিন্নতায় চলেছে যার মধ্যে একটি বৃহত রাশিয়ান অ্যান্টি-সাবমেরিন জাহাজ এবং দুটি চীনা ফ্রিমেকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিন দিনের প্রত্যাশিত সময়কাল সহ কৌশলগুলি উভয় দেশের ডিজেল-বৈদ্যুতিন সাবমেরিন পাশাপাশি একটি চীনা উদ্ধার জাহাজও অন্তর্ভুক্ত করবে।

ও গ্লোবাল টাইমস তিনি আরও যোগ করেছেন যে “মেরিটাইম ইন্টারঅ্যাকশন -2025” অনুশীলনে সংহত করা চালচলন এজেন্ডা, পানির নীচে উদ্ধার অনুশীলন, যৌথ সাবমেরিন যুদ্ধ, বিমান প্রতিরক্ষা এবং অ্যান্টি-লোনি এবং নৌ যুদ্ধের জন্য সরবরাহ করে। এটি আসল আগুন প্রশিক্ষণ দেওয়ারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিকল্পনাগুলি ইন্টারফ্যাক্স দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।

চীন ও রাশিয়া বেশ কয়েক বছর ধরে যৌথ সামরিক মহড়া দিচ্ছে, তবে ইউক্রেনের রাশিয়ান আগ্রাসনের কিছুক্ষণ আগে জনসাধারণের “সীমানা অংশীদারিত্ব” ঘোষণার পর থেকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়েছে। এই কৌশলগুলির তীব্রতা দেখা দেয় এছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং সেই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনুশীলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে “উপযুক্ত অঞ্চলগুলিতে” পারমাণবিক সাবমেরিন পজিশনিং অর্ডার মেদভেদেভের মন্তব্যের জবাবে করা হয়েছিল যে তিনি “অত্যন্ত উস্কানিমূলক” বলে মনে করেছিলেন।

Trump and Medvedev, who is vice president of the Russian Security Council, exchanged provocations last week after Trump said last Tuesday that Russia had ten days to agree with a ceasefire in Ukraine or being hit, along with the tariffs with tariffs.

সোমবার, মেদভেদেভ ট্রাম্পকে একটি “আলটিমেটাম গেম” এ জড়িত হওয়ার অভিযোগ করেছিলেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে রাশিয়ার শেষ অবলম্বন হিসাবে পারমাণবিক আক্রমণ ক্ষমতা রয়েছে, ট্রাম্প মেদভেদেভকে “তিনি যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন” বলেছিলেন।

রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক অস্ত্রাগার নিয়ন্ত্রণ করে। উভয় দেশের পক্ষে তাদের পারমাণবিক সাবমেরিনগুলির বাস্তবায়ন এবং অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা খুব বিরল।