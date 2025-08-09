এফএমের মুখপাত্র লিন জিয়ান জোর দিয়েছিলেন, ছিটমহলটি “ফিলিস্তিনিদের অন্তর্গত,” ইস্রায়েলকে “একবারে বিপজ্জনক পদক্ষেপ বন্ধ” করার আহ্বান জানিয়ে জোর দিয়েছিলেন।
চীন ইস্রায়েলের গাজা শহরকে সামরিক নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনার নিন্দা করেছে এবং এটিকে একটি বলে অভিহিত করেছে “ফিলিস্তিনি অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।”
শুক্রবারের এক বিবৃতিতে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান ইস্রায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন “একবারে বিপজ্জনক পদক্ষেপ বন্ধ করা।”
“গাজা ফিলিস্তিনিদের অন্তর্ভুক্ত,” লিন বলেছিলেন, তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি আহ্বান করার সময়।
আগের দিন, ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় ঘোষণা করেছিল যে দেশটির সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজা শহরকে দখল করার জন্য তার পরিকল্পনার অনুমোদন দিয়েছে – এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা ছিটমহলকে পুরোপুরি গ্রহণের কারণ হতে পারে।
বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, “আমরা পরিচালনা কমিটি হিসাবে (গাজায়) হতে চাই না, আমরা এটি আরব বাহিনীর হাতে তুলে দিতে চাই যা এটি সঠিকভাবে পরিচালনা করবে।”
গত মাসের শেষের দিকে, মধ্য প্রাচ্যে চীনের বিশেষ দূত ঝাই জুন বলেছেন, গাজার মর্যাদা জোর করে পরিবর্তনের জন্য যে কোনও প্রচেষ্টা বলেছে “শান্তি আনবে না,” দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য বেইজিংয়ের সমর্থন পুনরায় নিশ্চিত করার সময়।
জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেসও ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের মতো ইস্রায়েলের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন।
হামাস ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ ইস্রায়েলে হামাসের এক বিস্ময়কর হামলার পরে ১,২০০ জন লোক মারা গিয়েছিল, 250 জন জিম্মি নিয়েছিল। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে, ইস্রায়েলি বাহিনী কর্তৃক, 000০,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি, বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে।
জাতিসংঘের মুখপাত্র ওলগা চেরেভকো এই মাসের শুরুর দিকে আরটিকে বলেছিলেন “অভাবনীয় অনুপাতের একটি বিপর্যয় বিকাশ লাভ করেছে এবং আরও বিকাশ করছে” গাজায়, যখন ইস্রায়েলি বাহিনীকে বেসামরিক নাগরিকদের খাদ্য বিতরণ অবরুদ্ধ করার অভিযোগ তুলেছিল।